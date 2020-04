I Segreti di Brokeback Mountain in 5 segreti: curiosità sul film con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal

News Cinema

I Segreti di Brokeback Mountain, il premiato film di Ang Lee con Heath Ledger e Jack Gyllenhaal nel ruolo dei cowboy protagonisti che si innamorano, usciva in Italia nel gennaio del 2006. Vi raccontiamo qualche curiosità sulla lavorazione.

Dopo la partecipazione alla mostra del cinema di Venezia nel settembre 2005 (dove vinse il Leone d’Oro), arrivava nei cinema americani a dicembre e in quelli italiani il 20 gennaio 2006 I segreti di Brokeback Mountains, il film di Ang Lee con Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams, Anne Hathaway, Randy Quaid, Linda Cardellini ed Anna Faris. L'accoglienza del pubblico al film fu incredibile: 178 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo rispetto a un budget di soli 14 milioni e 8 candidature agli Oscar (vinti per regia, sceneggiatura non originale, colonna sonora), 4 Golden Globes, 4 premi BAFTA eccetera: Heath Ledger, la cui performance è la più acclamata, non vinse nessun premio per il ruolo. La sera degli Oscar, tutti – incluso Jack Nicholson, che presentava il vincitore della categoria come miglior film, e che aveva votato proprio per I segreti di Brokeback Mountain – restarono sorpresi quando venne annunciato Crash – Contatto fisico – e in sala si sentì un distinto mormorio di sorpresa. In originale, il film – che racconta la vita e la storia d’amore di due giovani cowboy, Jack ed Ennis, ingaggiati nel 1963 nel Wyoming per condurre un gregge di pecore a Brokeback Mountain – si intitola semplicemente col nome del luogo, ma in Italia, come abbiamo visto con Twin Peaks, la tentazione di aggiungere la frase “I segreti di” per rendere più appetibili i titoli, è irresistibile. E noi vogliamo proprio rivelarvi qualche segreto su questo film molto amato e considerato importante, tra quelli mainstream, anche da parte della comunità LGBT.



I Segreti di Brokeback Mountain: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

I segreti di Heath Ledger

Il compianto attore australiano all’epoca delle riprese ha 25 anni. Quando legge per la prima volta la sceneggiatura per il film dove avrà il ruolo dell’introverso Ennis del Mar, è inizialmente restio a interpretarlo, ma viene convinto a farlo dalla fidanzata, l’attrice Naomi Watts, con cui si lascerà nel 2004. La lavorazione del film inizia a giugno dello stesso anno e il set sarà per lui non solo importante professionalmente, regalandogli l’unica nomination all’Oscar come miglior attore protagonista ricevuta in vita (lo vincerà, postumo, come non protagonista per il ruolo di Joker ne Il cavaliere oscuro), ma anche per la sua vita personale, visto che segnerà l’inizio di una relazione con Michelle Williams, da cui avrà la figlia Matilda Rose nell’ottobre del 2005. Jake Gyllenhaal, che nel film è l’estroverso cowboy da rodeo Jack, scelto come padrino della bimba, commenterà scherzando: “Io e lui abbiamo fatto l’amore e loro hanno avuto un figlio”. Del film, esiste una scena con un nudo frontale di Ledger mentre si tuffa in un lago: Lee era intenzionato a censurarla in sede di montaggio, ma fu preceduto da un paparazzo che scattò una foto, subito apparsa su internet e su alcune riviste. Nella versione australiana ed europea del film questa scena è presente, a differenza di quella americana. La performance di Heath Ledger è stata molto amata da Daniel Day Lewis, che proprio per questo lo ha citato spesso tra i suoi film preferiti, ed è stato a lui che ha dedicato lo Screen Actors Guild Award vinto per Il petroliere di Paul Thomas Anderson, citando in particolare l’ultima scena nel trailer di Ennis come “la più commovente che io abbia mai visto”.

L’origine de I segreti di Brokeback Mountain

All’origine del film di Ang Lee c’è un racconto della scrittrice e giornalista americana Annie Proulx, pubblicato sul New Yorker nel 1997 e in seguito nella raccolta "Gente del Wyoming" (in Italia edita con questo titolo e ripubblicata nel 2005 con quello del film da Baldini Castoldi Dalai). La storia viene estesa per il cinema dallo scrittore premio Pulitzer Larry McMurtry (suoi i libri da cui sono stati realizzati film come Hud il selvaggio, L'ultimo spettacolo, Voglia di tenerezza), convinto dopo molte insistenze dall'amica Diana Ossana, la quale si occupa di ampliare soprattutto la parte del rapporto tra i due. Annie Proulx ha scritto in seguito anche il libretto per un’opera tratta dalla storia, con musiche di Charles Wuorinen, che ha debuttatio al Teatro Real di Madrid il 28 gennaio 2014, accolto dalle lodi della critica e dall’apprezzamento del pubblico. Per meglio preparare i suoi cowboy alla storia che avrebbero dovuto interpretare, però, Ang Lee dette ai due attori il compito di leggere il saggio di Will Fellows “Farm Boys: Lives of Gay Men from the Rural Midwest", citato come fonte di riferimento sia da Annie Proulx che da Diana Ossana.

Anne Hathaway e Il provino da principessa per I segreti di Brokeback Mountain

In un articolo del 2015, che celebrava il decimo anniversario del film, Ang Lee ha detto di non aveva idea di chi fosse e di cosa avesse fatto Anne Hathaway, prima del provino fatto dall’attrice per il ruolo di Lurleen, la moglie del personaggio di Gyllenhaal. Il suo agente lo aveva tenuto all’oscuro del fatto che avesse interpretato Pretty Princess ed Ella Enchanted. Il casting director parlò col regista il giorno dell'audizione, dicendo che l’attrice si scusava per i vestiti e il trucco con cui sarebbe arrivata, ma che gli chiedeva di vederla lo stesso. Il provino si svolse infatti nella pausa pranzo durante le riprese del sequel di Pretty Princess, Principe azzurro cercasi, che si svolgevano negli studios della Universal. Lee ha dunque raccontato che la Hathaway ha fatto il provino vestita da principessa e pesantemente truccata. Ma, nonostante questo, non ha avuto alcuna difficoltà a sceglierla per un ruolo letteralmente agli antipodi di quelli da lei interpretati.

Le camicie di Jack ed Ennis vendute all’asta su eBay

Gli oggetti di film di culto diventano, com’è noto, essi stessi di culto. Nel caso de I segreti di Brokeback Mountain le camicie indossate da Heath Ledger e Jack Gyllenhall sono state vendute al miglior offerente su eBay nel febbraio 2006 per 101.000 dollari (più o meno 92.000 euro… di 14 anni fa). Ad acquistarle è stato lo storico del cinema e collezionista Tom Gregory, che le ha definite “le scarpette rosse della nostra epoca”, riferendosi alle calzature indossate da Judy Garland nel Mago di Oz. Nel 2009, Gregory ha prestato le camicie al Gene Autry National Center of the American West, un museo di Los Angeles che vuole “esplorare le esperienze e la percezione delle diverse persone nel West Americano”. Le camicie sono state esposte nella sezione dedicata alla rappresentazione dell’esperienza western LGBT nella storia e nella finzione.

Altri attori che avrebbero potuto essere Jack ed Ennis

Mark Wahlberg ha dichiarato durante un’intervista che a un certo punto, nella lunga preparazione del film – e prima ancora che fosse affidato ad Ang Lee – lui e Joaquin Phoenix erano stati considerati per i ruoli protagonisti, ma che – dato il rapporto fraterno che lo legava all’attore – per lui la storia era troppo sessualmente esplicita. A differenza di Phoenix, che ha detto di non esser mai stato contattato per interpretare il film, ma che lo avrebbe sicuramente fatto se glielo avessero offerto. Un altro attore che sarebbe stato felice di fare il film è Joseph Fiennes, che ha incontrato tre diversi registi interessati al progetto in momenti diversi, ma senza arrivare alla selezione finale. Ang Lee told ha detto, in risposta a una tipica domanda what if, che se avesse fatto il film negli anni Sessanta, nel periodo cioè in cui è ambientata la storia, avrebbe scelto Paul Newman come Ennis e Montgomery Clift come Jack. Ma alla fine degli anni Sessanta, quando venne chiesto a Paul Newman e Robert Redford di interpretare una coppia gay in un film, rifiutarono entrambi. Chissà se avrebbero accettato l’offerta di Ang Lee...