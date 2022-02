I migliori film in streaming interpretati a Simon Pegg

News Cinema

L'attore comico protagonista de L'alba dei morti dementi e della saga di Mission: Impossible compie oggi 52 anni. Ecco i titoli in streaming più importanti della sua carriera.

Festeggiamo oggi i 52 anni dell’icona della comicità Simon Pegg. Lanciato a livello internazionale grazie alla collaborazione con altri due grandi nomi della risata quali il regista Edgar Wright e l’attore Nick Frost, Pegg si è imposto come una star che è riuscita a inserire il proprio “tipo fisso” dentro generi più disparati, che vanno dall’horror all’action alla fantascienza. Ecco dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare la carriera folgorante e la simpatia unica di Simon Pegg, in attesa di vederlo nei prossimi due episodi di Mission: impossibile. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Simon Pegg

L’alba dei morti dementi

Mission: Impossible III

Star Trek

Ladri di cadaveri - Burke & Hare

Ready Player One

L’alba dei morti dementi (2004)

Il primo, grande successo del trio comico è una parodia dello zombie-movie stracolma di citazioni dai capolavori del genere ma anche di sapido e preciso humour britannico. Pegg è uno strambo, magnifico protagonista, sfruttato al meglio da Edgar Wright per la sua fisicità sorniona e l’aria costamente svagata. L’alba dei morti dementi diventa immediatamente un classico, e con pieno merito. Seguiranno altri film indimenticabili del trio, su tutti Hot Fuzz. Commedia e altri generi non si sono mai fusi con tanto stile all british. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes.

Mission: Impossible III (2006)

Abbiamo scelto il terzo capitolo delle avventure di Ethan Hunt non solo perché vede Pegg esordire nel personaggio di Benji Dunn, ma anche perché a nostro avviso merita di essere assolutamente rivalutato, quando all’epoca non incontrò l’eccessivo favore di critica e pubblico. Diretto da un J.J. Abrams all’esordio come regista, Mission: Impossible III possiede momenti di enorme tensione drammatica, come ad esempio l’inizio o il confronto tra Tom Cruise e il grande villain Philip Seymour Hoffman. Un film forse anche troppo intenso per essere davvero mainstream, ma questo nulla toglie alla sua qualità notevole. Elettrizzante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Star Trek (2009)

Star Trek: Il nuovissimo trailer italiano del film

Ancora J.J. Abrams si ricorda di Pegg per il ruolo di Scotty nell’esplosivo reboot di Star Trek. E l’attore riprova con una prova brillante, perfetto contrappunto comico a un film libero, spensierato, a tratti davvero entusiasmante. Chris Pine, Zachary Quinto e Zoe Saldana guidano un cast perfetto, per un lungometraggio in cui l’autore libera il suo spirito nerd ma anche la sua vena malinconica. Momenti di grande cinema per una rinascita prepotente del franchise. Film di fantascienza davvero da incorniciare. E il pubblico accorre a milioni. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Ladri di cadaveri - Burke & Hare (2010)

Ladri di cadaveri - Burke & Hare: Il trailer del film di John Landis

Se a chiamare è un titano della risata come John Landis, non si può di certo dire di no. Certo, Ladri di cadaveri - Burke & Hare non è il suo lungometraggio maggiormente riuscito, ma allo stesso tempo non si può non amare l’alchimia tra Pegg e Andy Serkis, la spontaneità sbarazzina di Isla Fisher. Momenti molto divertenti per una commedia nera piena di spunti comici comunque di impatto. Landis è sempre Landis, e riesce ogni volta a metterci qualcosa di suo. Anche soltanto un pizzico…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ready Player One (2018)

Chiudiamo con Pegg che viene diretto dal grande Steven Spielberg in un film fantastico che immerge (nuovamente) lo spettatore nell'immaginario fantasy degli anni ‘80 con un senso del cinema strepitoso, ma anche con una nostalgia venata di pessimismo che in fondo si trova nel miglior cinema dell’autore. Pegg fornisce la prova più matura e commovente della sua carriera, contribuendo a fare di Ready Player One un’opera piena, sontuosa, a tratti memorabile. Tye Sheridan è perfetto protagonista, Ben Mendelsohn cattivo da incorniciare. Uno spasso per gli occhi ma soprattutto per la mente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.