I migliori film in streaming interpretati da Lucy Liu

L'attrice che vedremo tra poco in Shazam! Furia degli dei compie oggi 54 anni. Ecco 5 titoli in streaming per ricordare la sua carriera.

Anche se il suo momento di gloria sul grande schermo non è durato moltissimo, Lucy Liu ha lasciato un segno profondo nell’immaginario cinematografico contemporaneo. Con un ruolo in particolare, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per renderle omaggio nel giorno del suo cinquantaquattresimo compleanno. A noi l’attrice newyorkese ha sempre ispirato enorme simpatia, con quel suo piglio feroce mescolato a una forte ironia e a un sex-appeal indiscutibile. Ecco dunque il meglio di Lucy Liu al cinema, in attesa di rivederla cattivissima nell’imminente Shazam! Furia degli dei. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Lucy Liu

Payback - La rivincita di Porter

Charlie’s Angels

Chicago

Kill Bill: volume 1

Slevin - Patto criminale

Payback - La rivincita di Porter (1999)

Nel tribolatissimo film diretto da Brian Helgeland che vede protagonista un vendicativo Mel Gibson, la Liu interpreta il ruolo pepato e frizzante di una prostituta che ama le “maniere forti”. È lei la cosa più attraente di Payback - La rivincita di Porter, che comunque si dipana come un revenge-movie di tutto rispetto, pieno di ritmo e di trovate interessanti. Intrattenimento caliente, scorretto e con un pizzico di follia necessaria. A noi è piaciuto. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Charlie’s Angels (2000)

Nella prima trasposizione cinematografica del celeberrimo telefilm la Liu si mangia a colazione le due altre protagoniste Cameron Diaz e Drew Barrymore. McG mette in scena Charlie’s Angels con brio sorprendente, farcendo il film con trovate glamour e trasgressive. Entertainment sbarazzino e con una buona idea di cinema. Azione, divertimento, un pizzico di sex-appeal civettuolo, molte scene di culto. Il risultato è davvero apprezzabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Chicago (2002)

Brevissima ma portentosa apparizione nel grande musical tratto dal genio di Bob Fosse e diretto con verve da Rob Marshall. Chicago vede protagonista un trio di valore assoluto come Richard Gere, Renée Zellweger e Catherine Zeta-Jones. I momenti coreografici e le canzoni sono da inchino, montaggio e costumi da infarto. Sei premi Oscar tra cui miglior film: forse un po’ troppo, ma la qualità del prodotto è comunque indiscutibile. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Kill Bill: volume 1 (2003)

Kill Bill: volume 1: Il trailer italiano del film di Quentin Tarantino

Quentin Tarantino affida alla Liu il ruolo che la fa diventare un’icona cinematografica, dopo esserlo stata per il piccolo schermo grazie alla serie Ally Mcbeal. Lo scontro finale con Uma Thurman è il cuore pulsante e sanguigno dell’intera operazione intitolata Kill Bill, un hard-boiled il cui primo volume è semplicemente una strepitosa sequenza di trovate, regia, costumi, fotografia, ispirazione scatenata. Cinema di genere al suo massimo, ovvero quando si trasforma in cinema d’autore. Meraviglioso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Slevin - Patto criminale (2006)

Paul McGuigan mette in piedi un crime-movie che è un congegno di scatole cinesi molto divertente da gustare, con trovate imprevedibili e un cast di attori che si diverte davvero nei propri ruoli. Slevin - Patto criminale vede Bruce Willis, Josh Hartnett, Ben Kingsley, la Liu e molti altri attori comporre un puzzle di genere spigliato e a tratti farsesco, ma mai superficiale. Il divertimento è assicurato, non ci si annoia di certo tra scene d’azione e stravolgimenti di trama. Piccante e pepato. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.