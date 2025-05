I migliori film in streaming di Sir Laurence Olivier, "Titano" del palcoscenico e grande schermo

News Cinema

Il grande attore e regista nasceva nel Regno Unito il 22 maggio 1907. Celbriamone la carriera attraverso cinque film in streaming.

Il 22 maggio 1907 nasceva a Dorking, nel Regno Unito, il mito di Sir Laurence Olivier. Attore celebrato molto spesso come il più grande di tutti i tempi, capace di ottenere successi clamorosi sia sul palcoscenico che al cinema, Olivier ha anche diretto a partire dagli anni ‘40 alcuni tra i migliori adattamenti da Shakespeare mai realizzati. Candidato per ben dieci volte all’Oscar, vincitore di una statuetta come protagonista, Olivier ha scritto pagine indimenticabili di cinema del passato. E confermarlo, i cinque film in streaming che trovate di seguito. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Sir Laurence Olivier

Rebecca, la prima moglie

Amleto

Il principe e la ballerina

Spartacus

Il maratoneta

Rebecca, la prima moglie (1940)

Dopo aver realizzato una versione leggendaria di Cime tempestose, Olivier collabora con Alfred Hitchcock all'altrettanto famoso adattamento dal testo di Daphne Du Maurier. Insieme a una grandiosa Joan Fontaine, Oliver costruisce un dramma che spesso sfocia nel thriller e propone personaggi e storie di altissimo valore artistico oltre che emotivo. Rebecca, la prima moglie trionfa agli Oscar come miglior film e conferma la grandezza assoluta del suo autore. Film epocale, sapiente e magnifico da esperire. Disponibile su Amazon Prime Video.

Amleto (1948)

Altro Oscar come miglior film, questa volta bisato anche da quello come miglior attore protagonista per Olivier, che porta sul grande schermo una versione del classico di Shakespeare di rara potenza espressiva. La sua prova davanti alla macchina da presa è incredibile, Jean Simmons a supporto conquista la candidatura come non protagonista, nel cast anche Peter Cushing, John Laurie. Amleto conquista gli spettatori di tutto il mondo, così come pochi anni prima aveva fatto il suo Enrico V. Due classici che fondono alla perfezione letteratura, teatro e cinema. Alla maniera di Olivier. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il principe e la ballerina (1957)

Questo film non fu un grande successo di critica e pubblico, ma costituisce il progetto in cui si confrontano due leggende del cinema di ogni tempo. Marilyn Monroe è semplicemente perfetta e adorabile, e fa de Il principe e la ballerina un lungometraggio comunque da ricordare in virtù della sua dolcezza, forse anche più della sua sensualità. La messa in scena è come sempre molto elegante e rifinita quando Olivier è anche dietro la macchina da presa, e come attore in versione semiseria in alcuni momenti anche lui è spassoso. Da rivalutare insomma, è diventato comunque un classico. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Spartacus (1960)

Spartacus: Il Trailer Ufficiale del Film

Abbiamo inserito uno dei peplum più famosi della storia del cinema non fosse altro perché Olivier viene diretto dal più grande di tutti, ovvero Stanley Kubrick. Kirk Douglas guida con Spartacus uno dei più grandi cast mai messi insieme, che vede tra gli altri anche Jean Simmons, Tony Curtis, Peter Ustinov (che conquista uno dei quattro Oscar assegnati al film), Charles Laughton, Woody Strode e molti altri. Messa in scena pazzesca, storia torrenziale e maestosa, la potenza di Hollywood al suo massimo splendore. E poi, anche se questo è stato un film “su commissione”, Kubrick è sempre Kubrick…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il maratoneta (1976)

Chiudiamo con una delle interpetazioni più terrificanti e riuscite dell’ultima aprte della carriera di Olivier, quella dell’ex gerarca nazista che torna a New York per recuperare i suoi diamanti. John Schlesinger dirige Il maratoneta basandosi sull’adattamento di William Goldman del suo stesso romanzo. Dustin Hoffman è protagonista assoluto, Marthe Keller e Roy Scheider sono a supporto. Il maratoneta è invecchiato piuttosto male, dobbiamo ammettere, ma la prova di Olivier rimane di una freddezza e precisione disarmanti. Un vero e proprio Titano della recitazione. Disponibile su TIMVision, Amazon Prime Video, Paramount +.