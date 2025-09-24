I migliori film in streaming di Milla Jovovich, protagonista di In the Lost Lands

News Cinema

L'attrice resa famosa da Il quinto elemento la saga di Resident Evil torna nelle sale italiane con il fantasy d'azione. Ecco i suoi film in streaming che abbiamo maggiormente apprezzato.

Dal momento che torna nelle sale italiane con In the Lost Lands, dove recita insieme a Dave Bautista diretta ancora una volta da Paul W.S. Anderson, vogliamo dedicare i nostri odierni film in streaming alla protagonista Milla Jovovich. Anche oggi può essere considerata la “regina” del B-Movie, a inizio carriera la Jovovich ha collaborato con registi di massimo rispetto, come potete vedere nell’articolo che segue. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Milla Jovovich, protagonista di In the Lost Lands

Il quinto elemento

He Got Game

The Million Dollar Hotel

Le bianche tracce della vita

Resident Evil

Il quinto elemento (1997)

A lanciare la carriera della Jovovich nella fantascienza/azione pensa Luc Besson. Accanto a un biondo e carismatico Bruce Willis, l’attrice alle primissime armi mostra tutta la sua competenza in un personaggio destinato diventare un’icona di stile. Il quinto elemento viene prodotto come un kolossal europeo che quanto a estetica può tranquillamente competere con i blockbuster hollywoodiani. E poi ancora una volta Gary Oldman come villain è irresistibile, dopo Leon. Ci si diverte, si ammirano ambientazioni e tecnologie futuristiche, ci si appassiona alle vicende dei due protagonisti. Cosa si vuole di più dal cinema d’evasione? Fatto con cura e notevole intelligenza. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

He Got Game (1998)

Nel Ruolo della prostituta dal cuore tenero che stringe amicizia col protagonista Denzel Washington Milla Jovovich offre la prova forse più convincente della sua carriera. Anche perché diretta da Spike Lee e accanto a un tale attore, l’attrice dimostra le sue potenzialità. He Got Game è uno dei migliori film del regista, un inno alla resilienza che supera le tragedie familiari e la detenzione. Quasi interamente ambientato nel sud di Brooklyn, il film viene presentato a Venezia e ottiene un enorme successo di pubblico e critica. meritatissimo. Uno dei nostri preferiti del cineasta americano. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.



The Million Dollar Hotel (2000)

Altra collaborazione eccellente per Milla, che recita come oggetto di amore platonico del protagonista Jeremy Davies. The Million Dollar Hotel è un film a tratti elegiaco, che Wim Wenders gira con maestria e senso della poesia applicata alle immagini. In un mondo di persone lasciate ai margini, il cinema dell’autore tedesco riesce a trovare momenti di intimità feroce e appassionante. nel cast anche un Mel Gibson in un ruolo a lui non consono. Premio della giuria a Berlino per un’opera che a suo tempo ci commosse molto. Vi sono scene in questo film che davvero sono difficili da dimenticare, oltre alla colonna sonora degli U2 sempre toccante. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Le bianche tracce della vita (2000)

Western invernale e drammatico diretto da Michael Winterbottom, Le bianche tracce della vita è un lungometraggio visivamente portentoso, con almeno una sequenza da storia del cinema. Peter Mullan, Wes Bentley, Sarah Polley e Nastassja Kinski compongono il resto del cast,, che ruota intorno alla Jovovich prostituta dal cuore tenero.Avrebbe meritato ben altre fortune questo film elegante e corposo, con personaggi che incarnano la frontiera e le sue contraddizioni nella maniera migliore. Disponibile su Amazon Prime Video.

Resident Evil (2002)

Arriviamo finalmente al primo Resident Evil, adattamento dello straordinario videogioco della Konami che vede la Jovovich recitare insieme a Michelle Rodriguez e James Purefoy. Paul W.S. Anderson realizza un film che si discosta dal materiale di partenza per accentuare l’aspetto d’azione/techno. Il risultato funziona, lo spettacolo è divertente anche se l’orrore in molti momenti la lascia. Alcuni dei numerosi sequel sono migliori, il capostipite però ottiene il necessario successo di pubblico e critica per generale il fenomeno cinematografico che tutti conosciamo. E la Jovovich diventa la regina degli ammazza-zombi… Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.