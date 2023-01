Il cinema in Italia dà segnali di risveglio: presentati i dati del 2022

News Cinema

Le feste natalizie hanno finalmente proposto sale piene e il ritorno di tanta gente al cinema. Segnali chiari di recupero per un settore, quello del botteghino cinematografico, che sta vivendo momenti difficili. Tutti i dati di incasso dell'anno.

Un anno molto difficile, che viene dopo due anni che lo sono stati ancora di più a causa della pandemia. Il botteghino cinematografico italiano è in difficoltà, più che in altri paesi, ma delle creature blu in un pianeta lontano e affascinante hanno innestato nuove speranze di ripresa.

I dati resi noti da Cinetel relativi al 2022 parlano di risultati migliori rispetto a quelli dell’anno precedente (+ 81% box office / + 80% presenze), ma ancora sotto la soglia delle agognate 50 milioni di presenze, con una distanza dal triennio precedente che vale circa la metà dei biglietti. Nell’anno appena concluso si sono incassati € 306.622.567 per un numero di presenze in sala pari a 44.535.891. Rispetto alla media del periodo 2017-2019 si tratta di un calo del 48,2% degli incassi e del 51,6% delle presenze. Rimane significativa la quota del box office della produzione italiana (incluse le co-produzioni) che nel 2022 ha registrato una percentuale pari al 19,7% degli incassi e al 21,2% delle presenze. Si tratta di una quota vicina a quella del 2021 (21,5% degli incassi, 22,5% delle presenze) ed in linea con la media del periodo 2017-2019 (20,6% degli incassi e 21% % delle presenze).

È invece rispettivamente del 58,5% e del 56,1% la quota di incassi e presenze del cinema statunitense per un totale di circa 179.2 milioni di € e 24.9 milioni di presenze. Si tratta anche in questo caso di un dato in % vicino al 2021 (57,9% degli incassi, 56,8% delle presenze) ma inferiore alla media del periodo 2017-2019 che registrava il 62,6% degli incassi e il 61,8% delle presenze del totale mercato.

La stagione natalizia ha dato però risultati molto positivi, con uno scostamento dagli anni pre-covid del 30%, che inducono a un relativo ottimismo rispetto all’atteggiamento del pubblico. Il tutto grazie soprattutto al successo di Avatar 2: la via dell’acqua, che ha confermato le attese e forse ancora di più, dimostrando che l’amore del pubblico per il grande schermo è ancora vivo. Ma va alimentato e il prodotto, i film, devono avere un appeal chiaro, essere eventi qualitativi, ognuno a modo proprio. Un discorso che vale anche per le produzioni nazionali.

Le analisi e i dati diffusi disponibili da Cinetel consentono una riflessione su “quali azioni intraprendere e quali strumenti utilizzare perché lo spettacolo cinematografico torni a essere un’esperienza indispensabile nella vita delle persone".

Mario Lorini, Presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), ha dichiarato: “I dati presentati oggi forniscono indicazioni molto importanti, segnano una inversione e un più deciso segnale di ritorno del pubblico. Tutto ciò dimostra che ci attende un grande lavoro, una vera sfida, forse decisiva, nell’anno appena iniziato per continuare sulla ripresa e sul ritorno a numeri sostenibili. Essenziale e strategico in questo contesto il ruolo che Cinetel ha intrapreso e che svilupperà a servizio del mercato. Sul fronte delle azioni che l’Associazione porterà avanti, insieme alle altre componenti e in stretto rapporto con il Ministero della Cultura, le principali priorità sono: chiudere sul tema delle window, stabilizzare il tax credit sui costi di funzionamento e quello sugli investimenti per i cinema, insieme agli incentivi che verranno messi sulle spese di lancio dei film; lavorare fin da subito sull’utilizzo delle risorse per la promozione del cinema italiano, cercare la miglior qualità delle opere destinate alla sala, una distribuzione ancora più dinamica e ben composta per tutto l’anno, le campagne promozionali e in particolare il progetto sull’estate, mettendo al centro il valore e l’esclusiva esperienza di un film su grande schermo”.

Luigi Lonigro, Presidente dell’Unione Editori e Distributori Cinematografici di ANICA e Direttore di 01 Distribution, ha aggiunto: “Dopo due anni di assoluta sofferenza, finalmente possiamo commentare numeri positivi, anche se ancora lontani da quelli che il mercato generava pre-pandemia. Ora bisognerà continuare a lavorare insieme per recuperare il terreno perso e riportare il box office theatrical al centro della nostra industria. Il 2023 si presenta come un anno ricco sia di grandi titoli internazionali che nazionali e la proposta complessiva di prodotto sarà variegata e coprirà tutti i segmenti di mercato e di pubblico; pertanto, le aspettative di tutti noi sono molto alte e ci aspettiamo un 2023 in fortissima crescita rispetto al 2022”.

Simone Gialdini, Presidente CINETEL e Direttore Generale ANEC, ha affermato: “Il mercato cinematografico nel 2022 registra un’inversione di tendenza rispetto al precedente tornando a crescere, seppur ancora distante dai numeri eccezionali del 2019, registrando un riavvicinamento graduale del pubblico al grande schermo. Hanno pesato purtroppo le penalizzazioni dei primi mesi dell’anno, tradizionalmente i più importanti dal punto di vista del box office, e un autunno orfano dei grandi blockbuster internazionali. Guardiamo, di contro, con positività ad un inizio anno ben superiore al 2022 e ai listini forti dei mesi primavera-estate”.