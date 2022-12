I migliori film in streaming interpretati da Jennifer Connelly

News Cinema

L'attrice premio Oscar compie oggi 52 anni. Ecco i film in streaming che le hanno regalato successo e soddisfazioni personali.

Per noi Jennifer Connelly (52 anni oggi) avrà sempre un posto riservato nel cuore, poiché è stata la nostra prima infatuazione cinefila. E non, come molti potrebbero pensare, a causa di C’era una volta in America, ma grazie al vestito bianco e all’aura angelica che Dario Argento le ha regalato in Phenomena (1984). Da quel momento la Connelly è diventata una di quelle interpreti che amiamo sempre vedere, che si tratti di grande o piccolo schermo. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo renderle il nostro affettuoso omaggio, felicissimi che dopo un periodo di alti e bassi sia tornata al top con un successo di pubblico e critica dalle proporzioni forse addirittura inaspettate. Ovviamente lo troverete qui sotto. Come sempre, buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da Jennifer Connelly

C’era una volta in America

Labyrinth - dove tutto è possibile

A Beautiful Mind

Hulk

Top Gun: Maverick

C’era una volta in America (1984)

C'era una volta in America: Trailer italiano della nuova versione restaurata del film Il classico diretto da Sergio Leone proietta la giovanissima Jennifer Connelly nell’Olimpo della storia del cinema. Ballata epocale di crimine, redenzione, ricchezza e solitudine, C’era una volta in America vede protagonista un grande Robert De Niro, a cui si accompagnano perfette spalle James Woods, William Forsythe, Joe Pesci, Elizabeth McGovern e tutti gli altri, Film torrenziale che possiede molte scena straordinarie, ma quella del dolce divorato dal giovane teppistello arriva dritta al cuore come nessun’altra. Musiche perfette di Ennio Morricone. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Labyrinth - dove tutto è possibile (1986)

Labyrinth - dove tutto è possibile: Jennifer Connelly e Brian Henson ricordano il film

Il genio immaginifico di Jim Henson sceglie la Connelly come protagonista che deve salvare il fratellino dalle grinfie del mefistofelico David Bowie. Labyrinth - dove tutto è possibile è fantasia al potere, dentro un universo escheriano in cui si dipana una storia commovente, piena di grandi trovate, capace di arrivare dritta al cuore del pubblico. Uno dei grandi film fantastici del decennio. Magnifico finale per un’opera con un cuore gentile e allo stesso tempo dark. Come solo Henson sapeva essere. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

A Beautiful Mind (2001)

Arriva l’Oscar come miglior attrice non protagonista per una prova vibrante, quella di una moglie che vuole salvare il marito Russell Crowe dalla sua geniale mente. Ron Howard costruisce A Beautiful Mind come un puzzle emotivo straordinario, grazie anche alla bella sceneggiatura di Akiva Goldsman. Gli altri Oscar sono infatti per il film, la regia e l’adattamento. Un biopic di quelli che non si dimenticano, che si inseriscono nella lista dei film che si devono vedere obbligatoriamente. E con pieno merito. La Connelly è semplicemente divina. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Hulk (2002)

Abbiamo scelto il cinecomic diretto da Ang Lee perché possiede un suo fascino malinconico e misterioso, un film ondivago ma potente nella dimensione drammatica degli eventi e dei personaggi. Il confronto tra il protagonista Eric Bana e suo padre Nick Nolte in particolare sono cinema di sentimenti potente, che si trasforma in grande spettacolo con un cuore vero e doloroso. La Connelly partecipa con trasporto, facendo di Hulk un film da rivalutare, soprattutto in considerazione di quanto siano superficiali in confronto la maggior parte dei cinecomic di oggi. Provate e vedrete…Disponibile su Rakuten TV, CHILi, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Top Gun: Maverick (2022)

Non potevamo non chiudere col grande successo dell’anno. Tom Cruise “resuscita” il mitico pilota che adesso è un insegnante che deve salvare la vita dei suoi allievi impegnati in una missione praticamente suicida. Jennifer Connelly è una spalla perfetta: affascinante, malinconica, elegante nel suo essere la donna della porta accanto. Top Gun: Maverick è un revival molto intelligente, con un’anima autunnale e momenti di grande cinema. Joseph Kosinski mette il tutto in scena con un occhio calibrato e preciso. Merita tutti i milioni di dollari che ha incassato nel mondo. E se ci scappa qualche nomination all’Oscar, tanto meglio...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.