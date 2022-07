I migliori film in streaming per i 70 anni del mito Dan Aykroyd

News Cinema

L'attore e sceneggiatore di The Blues Brothers e Ghostbusters ha realizzato alcune delle più grandi commedie del nostro tempo: scopriamole attraverso cinque film in streaming.

Probabilmente non è diventato un’icona quanto gli amici e colleghi Bill Murray o John Belushi, ma a nostro avviso Dan Aykroyd non ha assolutamente nulla da invidiare a questi due straordinari talenti comici. Anzi! Se pensiamo che alcuni dei capolavori che ha girato portano la sua firma anche in fase di sceneggiatura, si può facilmente capire quanto sia stato fondamentale il suo apporto alla storia del cinema di genere. Ebbene, ecco cinque grandi - anzi, grandissimi - film in streaming con cui vogliamo celebrare il talento di Dan Aykroyd, che oggi compie 70 anni. Buona lettura.

The Blues Brothers (1980)

The Blues Brothers: trailer 30mo anniversario

Scritto dallo stesso Aykroyd, questo capolavoro musical/comico diretto da John Landis ha riscritto la storia del genere, mescolando con audacia mai vista in precedenza influenze, fascinazioni, coraggio nell’osare, attori e musicisti in stato di grazia. The Blues Brothers ha davvero tutto, dalla coppia impareggiabile che Aykroyd forma con John Belushi ai cammeo leggendari dei più grandi artisti dell’epoca. Rivederlo ancora e ancora e ancora è un dovere, non solo un immenso piacere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Una poltrona per due (1983)

Una Poltrona per Due: Il Trailer originale del Film

Ancora con Landis, insieme all’altro genio comico di Eddie Murphy, Aykroyd assembla una commedia di costume che sbeffeggia l’alta finanza, permettendo a un criminale da strapazzo e a un broker tradito di prendersi la loro rivincita sui magnati Don Ameche e Ralph Bellamy. Una poltrona per due rivela anche il talento per la commedia di Jamie Lee Curtis e Denholm Elliott, grandissimi comprimari. Scene di culto e un finale pirotecnico per un classico delle feste. Una poltrona per due è un film da antologia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984)

Ghostbusters - Acchiappafantasmi: Il Trailer per il 30esimo anniversario del film

Ancora contributo alla sceneggiatura - insieme all’indimenticato Harold Ramis - per creare un altro ibrido tra commedia e horror che stavolta travolge tutto, come un fiume di trovate in piena estasi di gioia cinematografica. Ivan Reitman a briglia sciolta è inarrestabile, e fa di Ghostbusters - Acchiappafantasmi il blockbuster di una generazione, il film di culto che mette d'accordo tutti. Ma proprio tutti. Quanti momenti di culto ci sono in questo film? Su tutti l’inizio nella New York Public Library. Capolavoro. CAPOLAVORO. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

A spasso con Daisy (1989)

Una volta tanto Aykroyd sceglie di abbassare i toni della recitazione mettendosi al servizio di sua madre Jessica Tandy e dell’autista Morgan Freeman. Risultato? Nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Se A spasso con Daisy diventa il melodramma capace di sbaragliare tutti e diventare il miglior film dell’anno lo deve anche all’attore, capace di una prova temprata e corposa insieme. Bruce Beresford dirige con grazia e stile, il resto lo fa un cast prezioso. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ghostbusters: Legacy (2021)

Ghostbusters: Legacy: Il Trailer Internazionale del Film - HD

Non potevamo non chiudere con il piccolo ruolo nel tributo che il figlio Jason Reitman fa ad Harold Ramis ma anche a suo padre Ivan. Ghostbusters: Legacy funziona sotto tutti i punti di vista: nella storia, nella definizione dei personaggi, nell'ambientazione di provincia. Carrie Coon e Paul Rudd funzionano al meglio, Mckenna Grace è un talento prezioso, il cuore generoso del film, Diverte, commuove, appassiona. Il ritorno in grande stile degli acchiappafantasmi…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.