I segni del cuore - CODA, il film candidato agli Oscar 2022 diventa un musical!

I segni del cuore - CODA, che ha tre candidature agli Oscar, sarà trasformato in un musical. Lo spettacolo avrà una natura molto particolare, e sarà destinato anche ai non udenti.

Il film di Sian Heder I segni del cuore - CODA ha tre candidature agli Oscar 2022: per il miglior film, il miglior attore non protagonista (Troy Kotsur) e la migliore sceneggiatura non originale. Pur essendo il remake del celebre film francese La famiglia Bélier, ha una sua originalità e soprattutto una sua poesia, che non soltanto i membri dell'Academy hanno saputo cogliere e apprezzare. E infatti c’è qualcuno che medita di trasformare questa commedia dolceamara in un musical.

Come farà I segni del cuore - CODA a essere trasformato in un musical?

Se avete visto I segni del cuore, questa notizia un po’ vi sorprenderà, perché gli attori che interpretano la madre, il padre e il fratello della giovane protagonista sono non udenti proprio come i loro personaggi, al contrario di Emilia Jones che fa la parte di una ragazza non sorda che ama il canto ma è tentata di mettere da parte i suoi sogni per fare da interprete ai familiari. Dovete però sapere che tanto Marlee Matlin quanto Daniel Durant quanto Troy Kotsur hanno una solida esperienza professionale alle spalle, e Kotsur lavora dal 1994 con il Deaf West Theatre, un'associazione artistica no profit con sede a Los Angeles che getta per così dire un ponte fra sordi e non sordi. Gli spettacoli, che hanno attori non udenti, prevedono l'uso della lingua dei segni. Al momento l'organizzazione, insieme alla Vendôme Pictures e alla Pathé Films sta cercando autori di testi e di musiche che possano collaborare al progetto. Di come sarà il musical ha parlato il direttore del Deaf West Theatre DJ Kurs:

Nel film c'è una scena in cui i componenti sordi della famiglia Rossi si recano a uno spettacolo scolastico canoro che non possono sentire, ma riescono a captare qualcosa della canzone di Ruby grazie alla gioia degli altri membri del pubblico. Questa è un'opportunità per ridare un senso pieno alla storia riportandola ai membri della comunità sorda e rendendola per loro accessibile grazie a un adattamento del film che preveda tanto le canzoni quanto la lingua dei segni.

Il trailer de I segni del cuore - CODA

I segni del cuore ha ottenuto diversi premi importanti: ad esempio due BAFTA, un Critics' Choice Awards e due Screen Actors Guild Awards. Vedremo cosa accadra con gli Oscar 2022. Nel frattempo, ecco di nuovo il trailer del film: