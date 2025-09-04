I migliori film in streaming di Woody Harrelson, protagonista di Last Breath

News Cinema

Torna nelle nostre sale l'iconico attore americano candidato a tre premi Oscar nel bel dramma subacqueo. Ecco i suoi film in streaming che amiamo e abbiamo scelto per voi.

Vogliamo oggi ripercorrere la carriera variegata di una delle star più iconoclaste della Hollywood contemporanea, ovvero il grande Woody Harrelson. L’attore candidato a tre premi oscar torna infatti nelle nostre sale con il riuscito Last Breath, che vi consigliamo di andare a vedere. In mezzo a una filmografia tanto ricca di titoli di prestigio non è stato facile scegliere i cinque film in streaming con cui ricordarne i successi artistici. Se non siete d’accordo con la nostra selezione, fateci sapere. Intanto come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Woody Harrelson, protagonista di Last Breath

Verso il sole

Larry Flynt - Oltre lo scandalo

Non è un paese per vecchi

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Highwaymen - L’ultima imboscata

Verso il sole (1996)

Era impossibile non partire con l’ultimo film diretto in carriera dal leggendario Michael Cimino. Verso il sole è un road-movie libero e vorticoso, una ricerca di speranza e salvezza che si arrampica alla ricerca di vette esistenziali che il cinema mainstream raramente cerca. Accanto a Harrelson troviamo un coraggioso Jon Seda e l’altrettanto mitica Anne Bancroft in una partecipazione amorevole e potente. Presentato a Cannes, meritava assolutamente almeno il premio per la miglior regia. Prima collaborazione eccellente per Woody. Disponibile su Amazon Prime Video.

Larry Flynt - Oltre lo scandalo (1996)

Nomination all’Oscar per la miglior regia e per il miglior attore grazie a questo biopic fragoroso e smaccato, che vede Harrelson interpretare lo straripante editore di Hustler. Altra collaborazione eccellente quella con Milos Forman, ma anche con un cast di attori ricchissimo che comprende Edward Norton e Courtney Love. Larry Flynt - Oltre lo scandalo è una dissertazione sulla libertà di espressione, in tutte le sue forme, anche quelle maggiormente oltraggiose. In alcuni momenti è didascalico, in altri portentoso. La prova di harrelson rimane di una efficacia stordente. Bravissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Non è un paese per vecchi (2007)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/non-e-un-paese-per-vecchi/909/video/?vid=16" title="Non è un paese per vecchi: Trailer del film diretto dai fratelli Coen">Non è un paese per vecchi: Trailer del film diretto dai fratelli Coen</a>

Partecipazione minuscola ma fondamentale nel capolavoro diretto da Joel e Ethan Coen. Adattamento fedele eppure personalissimo da Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi vede i grandi autori realizzare un crime-movie di frontiera, con almeno un paio di sequenze che gridano alla storia del cinema, e con pieno diritto. Fotografia straordinaria (come sempre) di Roger Deakins. Josh Brolin come protagonista è roccioso, Javier Bardem, Tommy Lee Jones, Kelly MacDonald, Garret Dillahunt e tutti gli altri sono bravissimi. Oscar per il film, la regia, l’adattamento e l’attore non protagonista. meritava anche quello per montaggio e fotografia. Ma basta per scrivere il mito. Grandioso e struggente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/tre-manifesti-a-ebbing-missouri/53817/video/?vid=27093" title="Tre Manifesti a Ebbing, Missouri: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD">Tre Manifesti a Ebbing, Missouri: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD</a>

I duetti tra Harrelson e la protagonista Frances McDormand sono di gran lunga la cosa migliore di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, dramma che Martin McDonagh mette in scena sfruttando la bravura di tutti i suoi attori. Anche John Hawkes, Peter Dinklage, Sam Rockwell, Caleb Landry Jones fanno davvero faville, e fanno di questo film stonato e psicologicamente violentissimo un qualcosa che si ricorda, che rimane a fondo. Oscar per la miglior attrice protagonista e l’attore non protagonista (Rockwell) Harrelson riceve la candidatura e avrebbe meritato la statuetta. peccato. Ma la sua prova rimane incontestabile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Highwaymen - L’ultima imboscata (2019)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/highwaymen-l-ultima-imboscata/55389/video/?vid=31205" title="Highwaymen - L'ultima imboscata: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Highwaymen - L'ultima imboscata: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Chiudiamo con il crime-movie diretto da John Lee Hancock che racconta delle gesta degli agenti che uccisero Bonnie & Clyde. Come spalla di un monumentale Kevin Costner, Harrelson eleva la sua prova e quella del collega. Highwaymen - L’ultima imboscata è una ricostruzione nichilista e portentosa di un fatto di cronaca che ha segnato un’epoca. Film “alla Michael Mann” davvero riuscito, con momenti di grande cinema e un finale che non può lasciare indifferenti. Operazione poco ricordata ma a nostro avviso davvero notevole, che ha scavato un solco profondo nella nostra mente quando lo abbiamo visto. Da riportare all’attenzione, lo merita totalmente. Disponibile su Netflix.