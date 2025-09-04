I migliori film in streaming di Woody Harrelson, protagonista di Last Breath
Torna nelle nostre sale l'iconico attore americano candidato a tre premi Oscar nel bel dramma subacqueo. Ecco i suoi film in streaming che amiamo e abbiamo scelto per voi.
Vogliamo oggi ripercorrere la carriera variegata di una delle star più iconoclaste della Hollywood contemporanea, ovvero il grande Woody Harrelson. L’attore candidato a tre premi oscar torna infatti nelle nostre sale con il riuscito Last Breath, che vi consigliamo di andare a vedere. In mezzo a una filmografia tanto ricca di titoli di prestigio non è stato facile scegliere i cinque film in streaming con cui ricordarne i successi artistici. Se non siete d’accordo con la nostra selezione, fateci sapere. Intanto come sempre buona lettura.
Cinque film in streaming interpretati da Woody Harrelson, protagonista di Last Breath
- Verso il sole
- Larry Flynt - Oltre lo scandalo
- Non è un paese per vecchi
- Tre manifesti a Ebbing, Missouri
- Highwaymen - L’ultima imboscata
Verso il sole (1996)
Era impossibile non partire con l’ultimo film diretto in carriera dal leggendario Michael Cimino. Verso il sole è un road-movie libero e vorticoso, una ricerca di speranza e salvezza che si arrampica alla ricerca di vette esistenziali che il cinema mainstream raramente cerca. Accanto a Harrelson troviamo un coraggioso Jon Seda e l’altrettanto mitica Anne Bancroft in una partecipazione amorevole e potente. Presentato a Cannes, meritava assolutamente almeno il premio per la miglior regia. Prima collaborazione eccellente per Woody. Disponibile su Amazon Prime Video.
Larry Flynt - Oltre lo scandalo (1996)
Nomination all’Oscar per la miglior regia e per il miglior attore grazie a questo biopic fragoroso e smaccato, che vede Harrelson interpretare lo straripante editore di Hustler. Altra collaborazione eccellente quella con Milos Forman, ma anche con un cast di attori ricchissimo che comprende Edward Norton e Courtney Love. Larry Flynt - Oltre lo scandalo è una dissertazione sulla libertà di espressione, in tutte le sue forme, anche quelle maggiormente oltraggiose. In alcuni momenti è didascalico, in altri portentoso. La prova di harrelson rimane di una efficacia stordente. Bravissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.
Non è un paese per vecchi (2007)
Partecipazione minuscola ma fondamentale nel capolavoro diretto da Joel e Ethan Coen. Adattamento fedele eppure personalissimo da Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi vede i grandi autori realizzare un crime-movie di frontiera, con almeno un paio di sequenze che gridano alla storia del cinema, e con pieno diritto. Fotografia straordinaria (come sempre) di Roger Deakins. Josh Brolin come protagonista è roccioso, Javier Bardem, Tommy Lee Jones, Kelly MacDonald, Garret Dillahunt e tutti gli altri sono bravissimi. Oscar per il film, la regia, l’adattamento e l’attore non protagonista. meritava anche quello per montaggio e fotografia. Ma basta per scrivere il mito. Grandioso e struggente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.
Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017)
I duetti tra Harrelson e la protagonista Frances McDormand sono di gran lunga la cosa migliore di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, dramma che Martin McDonagh mette in scena sfruttando la bravura di tutti i suoi attori. Anche John Hawkes, Peter Dinklage, Sam Rockwell, Caleb Landry Jones fanno davvero faville, e fanno di questo film stonato e psicologicamente violentissimo un qualcosa che si ricorda, che rimane a fondo. Oscar per la miglior attrice protagonista e l’attore non protagonista (Rockwell) Harrelson riceve la candidatura e avrebbe meritato la statuetta. peccato. Ma la sua prova rimane incontestabile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.
Highwaymen - L’ultima imboscata (2019)
Chiudiamo con il crime-movie diretto da John Lee Hancock che racconta delle gesta degli agenti che uccisero Bonnie & Clyde. Come spalla di un monumentale Kevin Costner, Harrelson eleva la sua prova e quella del collega. Highwaymen - L’ultima imboscata è una ricostruzione nichilista e portentosa di un fatto di cronaca che ha segnato un’epoca. Film “alla Michael Mann” davvero riuscito, con momenti di grande cinema e un finale che non può lasciare indifferenti. Operazione poco ricordata ma a nostro avviso davvero notevole, che ha scavato un solco profondo nella nostra mente quando lo abbiamo visto. Da riportare all’attenzione, lo merita totalmente. Disponibile su Netflix.