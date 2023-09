I Soliti Idioti 3 - Il Ritorno: Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio al via con il terzo film dei Soliti idioti

News Cinema

Dopo una lunga separazione, Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio si sono ritrovati e si preparano a divertirci, con cinismo e irriverenza, con I soliti idioti 3 - Il ritorno. Loro stessi annunciano l'inizio riprese del film in un video con Ruggero De Ceglie e Gianluca.

A ben 11 anni dall'uscita de I 2 Soliti Idioti, Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio riprendono la galleria dei personaggi della sitcom I soliti idioti che li ha resi delle celebrità. Lo fanno in un nuovo film giustamente intitolato I soliti idioti 3 - Il ritorno e che è attualmente in lavorazione.

Distribuito da Medusa Film, I soliti idioti 3 è prodotto da Roadmovie e scritto e diretto dagli stessi Biggio e Mandelli insieme a Martino Ferro.

Cosa ci dobbiamo aspettare da I soliti idioti 3?

Come annuncia la distribuzione, I soliti idioti 3 - Il ritorno riproporrà i personaggi più amati inventati e interpretati da Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio: Ruggero De Ceglie e il vessato figlio Gianluca, gli (im)moralisti Giampietro e Marialuce, gli "zarri" Patrick e Alexio, il metallaro Sebastiano alle prese con la sfiancante postina Gisella, e tanti altri. Tutti quanti dovranno misurarsi con la contemporaneità. Resteranno le maschere che conosciamo, irriverenti e spesso ciniche, ma questa volta ci sarà un tema che collega i vari segmenti narrativi: la famiglia.

Accanto a Biggio e Mandelli vedremo diverse new entry, principalmente volti noti della comicità, del mondo dello spettacolo e giovanissime star del web, che faranno un'incursione nel film vivendo buffissime disavventure.

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio: la rottura e la riconciliazione

Come forse saprete, dopo la sitcom e i film de I soliti idioti, e dopo La solita commedia - Inferno, Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli si sono separati. Amici da una vita, hanno condiviso la gioia dell’affermazione, cosa che li ha portati, come loro stessi hanno raccontato, al "burn out" (esaurimento). Così si sono bruscamente separati e non si sono più rivolti la parola. Mandelli, diventato padre, si è goduto la sua bambina e ha recitato nei film di altri registi, fra cui Volfango De Biasi e Francesco Patierno. Ha anche firmato alcune regie: Bene ma non benissimo, Appena un minuto, Notti in bianco, baci a colazione. La coppia si è ritrovata in occasione di uno spot pubblicitario con protagonisti I soliti idioti. Contattati separatamente, sia Biggio che Mandelli hanno accettato, e quando si sono visti, hanno ritrovato la vecchia sintonia. La felicità di rincontrarsi è stata sancita da un tour teatrale in 6 date dal titolo: I soliti idioti: Il ritorno. I biglietti sono andati a ruba e lo stare insieme sul palco ha suggerito al duo comico molte idee per un nuovo film.

I Soliti Idioti introducono il nuovo film in un video

Insieme alla notizia dell'inizio ripresae del terzo film de I soliti idioti è arrivato uno spassoso video promozionale. E indovinate un po’ chi c’è nel video? Ma i mitici Ruggero e Gianluca! Il primo è più scatenato che mai, mentre il secondo è spaventatissimo.