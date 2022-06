I migliori film in streaming sui più grandi pittori

News Cinema

Abbiamo voluto raccontare il rapporto tra cinema e pittura attraverso cinque titoli in streaming che hanno come protagonisti grandi artisti del passato.

Dedichiamo oggi il nostro odierno approfondimento al rapporto tra cinema e pittura, proponendo cinque film in streaming che hanno come protagonisti grandi artisti del passato. Si tratta di un viaggio che racconta non soltanto il genio del pittore ma anche l’approccio personale e specifico dei registi che hanno realizzato opere anche molto diverei tra loro. Buona lettura.

Cinque film in streaming che raccontano grandi pittori

Il mio piede sinistro

Pollock

Frida

Turner

Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità

Il mio piede sinistro (1989)

Il biopic dedicato al pittore irlandese Christy Brown, affetto da paralisi cerebrale, viene messo in scena da Jim Sheridan con un’adesione umana ed emozionale ai personaggi potente, non soltanto nei confronti dello struggente protagonista. Il mio piede sinistro si poggia ovviamente sulle spalle della magnifica performance di Daniel Day-Lewis, che a sorpresa vince il suo primo Oscar sconfiggendo Robin Williams (L'attimo fuggente) e Tom Cruise (Nato il 4 luglio). Altra statuetta a Brenda Fricker come non protagonista. Lungometraggio vitale, ottimista e soprattutto pieno di gioia di vivere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Pollock (2000)

Diretto e interpretato da Ed Harris, il biopic dedicato al grande pittore astratto è un’opera estremamente sentita, lo studio di una psicologia complessa e fortemente autodistruttiva che adopera la propria, straordinaria arte anche per tentare di tenere a freno i propri demoni personali. Oltre al protagonista Pollock è ottimamente interpretato anche da una splendida Jennifer Connelly e da Marcia Gay Harden che a sorpresa vince l”Oscar come non prtoagonista. Harris invece lo sfiora nella categoria principale, a conferma della bontà della sua folgorante prova d’attore di razza. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.

Frida (2002)

Il biopic dedicato alla leggendaria pittrice messicana viene diretto dall’istrionica autrice Julie Taymor con un occhio infuocato e originale, che riesce a carpire l’anima dell’arte di Frida Kahlo. Accanto a una portentosa Salma Hayek che sfiora l"Academy Award troviamo anche Alfred Molina, Antonio Banderas, Edward Norton. Un film senza dubbio ondivago ma anche sfrontatamente barocco, appassionante e visivamente densissimo. Da vedere col cuore in gola. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Turner (2104)

In mano a uno studioso asettico della personalità umana quale è sempre stato Mike Leigh il ritratto del grande pittore inglese diventa un’opera ostica, soffocante quanto ipnotica, capace di carpire l’anima estremamente contrastata del protagonista. Il fido Timothy Spall regala a Turner una prova magistrale, estrema e insieme umanissima, che gli regala la Palma d’Oro a Cannes per la miglior interpretazione. Leigh non ha mai un impatto immediato sicuro, ma una volta che si sedimenta nella mente dello spettatore lo affascina sempre, e questo film non fa assolutamente eccezione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità (2018)

Chiudiamo con il lungometraggio di Julian Schnabel dedicato alla mente, al cuore e alla sensibilità unica di Vincent Van Gogh. Un film che cerca di riprodurre l’emozione e il pensiero invece di attaccarsi rigidamente alla storia, e per questo sviluppa il personaggio oin maniera intima, dolcissima e insieme struggente. Un Willem Dafoe ispirato e sottile come non mai ci regala la prova che può definire una carriera, anche straordinaria come la sua. Arriva la nomination all’Oscar per il grande attore, l’unica come protagonista. E la statuetta se la sarebbe dovuta portare a casa…Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità è un film bellissimo e poetico. Il modo perfetto per “raccontare” l'artista. Da inchino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision.