I migliori film in streaming interpretati a Olivia Colman, magnifica protagonista di Empire of Light

News Cinema

L'attrice premio Oscar offre una prova dolorosa e appassionante nel nuovo film di Sam Mendes adesso nelle sale italiane. Celebriamone la bravura con cinque film in streaming.

Approfittiamo nuovamente dell’uscita in sala del bellissimo film di Sam Mendes Empire of Light: dopo aver dedicato i nostri soliti cinque film in streaming al suo direttore della fotografia Roger Deakins, adesso vogliamo ricordare la folgorante carriera della sua notevole protagonista Olivia Colman. Dopo anni di gavetta nel 2011 si è finalmente imposta all’attenzione di critica e pubblico col dramma Tyrannosaur, diretto da Paddy Considine purtroppo non disponibile in streaming. Da quel momento la Colman ha dominato la scena internazionale sul grande e piccolo schermo con una serie di interpretazioni impressionanti, che le hanno garantito un Oscar e altre due nomination. E a nostro avviso ne avrebbe strameritata una quarta proprio per Empire of Light. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Olivia Colman

The Lobster

Assassinio sull’Orient Express

La favorita

The Father - Nulla è come sembra

La figlia oscura

The Lobster (2015)

The Lobster: Il trailer italiano del film - HD

La collaborazione con Yorgos Lanthimos porta la Colman in un ruolo di supporto in un film che possiede una prima metà da antologia: The Lobster si sviluppa come una commedia fantastica assurda e surreale, capitanata da un Colin Farrell perfetto ma che vede a supporto altri attori mastodontici come Ben Whishaw, John C. Reilly, Rachel Weisz e molti di più. Se la seconda parte fosse stata all’altezza della prima, avremmo avuto un capolavoro. Ma rimane qualcosa di fresco e urticante. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Assassinio sull’Orient Express (2017)

Assassinio sull'Orient Express: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Altra partecipazione di lusso all'interno di un cast altrettanto pazzesco: Kenneth Branagh regista e protagonista nel ruolo di Hercule Poirot si circonda tra gli altri di Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz e Judi Dench. Il suo Assassinio sull’Orient Express possiede una confezione (fin troppo) leccata che però nasconde un’anima lacerata, quella di un protagonista quasi shakesperiano che non può essere altro che quello che la sua mente ossessiva gli concede. Film con molti strati, meglio non fermarsi a quelli più superficiali…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

La favorita (2018)

La Favorita: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La Colman arriva a conquistare l’Oscar come miglior attrice protagonista grazie a una prova sontuosa, piena di guizzi e tocchi da grande attrice. La sua performance soprattutto si sposa magnificamente con quella di Rachel Weisz ed Emma Stone, facendo de La favorita un film velenoso e irresistibile. Ancora Lanthimos per una commedia di costume che sa come stupire, e mette lo spettatore in una condizione di salutare disagio. Una piccola grande gemma contemporanea. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

The Father - Nulla è come sembra (2020)

The Father - Nulla è come sembra: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

I duetti della Colman con Anthony Hopkins sono a livello attoriale quanto di meglio abbiamo visto sul grande schermo in questi anni. La sceneggiatura di Florian Zeller e Christopher Hampton e la regia dello stesso Zeller sono di una raffinatezza inconsueta, capaci di introspezione e allo stesso tempo perfette nel costruire un puzzle narrativo ed estetico ammaliante. The Father - Nulla è come sembra è un melodramma di grande spessore, un film destinato a rimanere impresso nella memoria emotiva del pubblico. Oscar per Hopkins e l'adattamento, nomination al film e alla Colman come non protagonista. Disponibile su CHILI, Google Play.

La figlia oscura (2021)

Altra nomination all’Oscar per un personaggio bellissimo, complesso, fragile e stratificato. La Colman si rivela perfetta protagonista dell’adattamento di Maggie Gyllenhaal dal testo di Elena Ferrante. La figlia oscura è uno studio finissimo e non conciliatorio di una psicologia femminile vera, potente, magnificamente rappresentata dalla Colman ma anche da Jessie Buckley. Sa far star male questo lungometraggio, sa mettere in scena la verità della maternità come pochi altri lavori hanno saputo fare. Encomiabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.