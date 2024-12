Il cinema francese al centro del listino di Movies Inspired

News Cinema

Sono molti i titoli di richiamo del cinema francese nel listino novità dei primi mesi del 2025 di Movies Inspired società di distribuzione sempre attenta ai titoli di qualità. Ne abbiamo parlato a Sorrento, in occasione delle Giornate di Cinema, con il CEO e fondatore Stefano Jacono.

C'è molta musica fra i titoli più attesi in arrivo nelle sale per Movies Inspired, marchio torinese della distribuzione ormai da tempo sinonimo di qualità, di attenzione per un cinema d'autore ma non solo. Sarà infatti L'orchestra stonata il film di Natale, un grande successo nelle sale francesi, così come la sorpresa, Aznavour, con Tahar Rahim, annunciata proprio in chiusura della convention di presentazione del listino a Sorrento per le Giornate di Cinema. Non mancano come di consueto alcuni dei titoli che hanno segnato i grandi festival internazionali.

Ma ne abbiamo parlato nel dettaglio insieme a Stefano Jacono, CEO e fondatore di Movies Inspired.