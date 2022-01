Il cielo è ovunque: il progetto Young Adult più intrigante di sempre - Guarda il trailer

News Cinema

Debutta l'11 febbraio in streaming su Apple TV+ il film tratto dall'omonimo romanzo di Jandy Nelson pubblicato in Italia da Rizzoli e diretto dalla regista Josephine Decker, qui alla sua prima esperienza di cinema mainstream. Ecco il trailer di Il cielo è ovunque.

Di film a target "young adult" (o "giovani adulti", per dirla all'italiana) negli ultimi anni ne abbiamo visti a bizzeffe. Perché tirano, hanno un pubblico fedele, garantiscono incassi.

Ora, però, ne sta per debuttare - in streaming, su Apple TV+, l'11 febbraio - uno un po' particolare, e sulla carta piuttosto intrigante, perché capace di incuriosire anche un target che non è quello ovvio e scontato. Il film si intitola Il cielo è ovunque, ed è tratto dall'omonimo, popolarissimo, romanticissimo e sdolcinatissimo romanzo di Jandy Nelson che in Italia è pubblicato da Rizzoli. E fin qui, nulla di particolare.

A dirigere Il cielo è ovunque, però, e qui sta la particolarità, è una giovane regista americana di cui spesso vi avevamo parlato in passato, e che sulla carta ben poco ha a che vedere con un progetto di questo genere.

La regista si chiama Josephine Decker, ed è uno dei nomi più rilevanti del cinema indipendente americano degli ultimi anni, autrice di film come Madeline's Madeline e Shirley, biopic sui generis della grande scrittrice Shirley Jackson, giusto per citarne due.

Qui la Decker è alla sua prima esperienza nel mondo del cinema mainstream e con una storia più tradizionale, anche se continua a confrontarsi a modo suo (o così sembra dal trailer del film, che trovate qui di seguito) con un materiale narrativo dove lo specifico femminile è sempre in primissimo piano.

Il cielo è ovunque: il trailer del film di Josephine Decker