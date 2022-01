I migliori film in streaming interpretati da Toni Servillo

News Cinema

L'attore preferito da Paolo Sorrentino compie oggi 63 anni. Ripercorriamo la sua carriera prestigiosa attraverso cinque film in streaming.

Compie oggi 63 anni Toni Servillo, senza alcun dubbio l’attore più importante impostosi nel nuovo millennio all’interno della nostra cinematografia. Il suo successo è legato indissolubilmente con quello del regista Paolo Sorrentino, che lo ha scelto come protagonista fin dall’esordio de L’uomo in più (non disponibile in streaming), trampolino di lancio per entrambi. Da quel momento la coppia ha realizzato una serie di lungometraggi acclamati da critica e pubblico, che li ha portati a vincere un Oscar per il miglior film straniero e, ce lo auguriamo, a competere seriamente per una seconda statuetta nella stessa categoria. Ecco dunque i cinque film in streaming attraverso i quali vogliamo rendere omaggio al talento e all’eleganza istrionica di Toni Servillo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Toni Servillo

Le conseguenze dell’amore

Il divo

La grande bellezza

L’uomo del labirinto

È stata la mano di Dio

Le conseguenze dell’amore (2003)

Ancora oggi, a nostro avviso, il film migliore realizzato da Paolo Sorrentino e Toni Servillo. E questo perché la visione e la poetica dell’autore si sposano perfettamente con l’impianto narrativo del genere, creando un noir sfumato e ricco di personaggi poetici. Le conseguenze dell’amore riflette sulla solitudine dell’essere umano attraverso una forma filmica preziosa e una sceneggiatura mai stereotipata. Momenti di grande cinema e un finale commovente. Magnifica da ammirare Olivia Magnani a supporto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Il divo (2008)

Il Divo: Trailer del film diretto da Paolo Sorrentino con Toni Servillo

Il film di Sorrentino dedicato a Giulio Andreotti è un film che si regge interamente o quasi su un’estetica filmica di primissima qualità, un incubo cinematografico che irretisce lo spettatore con la sua eleganza e con un ritmo molto efficace nel gestire i cambi di velocità nella narrazione. Toni Servillo nel ruolo del politico protagonista è geniale, riesce a restituirci una versione grottesca di Andreotti senza diventare mai caricaturale. Scoppiettante a supporto Carlo Buccirosso nel ruolo di Cirino Pomicino. Il divo perde di efficacia della seconda parte, ma possiede una prima metà in grado di entusiasmare. Premio della Giuria a Cannes. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

La grande bellezza (2013)

La Grande Bellezza: Il trailer ufficiale del film di Paolo Sorrentino

Un omaggio decadente e iperbolico alla Roma dei politici e dei playboy, dei santi e peccatori, del cinema e delle porte chiuse dietro le quali si celano segreti inconfessabili. Il tutto filmato con la potenza espressiva di Sorrentino, che “costringe” Servillo alla sua prova probabilmente più istrionica e sopra le righe. La grande bellezza vince l’Oscar per il miglior film straniero, nove David di Donatello per un successo strabordante, come del resto a tratti è il lungometraggio stesso. Ondivago ma affascinante, soprattutto se non si è nati e cresciuti nella Capitale…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime video, NOW.

L’uomo del labirinto (2019)

L'Uomo del Labirinto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Secondo film da regista del romanziere di successo Donato Carrisi, L’uomo del labirinto offre a Toni Servillo la possibilità di recitare insieme a un mostro sacro della cinematografia mondiale qual è Dustin Hoffman. Una corsa contro il tempo per scoprire chi, quindici anni prima, ha rapito una ragazza. Un thriller psicologico in cui i due attori duettano con grazia e perfetto senso del genere. L’uomo nel labirinto intriga con una trama originale e sa farsi valere con le giuste atmosfere. Momenti di buon cinema ma soprattutto di ottima recitazione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

È stata la mano di Dio (2021)

E infine l’ultima collaborazione con Paolo Sorrentino che rappresenta una profonda e commovente sterzata: È stata la mano di Dio mette infatti da parte l’estetismo dell’autore per raccontare una storia personale e dolorosa con uno stile che si adatta perfettamente alla sincerità della narrazione. Un film intenso ma mai sottolineato, con momenti di cinema intimista e altri di respiro quasi epico. Gran premio della Giuria a Venezia e una corsa lanciata verso la nomination all’Oscar per il miglior film internazionale. E magari anche qualche altra…Disponibile su Netflix.