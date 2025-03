I migliori film in streaming interpretati da William H. Macy

News Cinema

Compie oggi 75 anni l'indimenticabile protagonista di Fargo e Magnolia. Qui sotto trovate cinque dei suoi film in streaming maggiormente amati dal pubblico e dalla critica.

Compie oggi 75 anni William H. Macy, uno dei caratteristi più amati degli anni ‘90 e del decennio successivo. In carriera ha collaborato con autori del calibro di David Mamet, dei fratelli Coen e Paul Thomas Anderson. Come dimostrano i cinque film in streaming presenti qui sotto, la sua filmografia comprende film d’autore diventati iconici ma anche qualche escursione nel cinema mainstream per famiglie. Eccovi dunque il meglio di un caratterista che abbiamo a suo tempo davvero amato. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da William H. Macy

Fargo

Pleasantville

Magnolia

Svalvolati on the Road

Room

Fargo (1996)

Per il ruolo del meschino e imbelle uomo d’affari che fa rapire la moglie per beccarsi il riscatto Macy offre una prova superba, che gli fa ottenere la candidatura all’oscar come miglior attore non protagonista. Joel ed Ethan Coen dirigono Fargo come una parabola dell’assurdo violentissima e incredibilmente spassosa, grazie soprattutto a una Frances McDormand da statuetta, seconda ottenuta dal film insieme a quella per la miglior sceneggiatura originale. Geometrico, innevato, irriverente, un neo-noir coi fiocchi. In tutti i sensi. Film di culto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Pleasantville (1998)

Gary Ross mette in scena una favola polupista con un’idea sviluppata con enorme senso della narrazione. Tobey Maguire e Reese Witherspoon sono deliziosi protagonisti di Pleasantville, a cui comprimari di lusso come ad esempio Macy, la grande Joan Allen o Jeff Daniels regalano profondità e calore umano. Il bianco e nero è splendente, i colori bellisismi, l’ambientazione perfetta. Un film che ti fa sentire bene ogni volta che lo rivedi. Prezioso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Magnolia (1999)

Nel torrenziale e straordinario mosaico umano messo insieme da Paul Thomas Anderson, Macy interpreta un altro uomo senza qualità che vive di piccoli desideri trattenuti e grandi proclami senza seguito. Logorroico e al limite della crisi di nervi, il suo è uno dei tanti personaggi indimenticabili di Magnolia, che vede nel proprio cast anche Tom Cruise, Julianne Moore, Jason Robards Jr., Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly e molti altri attori in stato di grazia. Vincitore a Berlino, candidato a tre premi Oscar tra cui sceneggiatura e attore non protagonista (Cruise), un lungometraggio che ricorda il miglior Altman ma con una vena surreale del tutto personale. Portentoso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Svalvolati on the Road (2007)

Commedia che racconta di quattro amici molto diversi tra loro, tutti ugualmente fracassoni, che si mettono sulla strada con le loro motociclette per rivivere i fasti di gioventù. Svalvolati on the Road è un film che funziona meravigliosamente quando non si prende sul serio, e non lo fa davvero quasi mai. Se poi come protagonisti si hanno John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen e lo stesso Macy, ecco che la formula non può che funzionare. Il botteghino decreta il successo clamoroso dell’operazione. Nel cast anche una come sempre deliziosa Maria Tomei. Uno spasso condito di leggerezza e trovate comiche irresistibili. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video..

Room (2015)

Room: Trailer ufficiale in italiano

Ancora una volta accanto a Joan Allen, Macy interpreta il padre della protagonista Brie Larson, donna costretta per anni dentro una stanza dal suo aguzzino. Room è un dramma da camera molto potente, soprattutto nella prima parte, Una volta svelato il mistero, perde un po’ di precisione, ma rimane comunque un lungometraggio degnissimo di essere visto e vissuto. Jacob Tremblay come giovane coprotagonista è impagabile. Candidature all’Oscar per il film, la regia, arriva la statuetta per la miglior attrice protagonista. A suo tempo fece scalpore, la critica lo ha amato, forse un po’ sopravvalutato, ma questo non significa abbia grossi meriti. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.