I migliori film in streaming interpretati da Debra Winger

Compie oggi 69 anni l'iconica protagonista di Ufficiale e gentiluomo e Il tè nel deserto. Ecco i suoi cinque film in streaming che preferiamo.

Compie oggi 69 anni Debra Winger, attrice che è stata uno dei nomi di punta della Hollywood degli anni ‘80. Col suo stile di recitazione viscerale e la capacità di imprimere forza e profondità a personaggi spesso comuni, la Winger ha guadagnato la stima della critica e ottenuto ben tre candidature all’oscar. Nei cinque film in streaming che abbiamo selezionato per renderle omaggio vi sono alcuni titoli di culto e altri che appartengono di diritto alla storia del cinema di quel decennio. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Debra Winger

Ufficiale e gentiluomo

Voglia di tenerezza

Pericolosamente insieme

La vedova nera

Il tè nel deserto

Ufficiale e gentiluomo (1982)

Il melodramma a tinte forti diretto da Taylor Hackford regala alla Winger un ruolo che la proietta immediatamente tra le attrici di grido del periodo, e le regala la prima nomination all’Oscar come protagonista. Le scene con protagonista Richard Gere sono dense, con personaggi alla ricerca di un amore totale per sconfiggere la disperazione di una vita complicata. Ufficiale e gentiluomo diventa un caso cinematografico, regala l’Oscar al Louis Gossett Jr., come attore non protagonista, conquista il cuore di milioni di spettatori. Notevole spaccato sociale e psicologico di un’America di confine. Vibrante. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Voglia di tenerezza (1983)

Seconda nomination all’Oscar per il ruolo infuocato della sfortunata figlia di Shirley MacLaine. La forza principale di Voglia di tenerezza è l’umanità tangibile con cui vengono sviluppati tutti i personaggi, quelli che potrebbero essere i tuoi vicini di casa con una vita comunque e desideri repressi. Jack Nicholson, Jeff Daniels, Danny De Vito, John Lithgowcompongono un cast eccezionale, che lancia il film nell’Olimpo delle commedie dal sapore doceamaro. Cinque Oscar tra cui film e regia per il titolo più ammirato della carriera di James L. Brooks. Ancora oggi un film intoccabile quando si tratta di raccontare gli affetti più cari. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Pericolosamente insieme (1986)

Altro film, altro genere, altra leggenda di Hollywood con cui la Winger si confronta senza assolutamente sfigurare. Stavolta tocca a Robert Redford, in una commedia/legal thriller diretta con brio assoluto dal grande Ivan Reitman. Pericolosamente insieme possiede momenti di grande cinema di genere, duetti frizzanti, una sceneggiatura spigliata e attentissima al ritmo. Terence Stamp e Daryl Hannah per un lungometraggio divertentissimo, dove la Winger recita con astuzia e talento comico inaspettato. Intrattenimento intelligente e brioso, il meglio che si possa chiedere al cinema mainstream. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La vedova nera (1987)

Thriller psicologico tutto al femminile, una sorta di gioco al massacro con l’altra attrice di culto Theresa Russell che la Winger conduce in maniera impeccabile. Bob Rafelson sa perfettamente come scavare nella mente e nelle zone oscure dei suoi personaggi costruendo un film sinuoso e davvero inquietante, che sfocia in un finale perfetto, raggelato e dolente. La vedova nera conquista per la sua eleganza formale e per la sua ambiguità ipnotica. I duetti tra le due attrici sono formidabili, il resto è cinema di sofisticata visione autoriale dentro il genere. Davvero notevole. Disponibile su Google Play.

Il tè nel deserto (1990)

Chiudiamo con la prova maggiormente sofferta e preziosa della carriera della Winger, regalata a Bernardo Bertolucci che in regalo le mette al servizio un film folgorante. Vittorio Storaro dipinge un ambientazione dorata e lussureggiante, facendo de Il tè nel deserto un lungometraggio di bellezza abbagliante. Accanto alla protagonista un John Malkovich prezioso e ispirato. Momenti di cinema appassionante e imperioso nella visione, una storia di perdizione e riacquisizione di se stessi magnificamente orchestrata. Da applausi. Disponibile su Amazon Prime Video.