Il cinema di Sky, da Piedone al ritorno di Petra e Paola Cortellesi

I prossimamente di Sky sono stati presentati a Roma, con spazio dedicato, oltre che alle serie, anche Cinema dove troviamo novità e conferme, come l'atteso ritorno di Paola Cortellesi e dei delitti del Barlume. Eccoli nel dettaglio.

Ospiti e numeri, un numero di titoli sparati con ritmo direttamente proporzionale alla necessità di aria condizionata nel primo giorno di bollore estivo romano. Al Cinema Baberini Sky ha presentato le novità della prossima stagione, dalle serie agli show al cinema. Proprio di quest'ultimo ci occupiamo in queste righe, per darvi conto di novità e titoli che presto faranno parte della proposta della pay-tv. Per esempio c'è il ritorno sul set di Paola Cortellesi dopo lo straordinario risultato di C'è ancora domani, in sala ma anche proprio in streaming e in televisione a pagamento. Ma non solo, eccoli qui riuniti, i prossimamente di Sky Cinema.

Petra - terza stagione

In produzione e prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato in due nuove storie dirette da Maria Sole Tognazzi, prodotte da Sky e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. In questa terza stagione ritroviamo una Petra Delicato inedita, immersa in una situazione familiare in cui difficilmente avremmo potuto immaginarla. Le novità della sua vita privata però non le impediscono certo di dedicarsi al suo lavoro come Ispettrice di Polizia a Genova affiancata come sempre dal viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi). Le due nuove storie di questa terza stagione sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio.

Piedone

Salvatore Esposito interpreta Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l’ormai mitico Piedone Lo Sbirro del 1973, Silvia D’Amico veste i panni della commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, e Fabio Balsamo quelli dell’ispettore aggiunto Michele Noviello. La regia è affidata ad Alessio Maria Federici. Piedone è una produzione in quattro episodi prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Titanus Production. L’ispettore Vincenzo Palmieri ritorna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i conti con il passato. Palmieri è un poliziotto che non ama le armi, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone. Dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali non sono un problema ma, anzi, sono l’arma migliore per risolvere i casi. Per Vincenzo ritornare nella sua città d’origine, una Napoli diversa ma che custodisce ancora la sua anima, significa chiudere un cerchio: tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, proverà a ricongiungersi con il passato e a fare pace con i propri fantasmi e con la propria città di origine.

I delitti del BarLume - Dodicesima stagione

Torna con la dodicesima stagione la collection Sky Original liberamente ispirata al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi. Tre nuovi film prodotti da Sky Studios e da Palomar, diretti da Roan Johnson - che delle storie è anche produttore creativo - e Milena Cocozza. Alla sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi. Tutti confermati gli amatissimi personaggi che hanno reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) sono i “vecchini”. E ancora Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).



Vangelo secondo Maria

Film Sky Original diretto da Paolo Zucca e con protagonisti Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann, tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti. Maria è una ragazzina di Nazareth. Come donna tutto le è proibito, anche imparare a leggere e scrivere. Ma lei sogna libertà e sapienza. Alla sinagoga si entusiasma per le storie della Bibbia, come don Chisciotte coi romanzi d'avventura. Dall'audacia dei profeti ha imparato la disobbedienza, sogna di scappare su un asino e scoprire il mondo, andare lontano. Trova in Giuseppe un maestro e un complice. Il loro matrimonio è casto, un paravento, mentre lui segretamente la istruisce, preparandola alla fuga. Ma ecco un ostacolo imprevisto: Maria e Giuseppe si innamorano. Stanno per abbandonarsi alla passione, quando l'angelo dell'annunciazione rovina tutto. Il piano di Dio e quello di Maria non coincidono affatto.

10 Lives

Film d’animazione per tutta la famiglia diretto da Christopher Jenkins che vede protagonista un gatto che farà di tutto per ottenere una vita in più dopo aver esaurito le sue nove. Beckett è un gatto viziato ed egoista che dà totalmente per scontata la fortuna che gli è capitata. Ma tutto sta per cambiare quando perde incautamente la sua ultima vita: implorando il guardiano del Paradiso, Beckett riesce a ottenere una serie di nuove vite, ma non sa che ognuna di queste lo farà reincarnare in una specie animale diversa, ognuna delle quali gli insegnerà una preziosa lezione.

La coda del diavolo

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Un nuovo, avvincente thriller con Luca Argentero, Cristiana Dell’anna e Francesco Acquaroli per la regia di Domenico De Feudis, prodotto da Andrea Paris e Matteo Rovere, una produzione Groenlandia e Vision Distribution in collaborazione con Sky. In una Sardegna fredda e oscura il delitto di una giovanissima ragazza nasconde una realtà sconvolgente. Sante Moras, ex poliziotto oggi guardia carceraria, viene accusato di un omicidio che non ha commesso: un uomo, colpevole di aver seviziato e ucciso una ragazza, viene trovato morto durante il suo turno di custodia. Costretto alla fuga, e inseguito dal determinato commissario Tommaso Lago, Sante decide che l'unico modo per salvarsi è andare fino in fondo e cercare la verità. Grazie all’aiuto di Fabiana Lai, una giornalista che segue il caso, scoprirà delle verità sconcertanti: Sante non è il solo a essere in pericolo, e deve agire prima che altre ragazze innocenti vengano uccise.

I grandi titoli in arrivo dopo la sala

Sono in arrivo poi titoli di major usciti nei cinema come Priscilla, Dune parte due, Blue Beetle, Aquaman e il regno perduto, Wonka, Asteroid City, The Holdovers - Lezioni di vita, One Lives, Past Lives, I tre moschettieri - Milady, Pare parecchio Parigi, Romeo è Giulietta, Un altro ferragosto, Caracas, Finalmente l’alba, Confidenza, Race for Glory - Audi Vs. Lancia, Kung Fu Panda 4, Troll 3 - Tutti insieme, Prendi il volo.