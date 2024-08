I Quindici è la vera storia degli operai che hanno dato nuova vita a loro stessi e al Birrificio Messina

News Cinema

Diretto da Alessandro Turchi, il documentario I Quindici del Birrificio Messina è una bellissima storia di sacrificio e rinascita. Ve ne mostriamo il trailer ufficiale.

C'è una storia che potreste non conoscere. La storia di una fine che racconta un nuovo inizio. Sembrerebbe un film, invece ciò che hanno vissuto i protagonisti è successo realmente ed è grazie a un documentario che questa vicenda esce dalla Sicilia per farsi conoscere nel resto d'Italia e nel mondo.

Alcune settimane fa all'Horcynus Festival è stato presentato il film I Quindici del Birrificio Messina, diretto da Alessandro Turchi. Successivamente alla chiusura per fallimento dello storico stabilimento di Messina, dopo un tentativo di speculazione edilizia dei proprietari tra il 2008 e il 2011, 15 ex operai che da anni lavoravano alla produzione della birra, invece di lasciarsi inserire nei percorsi assistenziali di disoccupazione, prendono la situazione in mano. O meglio, prendono concretamente il loro trattamento di fine rapporto e lo destinano all'impossibile progetto di creare una cooperativa che possa realizzare un nuovo stabilimento e riavviare la produzione.

Questa storia di riscatto è raccontata dagli stessi mastri birrai che sono diventati dal 2014 imprenditori di sé stessi nel documentario I Quindici del Birrificio Messina, di cui qui sotto potete vedere il trailer.





Birrificio Messina: l'esperienza del passato, passaggio obbligato verso il radioso futuro

Quella della birra messinese è una storia del passato che continua a esistere. I quindici artigiani della birra da oltre 30 anni arricchiscono la tradizione brassicola della città siciliana con la loro esperienza. Grazie a un animo che non si arrende mai, proprio come la terra che da sempre fa da sfondo alla loro storia, proseguono il loro percorso di successo raccontandolo nel documentario.

Sono due i prodotti del birrificio: la Birra dello Stretto (nelle versioni Gran Premio, La Rossa, Non Filtrata e Premium Lager) e la DOC 15, brand che guardano lontano con la voglia di crescere e tramandare tradizioni antiche alle nuove generazioni. L'impegno assunto è quello di trasmettere valori ed esperienza, affinché un domani possano portare avanti quello che i "Fantastici 15" hanno sempre difeso e tutelato con coraggio e passione.

Quest'anno alla 81ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre, il quartier generale di Coming Soon presso la Villa il Nidiolo (dove transiteranno attori e registi del titoli selezionati da festival) sarà sempre operativo per accogliere le delegazioni dei film e la stampa accreditata. Birrificio Messina, presente da quest'anno tra gli sponsor dello spazio, renderà i propri prodotti disponibili per gli ospiti. Sarà possibile dunque ritrovare la familiarità del sapore siciliano o gustarlo per la prima volta.

Il Birrificio Messina Società Cooperativa, citato a livello nazionale ed internazionale come uno dei più importanti esempi di Workers Buy Out, rappresenta oggi una solida realtà industriale della città di Messina.