I migliori film interpretati da James Woods: ecco dove vederli in streaming

News Cinema

L'iconico protagonista di C'era una volta in America compie oggi 76 anni. Ricordiamone la carriera attraverso cinque film in streaming.

Compie oggi 76 anni il veterano James Woods, protagonista di molto grande cinema americano a partire dagli anni ‘70. Col suo volto da “duro” l’attore ha costruito la propria carriera su ruoli “forti”, spesso schierati ai due lati opposti della legge. Candidato a due premi Oscar, Woods ha affrontato prove professionali coraggiose in alcuni casi controverse, come ampiamente dimostrano i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrarlo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da James Woods

Videodrome

C’era una volta in America

Salvador

Insieme per forza

Fino a prova contraria

Videodrome (1983)

Dopo essersi affermato grazie al valido Il campo di cipolle di Harold Becker, Woods diventa protagonista di uno dei cult-movie visionari diretti dal grande David Cronenberg. Insieme a Debbie Harry forma una coppia dall’energia incontenibile, che trasposta Videodrome dentro il suo universo di perversione e mutamento. Il finale è uno dei momenti più forti del cinema di fantascienza del decennio, ma tutta la sceneggiatura contiene spunti e argomenti che ne fanno un capolavoro. Quanto ci manca questo tipo di cinema che ti sfida e costringe a osservare dietro il sipario…Disponibile su Google Play.

C’era una volta in America (1984)

C'era una volta in America: Trailer italiano della nuova versione restaurata del film

Chiamato da Sergio Leone per il personaggio dell’amico fraterno e poi antagonista di Robert De Niro, Woods risponde con la prova d’attore più sofferta e carismatica della sua carriera. È lui il centro psicologico e il fulcro narrativo di C’era una volta in America, opera-fiume che per molti versi rappresenta la summa della poetica romantica del cineasta. Scene di culto che si alternano a lungaggini e una certa prolissità di narrazione, ma l’epica del progetto è indiscutibile. Musiche di Ennio Morricone suadenti e immortali. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Salvador (1986)

Per James Woods arriva la prima nomination all’Oscar, unica come miglior attore protagonista (la seconda arriverà come non protagonista qualche anno più tardi). Il dramma di impegno civile di Oliver Stone, tratto da una storia vera, lo vede impegnato come giornalista nella zona di guerra civile salvadoregna. L’attore offre una prova infuocata e poderosa, facendo di Salvador uno dei migliori lungometraggi dell’autore di Platoon e Nato il 4 luglio. Nel cast di supporto anche John Savage e James Belushi. Da rivedere assolutamente, troppo “dimenticato” quando si parla di Stone…Disponibile su Amazon Prime Video.

Insieme per forza (1991)

Diretto dal grande artigiano di quel periodo John Badham, James Woods sfodera una prova piena di carisma mescolato a una spassosa dose di autoironia. Anche perché accanto a lui c’è un Michael J. Fox scatenato a formare una coppia comica di tutto rispetto. Se ci aggiungete Stephen Lang come pazzo sanguinario, ecco che Insieme per forza diventa una delle commedie d’azione più divertenti di inizio anni ‘90. Scene di grande spettacolo e ritmo forsennato. da applausi se si guarda al cinema di puro intrattenimento. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Fino a prova contraria (1999)

Prima vera prova da grande caratterista per Woods, che nell'interpretare il caporedattore del giornalista Clint Eastwood si diverte un mondo a fare da spalla logorroica e burbera al protagonista. Fino a prova contraria è un dramma di impegno civile agile e a tratti trascinante, uno dei film più ritmati e veloci dell’autore premio Oscar. Con un finale palpitante e un paio di momenti davvero azzeccati. Ma i duetti tra Eastwood e Woods rimangono di gran lunga la cosa più divertente del film. Nello stesso anno Woods torna a lavorare con Stone anche in Ogni maledetta domenica, come spalla di sicura efficacia. Disponibile su CHILI, Google Play.