I Migliori Giorni, le feste in famiglia fra risate amare e buoni propositi

Alcuni giorni sono diversi dagli altri, scatenano in famiglia l’energia accumulata in un anno intero. I Migliori Giorni innescano la comicità amara di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, registi e interpreti della commedia a episodi in arrivo al cinema il 1 gennaio per Vision Distribution.

Segnati in rosso sul calendario, perché sono festivi ma anche perché ben rappresentano il sangue che rischia di scorrere in famiglia. Sono i momenti in cui si innescano rancori sopiti che esplodono nella comicità amara de I Migliori Giorni, un ritorno al cinema a episodi che ha caratterizzato in passato momenti d'oro del nostro cinema.

Chi lo dice che durante le feste siamo più buoni? Sicuramente qualcuno che non ha mai partecipato a un pranzo in famiglia.

Quattro storie, due registi come Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, amici da sempre. La vigilia di Natale, Capodanno, San Valentino e l’8 marzo sono al centro delle disavventure di coppie, genitori e figli, amanti e amori, in una girandola vorticosa in cui viene rappresentata la quotidianità di oggi, le piccole e grandi meschinità e fragilità che ci rendono umani.



In attesa di altre quattro ricorrenze raccontate ne I peggiori giorni, a comporre un dittico sui parenti serpenti in arrivo la prossima primavera, I migliori giorni nasce da un’idea di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, che lo hanno diretto e sceneggiato. Sono anche interpreti nei panni di due fratelli a dir poco litigiosi nel primo episodio. Nel cast corale e di gran lusso ci sono anche Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini, Stefano Fresi, oltre a Marco Bonini, Maria Chiara Centorami, Ludovica Martino e Liliana Fiorelli.





I quattro episodi de I migliori giorni

Apre il film la cena della vigilia di Natale di una deputata che invita il segretario del suo partito, sperando in una spinta per la carriera. Ma la presenza dei due fratelli, acerrimi rivali e con idee opposte sulla vita accende la scintilla fra le vongole e i buoni propositi. A Capodanno invece seguiamo un imprenditore di successo che si presenta con moglie e figlia in una mensa dei poveri. Una mossa per l’immagine, ma la ben più concreta realtà è rappresentata dall’arrivo del suo ex autista, cacciato senza ragione e in cerca di vendetta.



Per San Valentino, invece, una coppia da 25 anni prepara stancamente la solita cena di festeggiamento. C’è poco di romantico, ma la calma piatta è movimentata dall’amante di lei e dalla sua partner. L’ultimo episodio ci conduce fra le mimose (solo virtuali) dell’8 marzo, quando una conduttrice televisiva è costretta a scusarsi per la messa in onda di un servizio molto maschilista andato in onda il giorno precedente.

Il tutto in attesa dei peggiori giorni, però se questi sono i migliori c’è da consolarsi pensando alle nostre giornate festive in famiglia.





La nostra intervista ai registi Edoardo Leo e Massimiliano Bruno