I migliori film in streaming di Jamie Foxx

L'attore premio Oscar per Ray compie oggi 55 anni. Festeggiamolo con cinque dei suoi grandi film in streaming.

Compie oggi 55 anni il premio Oscar Jamie Foxx, attore che si è imposto come una delle grandi star hollywoodiane del nuovo millennio. Capace di unire carisma, presenza scenica, doti mimetiche e un lavoro sulla psicologia del personaggio molto preciso, Foxx ha messo il suo talento a disposizione di alcuni dei più grandi cineasti contemporanei, come dimostrano i film in streaming elencati qui sotto. Ecco dunque il meglio di una filmografia di spessore, che gli ha portato anche notevoli risultati al botteghino. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati da Jamie Foxx

Ogni maledetta domenica

Ali

Collateral

Jarhead

Django Unchained

Ogni maledetta domenica (1999)

Ogni maledetta domenica: il trailer del film

A lanciare definitivamente la carriera di Foxx è Oliver Stone, che lo vuole come giovane e egoista quarterback della squadra allenata da Al Pacino. Ogni maledetta domenica è il film più spettacolare del cineasta due volte premio Oscar per la regia, e infatti ottiene il consenso del pubblico. La messa in scena è di primissimo livello, adrenalinica e sferzante. Alcune ovvietà ci sono, ma ci si diverte come pochi altri film sportivi. Cameron Diaz e Dennis Quaid poi sono perfetti per i rispettivi ruoli. Uno spasso per una serata testosteronica. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Ali (2001)

L’inizio della collaborazione con Michael Mann offre a Foxx la possibilità di esplorare un personaggio dalle mille sfaccettature, logorroico eppure riservato, che l’attore modella con precisione certosina. Ali è un non-biopic fatto a tratti di grande cinema, non perfetto ma esplosivo. Il primo quarto d’ora è poi il meglio dell’intera produzione del grande cineasta. Will Smith è portentoso nel ruolo del leggendario pugile, accanto a lui una serie di caratteristi encomiabili, su cui appunto spicca Foxx. Film complesso ma affascinante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Collateral (2004)

Collateral: Il Trailer Ufficiale del Film

Nell’anno in cui vince l’Oscar come protagonista grazie a Ray, Foxx si confronta con Tom Cruise in una sfida psicologica e fisica senza eguali. Il tutto in una notte di Collateral è cinema di frontiera, digitale sporco dentro il cinema di genere che si trasforma in autore. Thriller di potenza espressiva ed estetica ineguagliabili, uno dei capolavori di Michael Mann. Per Foxx arriva la candidatura come non protagonista. Strameritata. Anche Cruise qualcosa di più avrebbe dovuto prenderlo…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Jarhead (2005)

Jarhead: il trailer del film

La follia umana ed esistenziale della guerra in Iraq raccontata da Sam Mendes con la collaborazione di Roger Deakins alla fotografia. Foxx si presta nel ruolo della guida spirituale del soldato Jake Gyllenhaal in un film straordinario da vedere e difficile da digerire. Jarhead è un’opera densa e insieme solennemente vuota, perfetta esposizione di cosa ha significato quel conflitto per chi l’ha vissuto. Lungometraggio clamorosamente sottovalutato, uno dei migliori e piü “politici” di quell’anno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Django Unchained (2012)

E infine il grande successo del western folle diretto da Quentin Tarantino. Insieme al compagno di cavalcate Christoph Waltz Foxx compone una coppia di “buoni” eccezionale, che si scontra con i “cattivi” Leonardo DiCaprio, Walton Goggins e Samuel L. Jackson. Django Unchained è uno spasso, scritto e diretto con una gioia frenetica e scorretta. Più superficiale rispetto ad altri film di Tarantino, ma assolutamente gustoso. Oscar per la sceneggiatura originale e a Waltz. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.