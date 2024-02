I migliori film in streaming interpretati da Vincent Cassel

News Cinema

Il carismatico attore francese torna nelle sale italiane con I Tre Moschettieri: Milady. Ecco i film in streaming che lo hanno reso una star internazionale.

Dal momento che questa settimana torna nelle sale italiane con I Tre Moschettieri: Milady, vogliamo dedicare il nostro approfondimento fatto dei consueti cinque film in streaming a Vincent Cassel, probabilmente l'attore più carismatico che il cinema europeo ha prodotto negli ultimi trent’anni. Capace di imporsi con film di valore artistico ma anche di forte presa presso il pubblico, Cassel ha poi sviluppato una notevole carriera anche a Hollywood, lavorando principalmente come caratterista/antagonista di affidamento. Eccovi dunque il meglio dell’attore 57enne, uno di quelli che davvero maggiormente ammiriamo nel panorama internazionale. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Vincent Cassel

L’odio (1995)

Il thriller/dramma metropolitano diretto da Mathieu Kassovitz diventa immediatamente un caso cinematografico a Cannes, dove vince il premio per la miglior regia. Una Parigi di periferia disperata e arrabbiata, un trio di giovani senza futuro alle prese con una pistola e la violenza delle strade. L’odio è un film di rottura all'interno del cinema francese ed europeo in generale. Accanto a un Cassel tagliente anche un Said Taghmaoui notevole. Film che ha segnato una generazione di cinefili, peccato il suo autore non abbia saputo ripetersi a quei livelli. Doloroso ed emozionante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Sulle mie labbra (2001)

Forse la miglior prova della carriera transalpina di Cassel. Diretto da un Jacques Audiard già totalmente padrone dei propri mezzi di cineasta, Sulle mie labbra diventa un noir da camera di potenza emotiva enorme, che si trasforma in un racconto esistenziale. Merito anche della bravissima Emmanuelle Devos, la quale trova un’alchimia pazzesca con il criminale da strapazzo Cassel. torbido e insieme dolcissimo, un lungometraggio che esplora le pieghe polverose e incancrenite dell’animo umano con una verità sconvolgente. Assolutamente da non perdere o da rivedere. Disponibile su Amazon Prime Video.

La promessa dell’assassino (2007)

Tra i primi film in lingua inglese di Cassel, dopo Ocean’s Twelve, c’è anche questo thriller londinese diretto niente meno che dal grande David Cronenberg. Nel ruolo del criminale barocco e senza limiti Cassel si ritaglia un personaggio perfetto per supportare la prova magistrale di Viggo Mortensen. La promessa dell’assassino diventa un dramma violentissimo e livido in uno scenario plumbeo, davvero uno dei lavori più cupi del genio canadese. Nel cast anche un’azzeccatissima Naomi Watts. Non bello quanto il precedente A History of Violence, ma comunque un’altra perla di cinema di frontiera della condizione umana. Grande Cronenberg. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il cigno nero (2010)

Chiamato da Darren Aronofsky in un ruolo di supporto magnetico e ostico, Cassel risponde con una prova grintosa e in chiaroscuro, un “villain” d’eccezione elegante e impossibile da dimenticare. Certo, Il cigno nero si poggia sulle spalle di una Natalie Portman da Oscar, ma il cast di contorno che vede anche Mila Kunis davvero regge il confronto, anzi, Film d’autore con una prima parte magnifica e una seconda troppo esplicita, comunque in grando di andare incontro al pubblico che ripaga. Nomination all’Oscar per film, regia, sceneggiatura. Premio per la miglior attrice. Cassel diventa di diritto un caratterista su cui contare sempre. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Jason Bourne (2016)

Cassel entra nella saga prestigiosa di Jason Bourne con un personaggio magnifico, silenzioso e oppresso. L’attore lo riempie con una prova magistrael, fisica nell’esposizione e tormentata nella mimia e nel volto. È lui che imprezioscie notevolmente quest’ultimo capitolo soldo, spettacolare e dolente. Matt Damon come sempre nella parte della spia protagonista funziona a meraviglia, Riz Ahmed a supporto è un degnissimo supporto, Paul Greengrass dirige come sempre al meglio delle sue capacità. degna conclusione di una tetralogia davvero imponente. Sicuramente la prova più stilizzata della carriera hollywoodiana di Cassel. Bravissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.