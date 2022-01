I migliori film in streaming interpretati da Nastassja Kinski

News Cinema

L'attrice "musa" di Wim Wenders compie oggi 61 anni. 5 titoli in streaming per ricordare una carriera all'insegna del cinema d'autore e di scelte coraggiose.

Vogliamo fare oggi gli auguri (61 anni) e soprattutto dedicare l’approfondimento giornaliero a Nastassja Kinski, una delle attrici di culto del cinema d’autore a partire dagli anni ‘70. Purtroppo non sono disponibili in streaming alcuni dei suoi film maggiormente riusciti, come ad esempio quelli scaturiti dalla proficua collaborazione con Wim Wenders (pensiamo soprattutto a Paris, Texas e al sottovalutato Così lontano, così vicino) oppure al bellissimo Tess, girato con Roman Polanski nel 1980. Una carriera fatta di lungometraggi quasi sempre personali, che si sono spesso rivelati enormi insuccessi ma non sono mai risultati scontati, volti ad accaparrarsi il facile consenso del grande pubblico. I cinque film in streaming scelti per rendere omaggio a questa attrice affascinante testimoniano in pieno la volontà di stimolare la coscienza e l'intelletto dello spettatore con storie e personaggi mai banali. Buona lettura.

Un sogno lungo un giorno (1982)

Dopo essersi affermata come musa di tanto e grande cinema d’autore europeo la Kinski viene scelta da Francis Ford Coppola per il suo musical onirico al neon. Un sogno lungo un giorno è un disastro economico che mette in ginocchio la Zoetrope dello stesso regista, ma possiede il fascino delle opere titaniche e personali, quelle che si fanno per amore e senza pensare al botteghino. Scene di bellezza assoluta, grazie a una messa in scena portentosa. Tom Waits, Raul Julia, Frederic Forrest e Teri Garr sono gli altri protagonisti di un film “maledetto” e a suo modo bellissimo. Il Coppola migliore. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Il bacio della pantera (1982)

Nello stesso anno la Kinski lavora con un altro autore di culto come Paul Schrader nel remake del classico horror diretto da Jacques Tourneur. Il bacio della pantera è un’opera complessa, che possiede molteplici livelli di lettura: il discorso dell’autore sulla sessualità e sugli istinti sopiti dei personaggi principali è profondo, disturbante come nei suoi migliori lungometraggi. Malcolm McDowell e John Heard compongono gli altri tasselli di un cast estremamente efficace. Magnifico finale, terrificante e simbolico. Davvero un film non per tutti, nel senso migliore del termine. Disponibile su CHILI, NOW.

Revolution (1985)

Dopo l’enorme e inaspettato successo di Momenti di gloria (Oscar come miglior film nel 1981) arriva per Hugh Hudson il clamoroso fiasco del film sulla Guerra d’Indipendenza americana. Pur con tutti i suoi difetti e con una trama a dir poco ondivaga, Revolution rimane un affresco storico che possiede una notevole dose di epica. Al Pacino è sempre Al Pacino, e Donald Sutherland come villain è sempre garanzia di divertimento. A suo modo un lungometraggio mastondontico, anche se decisamente sgraziato. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Complice la notte (1997)

Un regista controverso, spesso sperimentale come era Mike Figgis. Una storia di comune attrazione, tradimento, esposizione dei sentimenti umani. Wesley Snipes (premiato a Venezia), Ming Na Wen e Robert Downey Jr. recitano insieme alla Kinski in maniera ispirata ed elegante, riuscendo a raccontare molto più di quanto dialoghi e situazioni non espongono. Complice la notte è sottile, preciso e molto curioso. Uno dei migliori esempi di cinema umanista di quel decennio. Disponibile su CHILI.

Le bianche tracce della vita (2000)

Chiudiamo con uno dei film più affascinanti di quel periodo, un western sui generis autunnale, innevato e di frontiera. Un altro autore discontinuo ma a tratti portentoso quale era Michael Winterbottom confeziona un film dalla messa in scena elegante e di spessore, dove la Kinski condivide lo schermo insieme a Sarah Polley, Wes Bentley e a un titanico Peter Mullan. Le bianche tracce della vita ha storie profonde e momenti di grande cinema, come quello del finale con la casa trasportata sulla neve. Film dimenticato ma bellissimo, da recuperare assolutamente. Disponibile su Amazon Prime Video.