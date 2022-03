I migliori film in streaming interpretati dalla grande Fanny Ardant

News Cinema

La "musa" di François Truffaut a Alan Resnais compie oggi 73 anni. Celebriamone la classe e la bravura con cinque titoli in streaming.

Compie oggi 73 anni l’immensa Fanny Ardant, icona di eleganza e classe innata non soltanto per quanto riguarda il cinema transalpino. Lanciata da un autore unico quale è stato François Truffaut, l’attrice negli anni ha collaborato con molti altri nomi illustri della cinematografia francese ma non soltanto. A livello internazionale infatti la Ardant ha lavorato, soprattutto negli anni ‘90, con autori di prestigio quale Sydney Pollack o a produzioni di grande successo come è stato Elizabeth, film in costume che ha lanciato Cate Blanchett nel 1998. Ecco i cinque film in streaming che abbiamo scelto per rendere il nostro tributo a un’attrice e a una donna senza eguali. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Fanny Ardant

La signora della porta accanto

Mélo

La famiglia

Il colonnello Chabert

La Belle Époque

La signora della porta accanto (1981)

Dal genio di François Truffaut una delle storie d’amore più emozionanti e dolorose della storia del cinema europeo, un tuffo intimo e rivelatore nella vita di due persone che non sanno fare altro se non perdersi l’una nell’altro. La Ardant è magnifica accanto a un intenso Gerard Depardieu. La signora della porta accanto è uno dei migliori film di un autore che ha sfornato molti, molti capolavori. Disponibile su CHILI.

Mélo (1986)

Diretta da un altro maestro come Alain Resnais, la Ardant partecipa a uno dei lungometraggi più compositi ed affascinanti dell’autore di Hiroshima Mon Amour. Mélo è interpretato anche da Sabine Azéma, André Dussollier e Pierre Arditi, attori in stato di grazia che raccontano amori e vicissitudini sentimentali negli anni ‘20. Un’opera cerebrale e pulsante, anche nella sua discontinuità. Da vedere e apprezzare. Disponibile su Amazon Prime Video.

La famiglia (1986)

Magnifica interpretazione della fiamma mai sopita del protagonista Vittorio Gassman, la Ardant partecipa a uno dei lungometraggi più belli e intimi della storia del cinema italiano contemporaneo, un viaggio gentile e profondo dentro la casa che accoglie una famiglia con tutti i suoi problemi, generazionali e non. Ettore Scola al suo meglio per La famiglia, uno dei suoi capolavori, candidato all’Oscar come miglior film straniero. Disponibile su CHILI, NOW.

Il colonnello Chabert (1993)

Adattamento cinematografico sfavillante della novella scritta da Balzac, Il colonnello Chabert riunisce la Ardant ancora con Gerard Depardieu in un melodramma a tinte forti, messo in scena con passione e grande lucidità da Yves Angelo. Visivamente potente, questo film in costume possiede la densità emotiva dello scrittore e la forza cinematografica del miglior cinema francese degli anni ‘90. Diventato col tempo un piccolo classico di cinema letterario. Disponibile su Netflix.

La Belle Époque (2019)

Chiudiamo con una commedia di costume che rappresenta il meglio della recente produzione della Ardent. Accanto a un altro grande attore francese come Daniel Auteuil, l’attrice regala una delle sue migliori performance, commovente e ironica. La Belle Époque intrattiene, fa riflettere sul tempo che passa e arriva dritta al cuore. Un gioiello di cinema introspettivo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.