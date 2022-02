I migliori film in streaming interpretati da Dakota Fanning

News Cinema

L'attrice lanciata giovanissima da La guerra dei mondi di Steven Spielberg compie oggi 28 anni. Ecco i migliori film in streaming di una carriera già ventennale.

Anche se sua sorella minore Elle sembra essersi definitivamente affermata come star di prima grandezza, noi pensiamo onestamente di preferire l’ex- bimba prodigio Dakota Fanning, che compie oggi 28 anni. Fatto sta che le sue interpretazioni da giovanissima continuano a rimanere inculcate nella nostra memoria come prodigiose, anche più di quelle di baby-colleghi a suo tempo più celebrati. E dopo un periodo di offuscamento Dakota sembra essere tornata a livelli di recitazione che le appartengono, scegliendo personaggi dalla psicologia complessa e dalla vita interiore di non semplice decifrazione. Vi consigliamo a questo proposito di recuperare una serie TV come L'alienista, di cui è notevole protagonista. Ecco i cinque film in streaming che abbiamo selezionato per rendere omaggio a una giovane attrice che ammiriamo da ormai quasi vent’anni. Buona lettura.

Man on Fire - Il fuoco della vendetta (2004)

Man on fire - Il fuoco della vendetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Tenere testa a quell’età a Denzel Washington non era impresa da poco, soprattutto perché l’attore due volte premio Oscar era al massimo della sua poderosa vena istrionica. Eppure nelle scene in cui recitano insieme la Fanning ruba la scena, fragile eppure “dura” poiché costretta a vivere in un mondo senza regole. Diretto da un Tony Scott in grande forma, Man on Fire è un notevole revenge-movie ambientato in un Messico accaldato e selvaggio. Grande film di genere in cui spicca anche l’ottimo supporto del nostro Giancarlo Giannini. Un classico di inizio millennio, e con pieno merito. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

La guerra dei mondi (2005)

La Guerra dei Mondi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il remake diretto da Steven Spielberg del classico di fantascienza anni ‘50 permette alla Fanning di recitare insieme al “padre” Tom Cruise, e ancora una volta lei ripaga con una prova superlativa. La guerra dei mondi possiede una prima parte magnifica, con personaggi struggenti e una messa in scena clamorosa. Poi improvvisamente la storia di blocca, causa una sceneggiatura stentata. Lo spettacolo rimane impressionante, ma se pensiamo al film che avrebbe potuto essere un po’ di rammarico c'è. Soprattutto quando parliamo di Spielberg. Enorme successo di pubblico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Push (2009)

Push: il trailer del film Paul McGuigan con Dakota Fanning, Camilla Belle e Chris Evans

Il divertente film di supereroi diretto da Paul McGuigan possiede una storia ben congegnata inserita in un’ambientazione originale e affascinante come Hong Kong. Push è il classico film a budget non troppo elevato che lavora sulle idee precise e un discorso sul genere non scontato. Dakota Fanning in un ruolo più adulto dimostra carisma, presenza scenica. Accanto a lei Chris Evans prima di Captain America. Un film efficace per una serata all’insegna del disimpegno. Un paio di sequenze sono di prim’ordine. Disponibile su CHILI.

American Pastoral (2016)

American Pastoral: Il Trailer italiano del film - HD

Il ruolo che riporta in qualche modo la Fanning all’attenzione di critica e pubblico è quello di una figlia che si ribella allo stile di vita paterno fino a perdersi dentro i propri problemi. Adattamento cinematografico del classico della letteratura contemporanea scritto da Philip Roth, American Pastoral di Ewan McGregor non rende giustizia al romanzo, ma rimane un dramma familiare interessante e discretamente efficace nello sviluppo emotivo dei personaggi. Un’operazione che sarebbe potuta diventare straordinaria, mente si "ferma” all'essere soltanto discreta. Rimane comunque un tentativo da apprezzare, Roth non è mai facile da portare sul grande schermo. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

