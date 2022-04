News Cinema

L'attrice recentemente candidata all'Oscar per Spencer compie domani 32 anni. Ecco i titoli più importanti di una carriera fatta di scelte non scontate.

Una volta smessi i panni mainstream dell’eroina della saga di Twilight, Kristen Stewart (32 anni domani) è tornata a sviluppare un percorso artistico di crescita che l’ha portata quest’anno a ottenere la nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista grazie a Spencer di Pablo Larrain. Si tratta della ciliegina sulla torta di una carriera che fino a oggi nonostante alcuni scivoloni merita a nostro avviso un’attenzione non preconcetta. Non solo perché la Stewart ha realizzato alcuni prodotti davvero degni di nota, come secondo noi dimostrano i cinque film in streaming qui sotto, ma soprattutto perché è già stata scelta da autori di primissimo piano, capaci di tirare fuori da lei il meglio delle proprie qualità di attrice. Il futuro artistico di Kristen Stewart potrebbe davvero diventare uno dei più affascinanti e sorprendenti del cinema americano e internazionale dei prossimi decenni. Intanto ripercorriamo il meglio della sua carriera passata, augurandovi come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming di Kristen Stewart

Panic Room

Into the Wild - Nelle terre selvagge

Still Alice

Personal Shopper

Certain Women

Panic Room (2002)

Panic Room: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Il thriller soffocante e hitchcockiano diretto da David Fincher ci presenta la Stewart come figlia di Jodie Foster, intrappolate nella stanza di sicurezza da tre rapinatori entrati nella lussuosa casa. Panic Room è un gioco al gatto col topo di raffinatezza cinematografica indiscutibile, un tour de force fisico ed emotivo di enorme spessore. Forest Whitaker e Jared Leto nel cast di supporto per un film elettrizzante, magnificamente girato e meglio ancora interpretato. Uno dei grandi thriller dell’autore di Se7en. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Into the Wild - Nelle terre selvagge (2007)

Into the Wild - Nelle terre selvagge: Trailer del film diretto da Sean Penn con Emile Hirsch e Vince Vaughn

Una breve ma intensa partecipazione al magnifico film diretto da Sean Penn consente alla Stewart di mettere in mostra le sue doti drammatiche. Oggetto amoroso del protagonista Emile Hirsch, anche se per un breve momento, l’attrice riempie un cast di contorno ottimo composto anche da William Hurt e Hal Holbrook. Into the Wild - Nelle terre selvagge è un film libero, umorale, appassionato e doloroso. Grande opera di un cineasta istintivo e idealista. Questo è senz’ombra di dubbio il suo meglio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

Still Alice (2014)

Still Alice: Il trailer italiano del film

Nella parte della figlia della protagonista Julianne Moore - premiata con l’Oscar - la Stewart ci regala una delle migliori interpretazioni della sua carriera, grazie a un personaggio comune e sensibile. Still Alice è un ritratto sincero ed emozionante della malattia, della sua sofferenza e della sua intimità. Ottimo dramma familiare, sentito e sincero che vede nel cast anche Alec Baldwin. La ricerca della propria dimensione di attrice per la Stewart si impreziosisce con un tassello davvero riuscito. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Personal Shopper (2016)

Dopo aver recitato per Olivier Assayas nel precedente film accanto alla leggenda Juliette Binoche, la Stewart diventa protagonista assoluta di un dramma con un pizzico di cinema fantastico. Personal Shopper si presenta come un ibrido ostico a tratti ma sempre molto affascinante, che l’attrice padroneggia con presenza scenica e sottigliezza. Un film enigmatico ma di sicuro impatto. Miglior regia a Cannes. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Certain Women (2016)

Chiudiamo con il bellissimo film diviso in tre episodi e diretto dalla grande Kelly Reichardt. La Stewart interpreta una giovane insegnante che diventa oggetto delle attenzioni di una ragazza solitaria, chiusa in se stessa ma vogliosa di aprirsi al mondo. Interpretato negli altri segmenti anche da Laura Dern e Michelle Williams, Certain Women è uno dei film al femminile migliori dei nostri tempi, un ritratto sensibile e veritiero di psicologie comuni, sommesse ma vibranti. grande cinema d’autore, intimo e commovente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.