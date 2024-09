I migliori film in streaming di Scoot McNairy, protagonista di Speak No Evil - Non parlare agli sconosciuti

News Cinema

L'attore americano lanciato da Gareth Edwards ha nella sua filmografia alcuni titoli di indubbio valore artistico, come dimostrano i film in streaming eleganti qui sotto.

Visto che torna nelle sale italiane questa settimana con il thriller Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, dove recita insieme a James McAvoy e Mackenzie Davis, vogliamo dedicare gli odierni cinque film in streaming al talento di attore di Scoot McNairy. Lanciato circa quindici anni fa da un piccolo ma fantasioso film indipendente, McNairy si è ritagliato negli anni una carriera di caratterista solida e sfaccettata. Il meglio a nostro avvisto lo ha dato per il piccolo schermo grazie a serie di culto come Halt and Catch Fire (dove recitava sempre con la Davis) e Godless, stupenda miniserie western realizzata per Netflix. Ecco dunque i titoli con cui vogliamo celebrare il talento silenzioso ma sempre efficace di un interprete che amiamo sempre vedere in azione. Buona lettura.

Cinque film in streaming di Scoot McNairy, protagonista di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti

Monsters

Cogan - Killing Them Softly

Argo

The Rover

Destroyer

Monsters (2010)

Monsters: il trailer italiano del film

Il film diretto da Gareth Edwards mescola fantascienza con mostri giganti che popolano il pianeta con una storia d’amore soffusa e toccante, che vede protagonista assoluto un vibrante McNairy. Monsters diventa immediatamente oggetto di culto per gli appassionati del genere, e con pienissimo merito. Con un finale aperto e momenti di cinema intimista davvero riusciti, si tratta di un prodotto di genere tra i più accattivanti di quel periodo. Grazie anche al contributo sottile e preciso del suo attore principale. Da recuperare assolutamente se non l’avete mai visto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Cogan - Killing Them Softly (2012)

Cogan - Killing Them Softly: Il trailer italiano del film

Il crime movie diretto da Andrew Dominik possiede prima di tutto un cast strepitoso: Brad Pitt, Richard Jenkins, Ray Liotta, Ben Mendelsohn che fa coppia perfetta con McNairy. Poi si tratta di un lungometraggio sui generis, che possiede un tono nerissimo e un ritmo di narrazione tutto particolare. Cogan - Killing Them Softly non ottiene il risultato che meritava presso critica e pubblico, ma col tempo si è rivelato uno di quei film che ti sembrano sempre interessanti, e scopri qualcosa di nuovo ogni volta che lo vedi. La sequenza finale è poi uno schiaffo al sistema di vita americano che davvero non dimentichi, Noi lo amiamo. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Argo (2013)

Argo: Il trailer italiano del film di Ben Affleck

Nel ruolo di uno dei diplomatici americani che sono costretti a nascondersi nella Teheran della rivoluzione iraniana, McNairy fornisce il suo contributo prezioso al bellissimo film diretto da Ben Affleck. Argo arriva a vincere l’Oscar per il miglior film dell’anno, e abbastanza meritatamente. Accanto al regista/protagonista e a McNairy troviamo anche Kyle Chandler, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman e mille altri attori di talento purissimo. la sceneggiatura di Chris Terrio - altro Academy Award - è notevole, la regia precisa, il risultato garantito. partecipazione straordinaria e fiore all’occhiello della carriera dell’attore. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, NOW.

The Rover (2014)

The Rover: Trailer ufficiale italiano - HD

A nostro avviso uno dei migliori film di quell’anno, un road movie post-apocalittico disperato e crudissimo, che lascia trasparire tutto il dolore dei personaggi che mette in scena. David Michod dirige The Rover con un’attenzione alla rabbia silenziosa e solitaria di un grandissimo Guy Pearce, a cui si accompagna anche un Robert Pattinson indubbiamente efficace. Film di confine accaldato e disperato che avrebbe meritato davvero maggiore attenzione. Una sorta di Mad Max con meno spettacolo ma assolutamente maggior introspezione e veridicità. tra i nostri titoli preferiti di quel periodo. Magnifico e sanguigno. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Destroyer (2018)

Altro thriller che mette in primo piano la dissoluzione della psicologia e dell’animo umano di fronte all’orrore del crimine. Una Nicole Kidman mai così disposta a mettersi in gioco dipinge una figura di donna brutale e violentissima, che cerca vendetta prima di tutto per mettere a tacere i propri fantasmi. Bradley Whitford, Sebastian Stan, Tatiana Maslany contribuiscono a fare di Destroyer un film che difficilmente si dimentica, Karyn Kusama dirige con un occhio asettico e fortemente provocatorio. Alcune scene sono fin troppo complesse da sostenere, ma il risultato è senza dubbio affascinante. Sorprende, sciocca, lascia senza fiato. Notevole prodotto di genere. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.