Il caso Ezra Miller e The Flash: e adesso che succederà?

Mentre Ezra Miller continua a risultare irreperibile, ci si interroga su cosa accadrà a The Flash, che è finito e pronto per l'uscita l'anno prossimo ma che alla luce dei recenti avvenimenti sta diventando scomodo.

Mentre si moltiplicano le preoccupazioni per la salute mentale di Ezra Miller, che si è reso irreperibile con alcuni dei suoi seguaci ed ha disattivato il suo account Instagram dopo aver cancellato una serie di messaggi farneticanti, in cui dichiarava di trovarsi in un altro universo, a Hollywood ci si chiede anche cosa ne sarà di The Flash, il cinecomic che l'attore orgogliosamente non binary ha interpretato per la Warner. In un lungo articolo, Variety riassume le varie opzioni disponibili per lo studio, e noi proviamo a seguirne la traccia.

The Flash: lo stato delle cose

La lavorazione di The Flash, diretto da Andy Muschietti, si è conclusa nel 2021 e l'uscita nei cinema è prevista in America per il 23 luglio 2023. Le prime proiezioni di prova, già effettuate, hanno dato ottimi risultati, per cui ci si aspettava molto da questo cinecomic. È stato apprezzato anche il fatto di aver scelto per il ruolo un attore non binary e queer (che si definisce col pronome "they", loro) in quell'inclusività che a Hollywood sta diventando una priorità anche nella scelta degli attori. Tutto bene dunque, fino a che Ezra Miller non ha iniziato a ficcarsi in una serie di grossi guai. Negli ultimi mesi soltanto è stato arrestato diverse volte per aggressioni, infrazioni stradali e disturbo della quiete pubblica: come se non bastasse, due cittadini Hawaiiani hanno chiesto un'ingiunzione restrittiva nei suoi confronti, poi ritirata, sostenendo che "loro", avevano tentato di entrare nella loro camera da letto e rubargli passaporti e portafogli. E poi ci sono i genitori che lo hanno citato in giudizio per aver plagiato e rapito la figlia all'epoca 12enne (che ancora si trova con lui non si sa dove) e altre simili accuse da parte di altre persone. Appare ovvio che questa non è il tipo di pubblicità che la Warner desidera per uno dei suoi film più attesi. E dunque che succederà?

The Flash: le varie ipotesi sul futuro

Il trattamento Kevin Spacey

In questo caso appare altamente improbabile che in The Flash, come accaduto all'epoca a Kevin Spacey in Tutti i soldi del mondo, venga sostituito un attore che non ha poche scene, ma è il protagonista assoluto. Se non altro perché sarebbe una vera catastrofe dover rigirare tutto il film (il budget è di 200 milioni di dollari), con un altro interprete. Diremmo dunque che questa prima ipotesi è da escludere.

The Flash uscirà su HBO Max?

L'ipotesi di un'uscita in streaming su HBO Max pure non convince, perché se è vero che limiterebbe le conseguenze di un eventuale pubblicità negativa, lo è anche che la stessa strategia applicata su scala mondiale ridurrebbe di molto gli incassi del film, in un momento in cui proprio ai film d'azione e ai cinecomic è affidato il compito di riportare la gente al cinema. Da fonti vicine alla produzione, l'idea di non lanciare The Flash come un vero blockbuster, in sala, non è stata neanche presa in considerazione.

The Flash esce regolarmente al cinema

La terza ipotesi, cioè un'uscita regolare, lascerebbe presupporre che Ezra Miller torni in sé e si comporti meglio che può. Ma al momento questo non sembra possibile, per quello che dicevamo sopra. Da aggiungere a questo c'è il fatto che la dirigenza della Warner Bros. Motion Pictures Group è cambiata: Michael De Luca e Pamela Abdy hanno preso il posto di Toby Emmerich. In questi casi i progetti precedenti vengono spesso lasciati in un limbo. Il marketing, sotto la dirigenza di David Zaslov, tiene sotto stretto controllo le spese eccessive e potrebbe essere considerato controproducente investire milioni di dollari nella campagna pubblicitaria di un film il cui protagonista è nell'occhio del ciclone.

Queste le parole di Jeff Bock, esperto analista del box office americano: "La Warner potrebbe andare in un'infinità di direzioni. Scegliere quella giusta è di fondamentale importanza per il futuro della DC". Si potrebbe anche scegliere di promuovere il film senza il protagonista - del resto nel cast ci sono anche Michael Keaton e Ben Affleck. A questo proposito, continua Bock: "Di fatto coi supereroi non importa chi c'è sotto la maschera". E sottolineando il fatto della relativa notorietà di Miller, aggiunge: "Ezra non è Robert Downey Jr. che fa Iron-Man". The Flash è molto importante per i film DC Comics, visto che la storia apre un multiverso in cui i Batman di realtà alternative interagiscono con il supereroe di Miller, dando vita a un possibile franchise. A questo punto non resta che aspettare, per vedere se questa intricata matassa si sbroglierà in qualche modo.