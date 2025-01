I migliori film in streaming interpretati da Vanessa Redgrave

News Cinema

La grande attrice premio Oscar compie oggi 88 anni. Ecco i film in streaming che l'hanno resa una delle icone del cinema britannico.

Compie oggi 88 anni la grande Vanessa Redgrave, una delle interpreti che a partire dalla seconda metà degli anni ‘60 ha contribuito in maniera fondamentale a tutelare la tradizione della scuola attoriale britannica. Candidata a sei premi Oscar, vincitrice di una statuetta come miglior attrice non protagonista per Giulia (1977) di Fred Zinnemann - incredibilmente non disponibile in streaming in italia - la Redgrave ci ha regalato interpretazioni preziose in molti generi e differenti tipi di produzioni, come dimostrano i cinque film in streaming qui di seguito. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dalla grande Vanessa Redgrave

Blow Up

Assassinio sull’Orient Express

Casa Howard

Little Odessa

Foxcatcher

Blow Up (1966)

La carriera della Redgrave viene lanciata addirittura da Michelangelo Antonioni, il quale la sceglie quale “musa” del protagonista David Hemmings in uno dei capolavori maggiormente affascinanti ed enigmatici del decennio. Vincitore della Palma d’Oro a Cannes, Blow Up è una riflessione elettrizzante sulla relazione sottile ed enigmatica tra arte e realtà, raccontata attraverso una sequenza di svelamento che è entrata di diritto nella storia del cinema contemporaneo. Con un finale altrettanto ipnotico, un lungometraggio che ha regalato al suo autore la candidatura all’oscar per la miglior regia e per la sceneggiatura. Titolo di culto di quel decennio. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Assassinio sull’Orient Express (1974)

Sidney Lumet dirige l’adattamento più famoso del classico di Agatha Christie. Assassinio sull’Orient Express vede la Redgrave recitare con altri mostri sacri del cinema britannico e americano come Albert Finney nel ruolo di Hercule Poirot, ma anche Sean Connery, Ingrid Bergman, Martin Balsam, Lauren Bacall, Anthony Perkins a Richard Widmark. Una grande classico del cinema anni ‘70 messo in scena con un’eleganza sorprendente per il cinema realista e serrato di Lumet. Oscar alla Bergman come non protagonista e altre candidature tra cui quelle per l’adattamento e a Finney come protagonista. Divertentissimo e decadente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Casa Howard (1992)

Uno dei film maggiormente acclamati di James Ivory diventa veicolo perfetto per un cast enorme che comprende una Emma Thompson da Oscar, il solito efficacissimo Anthony Hopkins, una febbrile Helena Bonham-Carter e ovviamente la Redgrave che ottiene la sua sesta e ultima nomination all’Oscar, in questo caso come non protagonista. Casa Howard viene adattato da E.M. Forster con una precisione certosina. Film di eleganza formale che magari talvolta sovrasta l’emozione, ma comunque un titolo di rara fattura. Il meglio del cinema britannico quando si tratta di letteratura e ricostruzione d’epoca. Memorabili i duetti tra i due magnifici protagonisti, che si ripeteranno a livelli inarrivabili l’anno successivo con Quel che resta del giorno. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Little Odessa (1994)

L’esordio alla regia di James Gray vede la redgrave recitare nel ruolo della stremata e malata madre del protagonista Tim Roth. Little Odessa è un crime-movie plumbeo e disperato, che viene presentato al Festival di Venezia dove vince il Leone d’Argento e la Coppa Volpi proprio alla Redgrave come attrice non protagonista. Film che sa mettere lo spettatore alle corde, lo incalza con un ritmo compassato e una messa in scena di rara coerenza estetica. Nel cast anche Moira Kelly, Edward Furlong e un altro grande decano come Maximilian Schell. Da recuperare assolutamente, soffoca ed entusiasma. Disponibile su Apple Itunes.

Foxcatcher (2014)

Foxcatcher: Il trailer italiano del film - HD

Partecipazione straordinaria della Redgrave nel ruolo della matriarca arcigna che mette alle corde il figlio Steve Carell. Foxcatcher viene diretto da Bennett Miller con un senso della tragedia esemplare, un biopic nerissimo e stilizzato che vede nel cast anche un sorprendente Channing Tatum e un Mark Ruffalo che strameritava l’Oscar come miglior attore non protagonista. Arrivano anche le candidature per la regia, la sceneggiatura e il trucco. Senza mezzi termini uno dei migliori film di quel decennio, un dramma psicologico prima ancora che criminale che davvero non ne vuole sapere di lasciare la memoria emotiva di chiunque lo abbia visto. Strepitoso esempio di cinema mentale ed emozionale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.