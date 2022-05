I migliori film in streaming di John C. Reilly

News Cinema

L'attore preferito da Paul Thomas Anderson compie oggi 57 anni. Ecco i titoli in streaming maggiormente di valore all'interno di una carriera a dir poco versatile.

Si può essere considerati grandi attori senza mai diventare veramente una star di primo piano? John C. Reilly è la prova vivente che la risposta è sì. L’attore nato a Chicago che compie oggi 57 anni ha recitato con molti dei più grandi registi contemporanei - in particolare vogliamo ricordare la sua lunga collaborazione con Paul Thomas Anderson - e condiviso il set con colleghi illustri e celebrati, come dimostrano i cinque film in streaming qui sotto. In una carriera che si segnala per l’alternanza incredibile di toni, generi e tipi di produzione, la meravigliosa constante è sempre rimasta l'efficacia assoluta con cui John C. Reilly ha saputo costruire i propri personaggi, dotandoli di una profondità umana anche nelle commedie maggiormente ridanciane. Eccovi dunque il meglio (fino ad oggi) della filmografia di un interprete unico e ammirevole. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da John C. Reilly

Magnolia

Gangs of New York

Chicago

…E ora parliamo di Kevin

I fratelli Sisters

Magnolia (1999)

Non potevamo che partire col capolavoro diretto da Paul thomas Anderson in cui John C. Reilly interpreta un poliziotto dal cuore tenero, maldestro e dolcissimo, che si innamora della problematica Melora Walters. È uno dei racconti più emozionanti di Magnolia, che mette in scena un mosaico umano splendido attraverso una regia palpitante e trovate di grande spettacolo. Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Tom Cruise e l’indimenticato Jason Robards sono tra i protagonisti di un’opera magistrale, che vince l’Orso d’Oro a Berlino e si guadagna tre nomination all’Oscar. Da applausi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Gangs of New York (2002)

Gangs of New York: Il trailer italiano del film

Nel ruolo del tutore dell’ordine violentissimo e corrotto reilly ci offre una prova molto diversa da quelle passate, mettendosi al servizio del kolossal firmato da Martin Scorsese con una fisicità sorprendente. L’attore di certo non sfigura davanti a Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio e soprattutto a un Daniel Day-Lewis monumentale. Gangs of New York soffre di squilibri narrativi evidenti, ma quanto a visione è cinema selvaggio e poderoso. Dieci nomination all’Oscar, incredibilmente nessuna statuetta. E quella come miglior attore? Mah…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Chicago (2002)

Il passaggio al musical avviene per Reilly con una facilità incredibile, tanto che per Chicago guadagna la sua unica (!) nomination all’Oscar come attore non protagonista. Rob Marshall mette in scena il classico creato da Bob Fosse adoperando al meglio fotografia e montaggio. Il resto lo fanno Richard Gere, Renee Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Queen Latifah e appunto Reilly. Spettacolo variegato e imponente, capace di vincere sei Oscar tra cui miglior film e attrice non protagonista. Fosse si vede, e questo è il suo miglior pregio. Accattivante. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

…E ora parliamo di Kevin (2011)

...E ora parliamo di Kevin: Il trailer italiano del film

Come definire …E ora parliamo di Kevin? Un horror, una dramma familiare, una commedia nerissima? Il lungometraggio di Lynne Ramsay è in realtà tutto questo, mescolato con una visione spettrale e potente. Reilly offre una prova di supporto matura e posata, lasciando spazio alle prove superbe di Ezra Miller e di una Tilda Swinton da inchino. Film che mette a durissima prova soprattutto perché a modo suo è seriamente divertente. E questo inquieta moltissimo…Titolo di culto, se non l'avete visto recuperato al volo, ma siate pronti…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

I fratelli Sisters (2018)

I Fratelli Sisters: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiudiamo col western maggiormente sui generis dei nostri anni. Il francese Jacques Audiard in trasferta americana regala a Reilly e Joaquin Phoenix due ruoli magnifici, surreali e iperbolici, costruendo intorno a loro un universo cinematografico cesellato in maniera finissima. I fratelli Sisters sfrutta il genere al meglio per raccontare una parabola umana originale e sfaccettata. Leone d’Argento per la regia a Venezia per un film fresco e profondo. Una delle migliori interpretazioni di Reilly. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.