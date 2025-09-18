I migliori film in streaming di Margaret Qualley, protagonista di Honey Don't!

News Cinema

La talentuosa attrice torna nelle sale italiane con la commedia noir diretta da Ethan Coen. Eco i suoi film in streaming che preferiamo.

Volgiamo oggi l’attenzione dei nostri cinque consueti film in streaming alla talentuosa Margaret Qualley, che torna nelle sale italiane con il divertente noir comico Honey Don’t!, diretto da Ethan Coen. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Margaret Qualley, protagonista di Honey Don’t!

The Nice Guys (2016)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-nice-guys/53030/video/?vid=23645" title="The Nice Guys: Nuovo trailer italiano del film - HD">The Nice Guys: Nuovo trailer italiano del film - HD</a>

Dopo il grande successo ottenuto in TV con la serie The Leftovers, la Qualley esordisce al cinema nella commedia noir diretta da Shane Black. Accanto a lei attori del calibro di Ryan Gosling, Russell Crowe e Kim Basinger. The Nice Guys possiede il giusto tono, diverte nei duetti tra i due ispirati protagonisti e di lascia vedere grazie a una scrittura spigliata e quale bella trovata di regia. Un prodotto di consumo che possiede la necessaria ironia. Il pubblico tutto sommato regala all’operazione un discreto successo, la critica sembra apprezzare. Buon esordio per la figlia di Andie McDowell. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

C’era una volta…a Hollywood (2019)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/c-era-una-volta-a-hollywood/55155/video/?vid=31879" title="C'era una volta... a Hollywood: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">C'era una volta... a Hollywood: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Nel ruolo del giovane hippie che tenta di conquistare il cuore di Brad Pitt, la Qualley lascia un segno con il suo sorriso smagliante e la sua dolcezza sensuale. Quentin Tarantino dirige con C’era una volta…a Hollywood quello che consideriamo in fondo il suo miglior film, un inno positivo e ottimista a un mondo e un modo di pensare passati. Leonardo DiCaprio e Margot Robbie sono altrettanto bravissimi. Enorme successo di pubblico, e meritatissimo. Svariate Nomination all’Oscar, arriva la statuetta per Pitt.Dovuta. Grande epopea cinematografica. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Stars at Noon (2022)

Tratto liberamente da un romanzo di Denis Johnson Stars at Noon è, come sempre nella filmografia, di Claire Denis, un film “storto”, che segue fascinazioni e atmosfere più che una storia raccontata con una struttura. Meglio così, perché la Qualley e Joe Alwyn come protagonisti si lasciano andare dentro questo lungometraggio dall’ambientazione esotica e straniera e dall’aura imprevedibile. Gran Premio della Giuria a Cannes, noi nonostante qualche lunghezza lo abbiamo amato. Il finale è enigmatico come ogni noir dovrebbe essere. Da vedere, non è facilissimo da digerire ma ne vale la pena. Eccome. Disponibile su Google Play, Apple Itunes..

The Substance (2024)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-substance/64578/video/?vid=45267" title="The Substance: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid - HD">The Substance: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid - HD</a>

E arriviamo al film di culto dello scorso anno, dove la Qualley interpreta la versione più giovane, audace e sfrontata di Demi Moore. Ed esce direttamente dal suo corpo. Coralie Fargeat dirige The Substance lavorando moltissimo sulle metafore che raccontano questo mondo lanciato verso la sola apparenza. Trucchi old style che fanno davvero bene all’occhio dell’amante del cinema horror, un finale grondante sangue e budella per un lungometraggio che rimanda direttamente a tutto il cinema di genere degli anni ‘80. Non nuovo ma molto ben organizzato. Oscar per il trucco, nomination per film, regia, attrice protagonista e sceneggiatura. Anche la Qualley una candidatura la meritava. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Kinds of Kindness (2024)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/kinds-of-kindness/62760/video/?vid=44690" title="Kinds of Kindness: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone - HD">Kinds of Kindness: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone - HD</a>

Chiudiamo con il film in tre episodi diretto da Yorgos Lanthimos, il quale sembra aver tratto le storie da racconti di Stephen King salvo poi riadattarle secondo il proprio gusto estetico e soprattutto narrativo. Emma Stone, un enorme Jesse Plemons (Palma d’Oro a Cannes), Willem Dafoe e la stessa Qualley compongono un cast che si diverte un mondo ad essere ambigui, terrificante, innocente e pericoloso allo stesso tempo. Non tutto funziona male atmosfere e alcuni momenti sono realmente del grande cinema. Kinds of Kindness lavora dentro la mente dello spettatore e sa come soggiogare. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.