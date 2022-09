I migliori film in streaming interpretati da Idris Elba

News Cinema

L'attore britannico compie oggi 50 anni. Rendiamogli omaggio con 5 titoli in streaming di successo.

Facciamo oggi gli auguri di buon compleanno - mezzo secolo tondo - all’inglese Idris Elba, uno degli attori che negli ultimi anni si sono maggiormente affermati attraverso il cinema di genere. Sfruttando un carisma e una presenza scenica davvero fuori dal comune, Elba è diventato una vera e propria icona contemporanea del cinema mainstream, come dimostrano pienamente i cinque film in streaming selezionati per ripercorrere il meglio della sua carriera. Ma attenzione, dietro la corazza da “duro” e quella voce profonda e suadente, si cela un attore capace anche di prove profonde o raffinate. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Idris Elba

Thor

Prometheus

Pacific Rim

Molly’s Game

The Harder They Fall

Thor (2011)

Thor: Il nuovo trailer italiano del film

Primo grosso successo di pubblico per Elba grazie al cinecomic della Marvel diretto niente meno che da Kenneth Branagh. In mezzo a grandi attori di contorno come ad esempio addirittura Sir Anthony Hopkins, Elba sfodera una presenza scenica pazzesca, che lo rende una delle attrazioni principali di un film ondivago, squilibrato ma capace anche di ottimi momenti di intrattenimento sentito. Thor è probabilmente uno dei film meno riusciti a livello complessivo del Marvel Cinematic Universe, ma Elba si lascia notare eccome…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Prometheus (2012)

Prometheus: Il full trailer italiano

Nel tanto celebrato prequel del primo, immenso Alien Idris Elba interpreta il comandante della nave spaziale che porta i protagonisti a contatto con l’orrore. Un altro ruolo riempito con impeto, anche se protagonista perfetta rimane una grande Charlize Theron. Prometheus è uno spettacolo sontuoso quanto a tratti asettico, con grandi momenti di cinema e un senso di sterilità in molti momenti fastidioso. Un po’ come molto dell’ultimo cinema di Ridley Scott, artista della visione che lavora troppo. Davvero troppo…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Pacific Rim (2013)

Pacific Rim: Il nuovo trailer italiano in HD

Senza giri di parole: Pacific Rim è uno spasso assoluto, puro divertimento di chi ha sempre voluto vedere sul grande schermo i robot dell’infanzia come Goldrake o Jeeg. Charlie Hunnam e Idris Elba sono gli “eroi” nerboruti e maschiacci, pronti a tutto pur di portare a termine la missione. Guillermo del Toro è in libera uscita e in gran forma, e sfodera un popcorn movie da antologia. Da vedere e rivedere e rivedere. Ci si diverte sempre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Molly’s Game (2017)

Molly's Game: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Una prova d’attore raffinata e complessa quella che Elba regala all’esordiente alla regia Aaron Sorkin. Fare da spalla a Jessica Chastain e mantenere comunque una presenza stabile e forte dentro un film così parlato non era assolutamente cosa facile, ed è per questo che l’attore inglese dimostra la sua qualità oltre che il carisma. Molly’s Game offre enormi spunti di lettura, personaggi stratificati e una storia che costringe a riflettere prima ancora che prendere parte. Sorkin come regista è acerbo, ma come sceneggiatore sempre indiscutibile. Grande supporto di Kevin Costner. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Rai Play, NOW.

The Harder They Fall (2021)

The Harder They Fall: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Cattivissimo e vorace nel western all-black targato Netflix, Idris Elba mangia a colazione l’eroe Jonathan Mayors. Gli tengono degnamente testa invece i compagni di scorribande Regina King e LaKeith Stanfield. Sono principalmente loro a fare di questo The Harder They Fall un western iperbolico ma tutto sommato godibile, un prodotto che strizza l’occhio al genere cercando di inserirvi - non sempre riuscendoci nella maniera adatta - discorsi sotterranei di impatto civile. L’intrattenimento è assicurato, alcune scene sono davvero godibili. Disponibile su Netflix.