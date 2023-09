I migliori film in streaming di Michael "Batman" Keaton

News Cinema

Compie oggi 72 anni l'indimenticabile Uomo Pipistrello per Tim Burton. Ripercorriamone la carriera, con tanto di nomination all'Oscar, attraverso cinque film in streaming.

Con o senza il costume da Batman - indossato nei primi due film diretti da Tim Burton e nel recentissimo The Flash - Michael Keaton ha attraversato gli ultimi trent’anni di cinema americano con un’energia e un istrionismo unici. Una sola nomination all’Oscar per un tour de force cinematografico che trovate qui sotto nei cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio nel giorno del suo settantaduesimo compleanno. A nostro avviso almeno altre due candidature gli sono state negate per vari motivi che non staremo qui ad analizzare. Comunque sia, Michael Keaton è uno degli interpreti più iconoclasti e fantasiosi del nostro tempo, ed è un vero piacere parlare del suo cinema. Buona lettura.

Beetlejuice - Spiritello porcello (1988)

Beetlejuice - Spiritello porcello: I titoli di testa del film

Alla prima collaborazione con Tim Burton Keaton offre la performance che gli vale una carriera, una prova scatenata e libera, talmente sopra le righe da diventare una stilizzazione dell’archetipo del fantasma stesso. Inutile dire che è lui l’anima e il corpo di Beetlejuice - Spiritello porcello, nonostante che Geena Davis, Winona Ryder, Alec Baldwin e tutti gli altri siano impagabili. Film gustoso, sbarazzino, davvero fantasioso. Oscar per il trucco e grande successo di critica e pubblico. Con un po’ più di coraggio verso il genere, Keaton era da nomination all’Oscar. Disponibile su Amazon Prime Video.

Jackie Brown (1997)

Jackie Brown: Il Trailer Ufficiale per il 25esimo anniversario del Film - HD

Nello stesso ruolo che riprenderà l’anno successivo in Out of Sight di Steven Soderbergh, sempre tratto da Elmore Leonard, Keaton se la vede con mostri sacri della serie di Robert De Niro e Samuel L. Jackson e se la cava benissimo. Jackie Brown è uno dei film più difficili e spietati di Quentin Tarantino, un pugno allo stomaco di ferocia a tratti inaudita. Noi non lo amiamo quanto altri, ma rimane impossibile non riconoscerne il valore assoluto. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Birdman (2014)

Birdman: Il trailer italiano del film - HD

Il lungo, estenuante, meraviglioso pianosequenza messo in scena da Alejandro Inarritu vede Keaton strepitoso istrione al servizio di un personaggio esplicitamente creato su di lui, sulla sua fisicità esplosa e dilatata. Accanto a lui Emma Stone, Naomi Watts, Edward Norton e molti altri si divertono in un gioco al massacro psicologico ed estetico di rara raffinatezza, forse anche troppo visto che spesso scivola nell’accademia. Ma poco importa, per Birdman arrivano gli Oscar per film, regia, sceneggiatura fotografia, e la nomination per il suo forzuto protagonista. Da incorniciare. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Il caso Spotlight (2015)

Il Caso Spotlight: Il trailer italiano del film - HD

Senza alcun dubbio il miglior film interpretato da Michael Keaton, uno studio preciso e doloroso su cosa significhi fare giornalismo d'inchiesta. Il caso Spotlight vince l’Oscar per il film e la sceneggiatura originale, e ne avrebbe meritato almeno un altro a Keaton come non protagonista. Con lui Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiber sontuoso, tanti altri. Uno dei migliori film di sempre su questa professione e come dovrebbe essere condotta. Da inchino. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Il processo ai Chicago 7 (2020)

Il processo ai Chicago 7: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Partecipazione straordinaria e carismatica all’affresco storico che Aaron Sorkin elabora raccontando il famoso processo agli agitatori che scossero la convention democratica del 1968. Il processo ai Chicago 7 vede protagonisti Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt e molti altri attori affiatati, precisi, capaci di elevare i propri personaggi attraverso dialoghi magnifici. Film di impegno ma senza mai perdere d’occhio lo spettacolo. Un divertimento per il cuore ma ancor prima per la mente intellettuale. Potere di Aaron…Disponibile su Netflix.