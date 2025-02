I migliori film in streaming interpretati da Hugh Grant, protagonista di Heretic

News Cinema

L'attore inglese torna nelle sale italiane con una notevole prestazione nel nuovo horror. Ecco i suoi film in streaming più celebrati.

L’arrivo nelle sale italiane dell’horror Heretic ci regala come protagonista un Hugh Grant in grande spolvero, capace di una prova d’attore davvero meritevole di segnalazione. Visto che negli ultimi anni l’attore si è scrollato di dosso l'etichetta di star delle commedie romantiche e ha tentato strade artisticamente differenti, viene lecito chiedersi quale sarebbe stata la sua carriera se non fosse stato più o meno volontariamente incastonato in quel genere. I cinque film in streaming che abbiamo scelto per rendergli omaggio ci mostrano infatti anche un Grant capace di cimentarsi in ruoli impegnativi e autori di fama. Buona lettura.

Maurice (1987)

A lanciare la carriera di grant arriva niente meno che il grande James Ivory, il quale lo chiama come coprotagonista di uno dei suoi film maggiormente personali insieme a James Wilby. E Grant risponde con una prova soffusa e matura che lo porta addirittura alla Coppa Volpi a Venezia come miglior attore. Ispirato da E.M. Forster, Maurice è un film in costume bellissimo da vivere nella sua dimensione emotiva ancor più che nella messa in scena, comunque impeccabile. Nel cast anche Ben Kingsley e Rupert Graves. Film tra i migliori di un autore sempre molto personale. Prova superba di Grant. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

Quel che resta del giorno (1993)

Sempre per Ivory Grant si ritaglia una particina breve ma estremamente importante per l’economia della storia e dell’arco narrativo psicologico del protagonista. Ma Quel che resta del giorno viene dominato dai due protagonisti Anthony Hopkins ed Emma Thompson, alla prova migliore delle rispettive carriere. Film di una compostezza vibrante e appassionata, che racconta lo struggimento interiore dei personaggi con una potenza quasi devastante. Tante nomination all’oscar tra cui quelle per il film, la regia, i due attori protagonisti e la sceneggiatura. E molte di queste statuette le avrebbe decisamente meritate…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Quattro matrimoni e un funerale (1994)

La commedia romantica che cambia definitivamente e radicalmente la carriera di Grant è un gioiello di leggerezza e romanticismo nato dalla penna sopraffina di Richard Curtis. Mike Newell dirige Quattro matrimoni e un funerale con una grazia civettuola che gli si appiccica addosso con maestria, ma sono i dialoghi e la storia a farla ovviamente da padrone E poi senza ombra di dubbio un cast eccezionale che oltre Grant comprende Andie MacDowell, Kristin Scott-Thomas, Simon Callow, John Hannah e tutti gli altri. Dall’inizio scoppiettante alle battute fulminanti, tutto funziona in questo film all-british. Candidature all’Oscar per il miglior film e la sceneggiatura. Strameritate. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Ragione e sentimento (1995)

Altra partecipazione di lusso al magnifico adattamento che Emma Thompson ha scritto del classico della letteratura britannica. Ragione e sentimento viene diretto da Ang Lee con un’eleganza che perfettamente si sposa con la potenza emotiva dei personaggi, e ovviamente la loro profondità psicologica. Il resto lo fa un cast formidabile che comprende la stessa Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman, Grant e molti altri caratteristi di gran classe. Svariate candidature all’Oscar per Ragione e sentimento, arriva soltanto quella per l’adattamento. Film amato da moltissimi che si aggiudica anche l’Orso d’Oro a Berlino, secondo per Ang Lee. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Notting Hill (1999)

Notting Hill: Il Trailer Ufficiale del Film

Non potevamo che chiudere con un altro grande film romantico e assolutamente spassoso, dove Grant interpreta una versione rovesciata di Cenerentola con lui che è un signor nessuno, un piccolo libraio di cui si innamora la star del cinema Julia Roberts. Ancora una sceneggiatura sublime di Richard Curtis e una regia controllata da Roger Michell. Notting Hill è un gioiello di cinema che scalda il cuore, con momenti di comicità assoluta. Rhys Ifans e tutti gli altri a supporto sono incommensurabili, e la dichiarazione della Roberts in libreria la sciogliere la neve dal cuore. Un classico, e con pieno merito. La miglior prova comica di Grant. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.