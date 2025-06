I migliori film in streaming interpretati da Isabella Rossellini

News Cinema

Compie oggi 73 anni l'attrice che ha lavorato con Peter Weir, David Lynch, Robert Zemeckis e molti altri grandi autori. Ecco i suoi film in streaming che prediligiamo.

Compie oggi 73 anni Isabella Rossellini, attrice che soltanto recentemente ha ottenuto la sua prima candidatura a ll’Oscar dopo aver lavorato con grandi registi e realizzato capolavori della cinematografia contemporanea. attiva fin dagli anni ‘70, la Rossellini si è affermata nel decennio successivo, firmando opere indimenticabili. Rendiamo omaggio e auguriamo felice compleanno attraverso i consueti cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Isabella Rossellini

Velluto blu

La morte ti fa bella

Fearless - Senza paura

La Chimera

Conclave

Velluto blu (1986)

La prima collaborazione con il genio di David Lynch (seguirà l’altro cult-movie Cuore selvaggio, Palma d’Oro a Cannes) è una rivisitazione del noir fiammeggiante e del tutto personale. La Rossellini vi interpreta una commistione magnifica di femme-fatale ed eroina indifesa. Kyle MacLachlan, Dennis Hopper, Laura Dern sono gli altri protagonisti di Velluto blu, film che conferma definitivamente il talento visivo, anzi visionario del proprio autore. Le sequenze ambientate dentro il night club sono straordinarie, come del resto tutte le altre. Titolo di confine nella carriera di Lynch. Disponibile su Apple Itunes.

La morte ti fa bella (1992)

Partecipazione straordinaria e assolutamente affascinante al film di Robert Zemeckis. La morte ti fa bella è una satira pungente sulla volontà di non invecchiare, l'apparenza che inganna, su Hollywood che non concede attenuanti al tempo che passa. La Rossellini ha la possibilità di recitare insieme a nomi del calibro di Meryl Streep, Goldie Hawn e Bruce Willis. Il botteghino mostra che il pubblico non gradisce eccessivamente, ma il film vince l’Oscar per gli effetti speciali strabilianti. Come sempre nel cinema di Zemeckis. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Fearless - Senza paura (1993)

Nel ruolo della moglie del protagonista Jeff Bridges, la Rossellini offre una delle prove più sofferte e complesse della sua carriera. Sotto molti punti di vista è lei la spina dorsale di Fearless - Senza paura, che le permette di essere diretta dal grande Peter Weir in uno dei suoi lungometraggi maggiormente complessi ed affascinanti. Bridges è portentoso, alcune scene posseggono il dono della poesia, Rosie Perez, John Turturro, Steve Guttenberg sono un cast di supporto prezioso. Anche se non sempre equilibrato, questo è un dramma esistenziale che lascia un segno profondo nello spettatore. Bellissimo. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

La Chimera (2023)

La Chimera: Il Trailer Ufficiale del Film di Alice Rohrwacher - HD

Nel ruolo della matriarca con la lingua sciolta e la personalità esuberante, la Rossellini impreziosisce un film già molto riuscito. Senza dubbio il migliore di Alice Rohrwacher, la quale sceglie giustamente Josh O’Connor come poetico e bravissimo protagonista. La chimera si regge su un realismo poetico di rarissima fattura e potenza espressiva, non soltanto per il cinema italiano. Lungometraggio di atmosfere rarefatte eppure profonde, che un attore tiene insieme con consumata bravura. Difficile dimenticare quel finale che arriva dritto al cuore…Disponibile su, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Conclave (2024)

Conclave: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini - HD

E arriviamo al dramma psicologico che regala alla Rossellini la candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Un Ralph Fiennes incommensurabile guida Conclave dentro i labirinti dell’anima, della fede, della ricerca di verità. Quello che funziona meno nel film è proprio la sceneggiatura premiata con l’Oscar, forse un po’ troppo schematica per convincere del tutto. Ma Conclave rimane elettrizzante, complesso, che vede ottimi partecipanti anche John Lithgow, Stanley Tucci, Sergio Castellitto. Edward Berger mette il tutto in scena con solidità e senso della narrazione esemplari. Da apprezzare sicuramente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.