I migliori film in streaming diretti da Tim Burton, che oggi compie 67 anni

Il grande regista tornato al successo con Beetlejuice, Beetlejuice ci ha regalato capolavori di cinema fantastico. Ecco i suoi film in streaming del nostro cuore.

Compie oggi 67 anni il grande Tim Burton, colui che a partire dalla fine degli anni ‘80 ha contribuito in maniera fondamentale a creare il cinema fantastico contemporaneo, nonché il cinecomic. Tornato recentemente il successo commerciale grazie a Beetlejuice Beetlejuice, Burton ha spesso coniugato l’applauso di critica e pubblico con il suo sguardo personale e il suo amore per il genere, mettendo spesso messo al centro dei suoi film degli “outcast” indimenticabili. Ecco i suoi cinque film in streaming che amiamo maggiormente. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Tim Burton

Beetlejuice - Spiritello porcello (1988)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/beetlejuice-spiritello-porcello/5437/video/?vid=28739" title="Beetlejuice - Spiritello porcello: I titoli di testa del film">Beetlejuice - Spiritello porcello: I titoli di testa del film</a>

Dopo l’ottimo esordio al botteghino ottenuto con Pee Wee’s Big Adventure, Burton inizia a esprimere tutto il suo talento visionario grazie a questo film che abbina una sceneggiatura scoppiettante a costumi e scenografie particolari, sorprendenti, magnificamente curate. E poi il cast di Beetlejuice - Spiritello porcello fa il resto: Michael Keaton, Winona Ryder, Geena Davis, Alec Baldwin, Catherine O’Hara e tutti gli altri sono impagabili. Visivamente portentoso, un film che sa stupire e talvolta anche spaventare. In puro stile anni ‘80. Titolo di culto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Batman (1989)

Il cinecomic che cambia la storia del cinema: budget stratosferico per l’epoca, che Burton adopera per costruire un universo filmico molto vicino alla sua visione dark e plumbea di Gotham City. Il suo Batman è un eroe oscuro ma tangibile, anche se Keaton fatica a contrastare l’appeal del grandioso Joker di Jack Nicholson. Poco c’entrano Kim Basinger come bella di turno e alcune canzoni di Prince, ma lo spettacolo rimane di primissimo ordine e alla fine ci si diverte un mondo con il duello archetipico tra bene e male. Oscar per le scenografie, incassi da capogiro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, NOW.

Edward mani di forbice (1990)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/edward-mani-di-forbice/39009/video/?vid=8150" title="Edward mani di forbice: Il trailer italiano del film di Tim Burton">Edward mani di forbice: Il trailer italiano del film di Tim Burton</a>

Il capolavoro di Tim Burton è una favola nostalgica e insieme contemporanea che racconta tutto del suo autore. Un Johnny Depp in stato di grazia tratteggia un protagonista eccelso con una mimica e una profondità emotiva da Oscar. Edward mani di forbice vede nel cast anche la Ryder, Alan Arkin, Dianne Wiest e il mito di Vincent Price. Ancora una volta l’ambientazione è un microcosmo burtoniano in tutto e per tutto. Film che ha scaldato i cuori di una generazione di cinefili. Con un finale “aperto” che ancora oggi commuove. Una delle pietre miliari della cinematografia contemporanea. Indiscutibile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

Il mistero di Sleepy Hollow (1999)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-mistero-di-sleepy-hollow/1437/video/?vid=7734" title="Il Mistero di Sleepy Hollow: Il trailer del film di Tim Burton">Il Mistero di Sleepy Hollow: Il trailer del film di Tim Burton</a>

A livello estetico, Il mistero di Sleepy Hollow è il miglior film di Tim burton, e di gran lunga. La fotografia autunnale di Emmanuel Lubezki, le scenografie di Rick Heinrichs, i costumi di Colleen Atwood sono semplicemente eccezionali. E poi Johnny Depp nel ruolo di Ichabod Crane è ancora una volta la perfetta incarnazione dello sguardo dell’autore. Accanto a lui Christina Ricci, Christopher Walken, gli altri membri del cast sono magnifici. Il lungometraggio che maggiormente si avvicina all’horror, riecheggiando i grandi film della Hammer. romantico, strutturato, bellissimo da vedere. Altro grosso successo di pubblico. Disponibile su CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Alice in Wonderland (2010)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/alice-in-wonderland/47208/video/?vid=3554" title="Alice in Wonderland: il trailer in italiano del film di Tim Burton">Alice in Wonderland: il trailer in italiano del film di Tim Burton</a>

Vogliamo chiudere con l’enorme successo dell’adattamento dal classico di Lewis Carroll perché a nostro avviso a quel tempo la critica lo sottovalutò moltissimo. Alice in Wonderland infatti è un film sulla difficoltà di crescere, di diventare adulti in un mondo senza vere certezze. Mia Wasikowska è emozionante come protagonista, accanto a lei Depp, Helena Bonham-Carter, Anne Hathaway e tutti gli altri sono notevoli. Il film sbanca davvero il botteghino e regala l’Oscar per i costumi alla Atwood e alle scenografie. Da rivedere per trovarvi le zone d’ombra: ce ne sono e sono interessantissime. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.