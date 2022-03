I migliori film in streaming interpretati da Dianne Wiest

News Cinema

L'attrice due volte premio Oscar compie oggi 74 anni. Rendiamo omaggio con 5 titoli in streaming al suo stile inimitabile.

In più di quarant’anni di carriera ha vinto due premi Oscar e collaborato con nomi del calibro di Clint Eastwood, Tim Burton, Ron Howard, Woody Allen, Hebert Ross, Mike Nichols e molti altri. Basta questo per fare di Dianne Wiest una delle grandi attrici dei nostri tempi? Con il suo stile di recitazione sempre composto, gentile, l’interprete nata a Kansas City che compie oggi 74 è entrata nei cuori di milioni di spettatori deliziati dalla sua presenza scenica sempre discreta. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo rendere il doveroso omaggio a un’artista che col passare del tempo e dei film ha saputo conquistare la nostra totale ammirazione. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Dianne Wiest

Footloose

Edward mani di forbice

Pallottole su Broadway

Piume di struzzo

Il Corriere - The Mule

Footloose (1984)

Uno dei musical più coinvolgenti e ispirati degli anni ‘80, capitanato da un Kevin Bacon in forma smagliante. Alla Wiest il ruolo della moglie del pastore John Lithgow, che si scaglia contro la musica e il ballo dopo una tragedia. Herbert Ross mette in scena Footloose con senso del cinema giovanile invidiabile, e costruisce un puzzle cinematografico con molti strati, non solo quello che riguarda l’intrattenimento. Un classico da vedere con gusto ogni volta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Edward mani di forbice (1990)

Edward mani di forbice: Il trailer italiano del film di Tim Burton

Nel capolavoro diretto da Tim Burton la Wiest interpreta la madre e moglie gentile che scopre l’umanità del protagonista, straordinariamente interpretato da Johnny Depp. Favola moderna più dark di quanto la confezione non riveli, Edward mani di forbice fonde forma e contenuto in un mix incredibile, commovente e fantasioso. Uno dei più riusciti fantasy della storia del cinema, un classico che racconta al meglio il sentirsi un outsider. Anche Winona Ryder, Alan Arkin e il grande Vincent Price nel magnifico cast. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Pallottole su Broadway (1994)

Dopo l’Oscar come miglior attrice non protagonista conquistato con Hannah e le sue sorelle, arriva la seconda statuetta nella stessa categoria sempre grazie al genio comico di Woody Allen. Pallottole su Broadway è un film in costume quasi perfetto, che nasconde una dissertazione sull’essere artista e su cosa significa veramente l’ispirazione. John Cusack, Chazz Palminteri, Jennifer Tilly a chiudere un cast ispirato. Divertissement d’autore. Disponibile su Amazon Prime Video.

Piume di struzzo (1996)

Il remake americano de Il vizietto diretto da Mike Nichols è uno studio di caratteri scatenato e prezioso, che mette alla berlina società e politica senza compromessi. Robin Williams, Nathan Lane sono protagonisti impagabili, a supporto Gene Hackman e sua moglie Dianne Wiest impreziosiscono Piume di struzzo fino a renderlo un classico anni ‘90. Con una sequenza finale da inchino, dove le parti si invertono e tutto viene messo in discussione. Granda cinema tra pochade e satira. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il Corriere - The Mule (2019)

Nel ruolo della moglie abbandonata che cerca comunque di trovare un legame col marito Clint Eastwood, la Wiest partecipa a uno dei film più personali e sentiti del grande autore. Il Corriere - The Mule dietro la superficie del crime-movie è una commedia sarcastica che gioca anche amaramente con la figura pubblica della star, cercando di fare i conti col proprio status e con qualche errore del passato. Un film originale, disincantato e brioso che si rivela meritatamente un grande successo di pubblico. Nel cast anche Bradley Cooper. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.