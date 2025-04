I migliori film in streaming di Jon Benrthal, tra i protagonisti di Operazione vendetta

News Cinema

Il carismatico attore americano torna nelle sale italiane con il thriller che vede protagonista Rami Malek. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo

Nel cast del buon thriller Operazione vendetta, che vede protagonista Rami Malek, troviamo anche il sempre efficace Jon Bernthal, attore che nel corso di questi anni si è costruito una notevole carriera cinematografica come comprimario. Da star del piccolo schermo - The Walking Dead, The Punisher, Daredevil tra gli altri show di cui è stato protagonista - Bernthal si trasforma in un attore capace di elevare la qualità di un lungometraggio anche con pochissime scene a disposizione. A dimostrarlo molti dei film in streaming che trovate qui sotto. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jon Bernthal, anche nel cast di Operazione vendetta

The Wolf of Wall Street

Sicario

Sweet Virginia

I segreti di Wind River

Le Mans ‘66 - La grande sfida

The Wolf of Wall Street (2013)

The Wolf of Wall Street: Il trailer italiano ufficiale in HD

Il primo a offrire a Bernthal un ruolo sostanzioso in un film è addirittura Martin Scorsese, che lo vuole nel gruppo di broker pronti a tutti - scorribande goliardiche comprese - capitanato da Leonardo DiCaprio e Jonah Hill. L’attore risponde con una prova robusta, istrionica, volgare come richiesto dal suo personaggio. The Wolf of Wall Street è certamente uno dei film maggiormente “liberi” e inventivi dell’autore negli ultimi anni. E infatti sbanca il botteghino e ottiene le nomination all’Oscar per il film, la regia, l’attore protagonista e non, l’adattamento. Film scoppiettante e davvero ispirato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Sicario (2015)

Sicario: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Con praticamente una sola sequenza Bernthal diventa uno dei villain più inquietanti del decennio, un personaggio prima affabile poi mostruoso. Il suo tentativo di assassinio di Emily Blunt è uno dei momenti più duri di Sicario, thriller che Denis Villeneuve dirige con un senso del cinema (anahce d’autore) indiscutibile. Benicio Del Toro e Josh Brolin come coprotagonisti sono altrettanto solidi, la messa in scena poderosa anche grazie a musiche, montaggio e fotografia straordinaria di Roger Deakins. Film di quelli che rimangono davvero impressi nella memoria. Epocale. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sweet Virginia (2017)

Sweet Virginia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Bernthal si presta spesso al cinema indipendente, lavorando a vere e proprie perle nascoste come questo Sweet Virginia. Noir di provincia, con personaggi densissimi e atmosfere perfette per il genere, il thriller vede principalmente il duello psicologico e poi fisico tra Bernthal e un Christopher Abbott psicopatico criminale di enorme efficacia. Nel cast anche le bravissime Rosemarie DeWitt e Imogen Poots. La sequenza finale è potentissima e insieme autunnale, uno dei migliori momenti di cinema indipendente americano degli ultimi quindici anni. E Bernthal come protagonista è assolutamente superlativo. Film da recuperare immediatamente. Disponibile su Amazon Prime Video.

I segreti di Wind River (2017)

I Segreti di Wind River: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Esordio alla regia cinematografica di Taylor Sheridan è senza alcun dubbio - da parte nostra - il miglior film del 2017. Bernthal vi compare in un ruolo per lui abbastanza inedito, quello di un uomo diverso dai “mostri”” con cui lavora, gentile e premuroso nei confronti della ragazza che frequenta. Un Jeremy Renner maiuscolo comanda I segreti di Wind River con la miglior prova della sua carriera. Accanto a lui Elizabeth Olsen e un gruppo di comprimari di altissimo livello. Tensione, dramma, violenza e personaggi di confine per un film doloroso e magnetico, Siamo dalle parti del capolavoro…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Le Mans ‘66 - La grande sfida (2019)

Le Mans '66 - La Grande Sfida: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Altra partecipazione divertente e divertita all’epopea “classica” diretta da James Mangold. Nel ruolo di Lee Iacocca, braccio destro di Ford, Bernthal diventa uno dei perni fondamentali di Le Mans ‘66 - La grande sfida, enorme successo di pubblico che vede protagonisti due affiatatissimi Matt Damon e Christian Bale. Corse in auto epocali, personaggi a tutto tondo eroici ma non retorici, un respiro narrativo che sa di grande epica americana. Il pubblico applaude e corre a vedere il film, arriva anche la candidatura all’Oscar. Ci si diverte un mondo e in maniera assolutamente non scontata, anzi con un finale tragico di enorme impatto. Una delle sorprese di questi ultimi anni, di quelle che Mangold ci sta abituando a vedere…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.