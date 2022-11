News Cinema

L'attrice premio Oscar sta per tornare sui nostri schermi con l'action storico. Ripercorriamo la sua carriera attraverso cinque film in streaming.

Approfittando dell’arrivo nelle sale italiane di The Woman King, vogliamo ripercorrere attraverso i soliti cinque film in streaming la carriera della sua casimatica protagonista Viola Davis. Nel corso degli anni ha saputo come poche altre colleghe alternare produzioni mainstream - pensate al ruolo di Amanda Waller nei film del DC Cinematic Universe - con interpretazioni di valore assoluto in opere maggiormente autoriali. Candidata a quattro premi Oscar e vincitrice di una statuetta, Viola Davis è senza dubbio una delle attrici più talentuose dell’odierno panorama hollywoodiano. Buona lettura.

I migliori film in streaming di Viola Davis, protagonista di The Woman King

Il dubbio

The Help

La scomparsa di Eleanor Rigby

Barriere

Widows - Eredità criminale

Il dubbio (2008)

La prima nomination all’Oscar arriva per la Davis in uno dei lungometraggi più sottili e inquietanti di inizio millennio. Diretto dal vinctore dell'Academy Award John Patrick Shanley, Il dubbio vede l’attrice recitare insieme a colleghi illustri come Philip Seymour Hoffman, Amy Adams e soprattutto la grande Meryl Streep. Film da camera che mette in scena psicologie contrastate, personaggi in chiaroscuro e una serie di spunti di dibattito di spessore sociale enorme. Opera non facile ma preziosa, soprattutto per la grandezza dei suoi interpreti. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

The Help (2011)

The Help: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film

Il grande successo a sorpresa diretto da Tate Taylor mette in scena le tensioni razziali nell’America dei decenni passati con potenza narrativa e una riflessione non scontata che arriva fino al nostro presente. The Help vede nel cast anche Octavia Spencer (Oscar come non protagonista), Jessica Chastain, Emma Stone e Allison Janney. Un lungometraggio che affronta temi scottanti in maniera certamente mainstream ma mai retorica, ed è un gran pregio. La Davis ottiene la prima candidatura all'Oscar come protagonista, strameritata. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La scomparsa di Eleanor Rigby (2014)

La scomparsa di Eleanor Rigby - Loro: Il trailer del film, versione originale

Abbiamo selezionato questo piccolo film indipendente perché quando lo vedemmo al Festival di Toronto nella versione in due episodi incentrati sui due protagonisti Jessica Chastain e James McAvoy, l’impatto emotivo fu davvero enorme. La scomparsa di Eleanor Rigby racconta amore, perdita, separazione, elaborazione del lutto con una profondità emotiva portentosa, merito soprattutto degli interpreti. Oltre alla Davis a supporto ci sono anche William Hurt e Isabelle Huppert, e questo dice tutto sulla bontà del prodotto. Anche il film unico è molto bello, ma se riuscite a trovare le due parti ne rimarrete incantati e dilaniati. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Barriere (2016)

Barriere: Trailer italiano - HD

Accanto al protagonista e regista Denzel Washington la Davis fornisce una prova di altissimo contenuto drammatico, che la porta all’Oscar come miglior attrice non protagonista. È lei il cuore pulsante di Barriere, tratto da August Wilson, un dramma familiare incentrato sul dolore delle proprie radici, sull’impossibilità di distaccarsene per quanto bene si provi a fare nella vita. Momenti di grande cinema introspettivo per un film “teatrale” eppure clamorosamente cinematografico. Da applausi i duetti tra i due grandi interpreti, riesco ad arrivare all’anima sia dei personaggi che del pubblico. Intenso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Widows - Eredità criminale (2018)

Chiudiamo con l’action criminale di Steve McQueen per esplicitare la capacità della Davis di rendere i suoi personaggi tragici anche dentro il cinema maggiormente di cassetta. Widows - Eredità criminale funziona sotto molti punti di vista, primo tra tutti quello che racconta la vita delle donne principali, costrette a impugnare una pistola per colpa degli errori dei propri mariti. Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki e Cynthia Erivo sono impeccabili, così come Colin Farrell, Robert Duvall, Liam Neeson e Daniel Kaluuya. Un film potente e sottovalutato, avrebbe meritato molta più fortuna. Da recuperare assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.