News Cinema

L'eclettico cineasta spagnolo si è affermato a Hollywood come "artigiano" originale e sempre efficace. Ecco i suoi film in streaming che ci hanno maggiormente convinto.

Dal momento che torna nelle sale nostrane con l’interessante horror The Woman in the Yard, vogliamo dedicare i nostri cinque film in streaming giornalieri al suo regista Jaume Collet-Serra. Si tratta di un cineasta che oseremmo definire “artigiano” nel senso migliore del termine, ovvero qualcuno che ha visto il cinema di genere come possibilità di sperimentare modi nuovi per intrattenere il pubblico, nel suo caso in particolar modo l’unità di luogo. Eccovi dunque il meglio del prodotto hollywoodiano di Collet-Serra, come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming di Jaume Collet-Serra, regista di The Woman in the Yard

Non-Stop

Run All Night - Una notte per sopravvivere

Paradise Beach - Dentro l’incubo

L’uomo sul treno - The Commuter

Jungle Cruise

Non-Stop (2014)

Non-Stop: Il trailer del film con Liam Neeson e Julianne Moore

La collaborazione con Liam Neeson che porta migliori risultati, sia al botteghino che in fondo artistici, arriva grazie a questo thriller ad alta quota quasi interamente ambientato dentro un aereo. Non-Stop è un thriller hitchcockiano nella tensione e nel ritmo della narrazione, con ovviamente l’aggiunta di alcune scene spettacolari davvero efficaci. Julianne Moore vi partecipa divertita e sempre elegante, il resto del cast di supporto è composto da attori del calibro di Scoot McNairy, Lupita Nyong’o, Anson Mount, Corey Stoll e Michelle Dockery. Un divertimento gustoso e magnificamente organizzato. A noi è piaciuto davvero molto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Run All Night - Una notte per sopravvivere (2015)

Run All Night - Una notte per sopravvivere: Il trailer italiano del film - HD

Questa volta Collet-Serra vuole sfruttare l’unità di tempo, ovvero una sola notte in cui si dipana il suo thriller newyorkese che vede Liam neeson dover salvare la vita di suo figlio ricercato da polizia ma soprattutto dai criminali che vogliono farlo scomparire perché ha visto troppo. Run All Night - Una notte per sopravvivere vede partecipare molto efficaci anche Ed Harris, Joel Kinnaman, Common, Boyd Holbrook, Vincent D’Onofrio, Nick Nolte. Momenti di ottimo cinema criminale e una sceneggiatura con qualche sbavatura ma tutto sommato molto coinvolgente. Altro esempio dell’affidabilità del cineasta con i mezzi di cui dispone. Spassoso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Paradise Beach - Dentro l’incubo (2016)

Paradise Beach - Dentro L'incubo: Il trailer italiano del film - HD

Il “capolavoro” di Jaume Collet-Serra a Hollywood arriva grazie alla notevole Blake Lively assediata da uno squalo affamato in una magnifica baia della costa messicana. Tensione al massimo, ambientazione magnifica e perfettamente adoperata dal regista, il lavoro sul non-visto e sull’attesa dell’orrore magnificamente calibrato. Paradise Beach - Dentro l’incubo funziona dal primo all’ultimo momento, se magari si esclude proprio il finale che sistema il “mostro”. Ma in qualche modo si doveva chiudere, quindi pazienza, perché tutto quello che lo spettatore vive in precedenza è divertimento di genere purissimo e avvincente. Da gustare tutto d’un fiato. Uno dei migliori shark-movie mai realizzati. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, TIMVision.

L’uomo sul treno - The Commuter (2018)

L'Uomo sul Treno - The Commuter: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Ancora Liam neeson in un thriller che stavolta omaggia Alfred Hitchcock esplicitamente e con efficacissimo gusto cinefilo. Vera Farmiga come bravissima e magnetica antagonista vale da sola la visione di L’uomo sul treno - The Commuter. Se poi vi recitano anche Patrick Wilson, Sam Neill, Jonathan Banks e Florence Pugh, ecco che la qualità del film si eleva senza alcun dubbio. Altra variazione sul tema che conferma le capacità di Collet-Serra di creare cinema pieno di inventiva dentro i canoni richiesti dal genere. Forse meno coinvolgente rispetto ai film precedenti ma comunque godibilissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Jungle Cruise (2021)

Jungle Cruise: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il passaggio alla mega-produzione targata Disney offre a Collet-Serra l’occasione di cimentarsi con un budget mastodontico e soprattutto con un modo di narrazione maggiormente improntato al divertimento per famiglie. E il risultato è eccellente: Jungle Cruise si trasforma in un carosello impazzito ma organizzato di colori, azione, avventura esotica, personaggi spassosi e un finale azzeccato. Il merito è anche del solito, ironico Dwayne Johnson, di una Emily Blunt come sempre spigliata e irresistibile quando lavora in leggerezza, e del grande Paul Giamatti a supporto. Il successo di critica e pubblico è comunque notevole, nonostante le limitazioni di un'uscita in piena pandemia. Ci si diverte davvero molto, e con gusto. Aspettiamo con trepidazione l’annunciato sequel. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.