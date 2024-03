I migliori film in streaming di Todd Haynes, regista dell'imminente May December

News Cinema

Lo stimato autore californiano ha diretto una serie di opere amate da pubblico e soprattutto critica. Ecco i film in streaming che lo hanno reso un cineasta di culto.

Visto l’imminente arrivo nelle sale cinematografiche italiane del melodramma a tinte forti May December, vogliamo dedicare il nostro sguardo cinefilo e i consueti cinque film in streaming al suo eccellente autore Todd Haynes. Sin dagli esordi avvenuti all’inizio degli anni ‘90 il cineasta originario della California ha dimostrato una versatilità impressionante e del tutto personale nel rielaborare i vari generi, in particolar modo il melodramma classico. Eccovi senz'altro indugio i nostri lavori preferiti di un cineasta che amiamo anche quando non centra completamente il suo obiettivo artistico. Buona lettura.

Cinque film in streaming di Todd Haynes, regista di May December

Velvet Goldmine

Lontano dal paradiso

Io non sono qui

Carol

La stanza delle meraviglie

Velvet Goldmine (1998)

Rivisitazione fantasiosa ma soprattutto sfavillante dell’ascesa e del trionfo del glam-rock filtrato attraverso gli occhi di un protagonista che ricalca il leggendario David Bowie. Jonathan Rhys-Meyers ottiene il ruolo di una vita, perfetto nell’incarnare lo spirito folgorante di Velvet Goldmine. Accanto a lui Ewan McGregor e una vibrante Toni Collette. Costumi e scenografie pazzeschi, una storia un po’ scricchiolante a tratti, sostenuta da una regia che appaga lo sguardo maggiormente esigente. Titolo di culto degli anni ‘90, premiato a Cannes. Non il nostro preferito di Haynes, ma comunque di valore indiscutibile. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lontano dal paradiso (2002)

La ricostruzione scenografica di Lontano dal paradiso rimanda direttamente al genio del melodramma di Douglas Sirk. Julianne Moore regala al suo regista preferito un’interpretazione da eroina tragica che le consente di sfiorare l’Oscar. Dennis Quaid e Dennis Haysbert a supporto non le sono da meno, innalzando il livello del film decisamente sopra la media di questo tipo di operazioni calligrafiche. Film di indubbio livello, probabilmente un tantino troppo “freddo” per essere amato in maniera piena, comunque operazione di ammirevole perizia e gusto cinefilo. Disponibile su Google Play.

Io non sono qui (2007)

Io non sono qui: Trailer in lingua originale

Il capolavoro assoluto di Todd Haynes, un biopic “intellettuale” e ideale di uno dei grandi artisti contemporanei. Bob Dylan interpretato da Cate Blanchett, Christian Bale, Ben Whishaw, Heath Ledger, Richard Gere diventa un puzzle emotivo e mentale affascinante. Io non sono qui costruisce e de-mitizza un artista unico, proponendone un ritratto calibrato alla perfezione. Un labirinto cinematografico di rara bellezza e potenza. Coppa Volpi a Venezia per la Blanchett e nomination all’oscar come non protagonista. Film semplicemente stupendo. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Carol (2015)

Carol: Il trailer italiano del film - HD

Ispirato dalla grande letteratura di Patricia Highsmith, questo melodramma con venature da noir ripropone il gusto della ricostruzione di Lontano dal paradiso ma con enorme calore, grazie anche a un trio di personaggi costruito con cura e capaci di arrivare la cuore dello spettatore. Cate Blanchett, Rooney Mara e Kyle Chandler fanno di Carol uno dei migliori film dell’anno, uno studio sulle costrizioni sociali di un’America bigotta e conservatrice dietro le apparenze dello status quo. Momenti di cinema abbagliante, sentimenti esposti con potenza assoluta, un finale da applausi per uno dei grandi adattamenti del cinema contemporaneo. Da incorniciare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity+, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount+.

La stanza delle meraviglie (2017)

A livello visivo e nel fascino quasi fantastico delle atmosfere, questo diventa senza dubbio uno dei film migliori di Haynes. L’adattamento da Brian E. Selznick non funziona sempre sugli stessi livelli, ma quando centra l’obiettivo colpisce davvero nel profondo. Millicent Simmonds è bravissima, Michelle Williams e la solita Julianne Moore in brevi parti lasciano il segno. La stanza delle meraviglie si presenta come una favola contemporanea magari leggermente incompiuta ma sempre commovente, con una New York di bellezza inestimabile. Da vedere e apprezzare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.