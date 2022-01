I migliori film in streaming di Marthe Keller, icona del cinema anni '70

News Cinema

L'attrice svizzera che compie oggi 77 anni ha recitato con Dustin Hoffman, Al Pacino, Marcello Mastroianni e molti altri illustri colleghi. 5 titoli in streaming per ricordare la sua carriera internazionale.

Vogliamo fare oggi gli auguri di buon compleanno (77 anni) a Marthe Keller, la più famosa attrice mai nata in territorio svizzero. Attiva fin dagli anni ‘60, l'interprete è salita alla ribalta internazionale a partire dalla seconda metà del decennio successivo. Da quel momento la Keller ha collaborato con alcuni degli attori e dei registi più importanti del periodo, come dimostrano ampiamente i cinque film in streaming scelti per rendere omaggio alla sua carriera. Non è purtroppo disponibile su alcuna piattaforma Fedora (1978), melodramma diretto dal genio di Billy Wilder in cui l’attrice recita insieme a William Holden ed Henry Fonda. I titoli selezionati rimangono comunque assolutamente degni d’interesse. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Marthe Keller

Il maratoneta

Black Sunday

Un attimo, una vita

Oci Ciornie

Hereafter

Il maratoneta (1976)

Uno dei thriller più famosi degli anni ‘70, diretto da un John Schlesinger in gran forma che adopera al meglio la classe cristallina di due leoni del grande schermo quali Dustin Hoffman e Sir Laurence Olivier. Senza dimenticare la Keller e Roy Scheider a supporto. Fotografato dal grande Conrad Hall, Il maratoneta è un film tesissimo, con scene di tortura quasi insopportabili, ma avvincente nella trama. E poi con quegli attori…La Keller ottiene la candidatura ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Black Sunday (1976)

Nello stesso anno viene scelta da un grande artigiano dell'action/thriller come John Frankenheimer per la trasposizione cinematografica del best-seller di Thomas Harris (quello de Il silenzio degli innocenti). Black Sunday si rivela un prodotto di genere confezionato con grande forza cinematografica, nel puro stile del suo autore. Nel cast anche Bruce Dern, Robert Shaw, per un prodotto in perfetta linea con le paure dell’epoca. Che poi sono quasi tutte anche quelle di oggi, quando si parla di terrorismo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Un attimo, una vita (1977)

Scritto dal due volte premio Oscar Alvin Sargent (Giulia, Gente comune), questo sfortunato dramma diretto da Sydney Pollack consente alla Keller di confrontarsi con un altro grande talento del cinema americano quale è Al Pacino. Un attimo, una vita possiede momenti di grande spessore romantico e drammatico ma rimane un prodotto dalla tensione narrativa ondivaga. Un film “sbagliato” ma a cui alla fine si vuole bene, di cui si ammira l’audacia e la spudoratezza. Disponibile su CHILI.

Oci Ciornie (1987)

Nikita Mikhalkov dirige la Keller un uno dei suoi lungometraggi più riusciti, un inno folle alla vita e alla spensieratezza che vede protagonista un gigantesco Marcello Mastroianni. Non a caso l’attore vince per questa interpretazione il suo secondo premio a Cannes e ottiene la terza nomination all’Oscar, ancora oggi un record per un interprete non in lingua inglese. Oci Ciornie si dipana come una favola surreale e dolcissima, un concentrato di poetica dell’evasione dal reale realizzato in maniera sublime. Bravissima come sempre anche Silvana Mangano. Disponibile su CHILI.

Hereafter (2010)

Anche se impegnata in un parte non grande, non potevamo non segnalare Hereafter in questa cinquina poiché diretto dal grande Clint Eastwood. Un film sulla vita oltre la vita, che si divide in tre storie quando solo quella che vede protagonista Matt Damon sembra contare veramente per il regista. Rimane comunque un prodotto molto interessante, pieno di grandi spunti e con momenti emotivamente pregnanti. Nel cast anche Bryce Dallas Howard e Cecile de France. Discontinuo ma in alcuni momenti davvero potente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.