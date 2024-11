I migliori film in streaming di Harry Dean Stanton, protagonista di Paris, Texas

News Cinema

Dal momento che Paris, Texas di Wim Wenders torna nelle sale italiane, vogliamo rendere omaggio al suo straordinario protagonista Harry Dean Stanton proponendovi cinque film in streaming a cui ha partecipato nel corso della sua incredibile carriera. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Harry Dean Stanton, grande protagonista di Paris, Texas

Missouri (1976)

Accanto al suo grande amico Jack Nicholson e a un coprotagonista leggendario come Marlon Brando, Harry Dean Stanton ottiene il primo ruolo di una certa consistenza. Missouri viene diretto da Arthur Penn come un anti-western, dove le atmosfere rarefatte, i paesaggi idilliaci e soprattutto i personaggi tutt’altro che eroici garantiscono uno spettacolo originale, un qualcosa che spiazza ma senza dubbio affascina anche col suo tono vagamente “stonato”. Uno dei film maggiormente incompresi del decennio, che meritava ben altra accoglienza da parte di critica e pubblico. Da riscoprire e amare, soprattutto per quel finale anticlimatico davvero potente. A suo modo, ovviamente…Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Alien (1979)

Già essere nel cast del più grande sci-fi/horror dei nostri tempi è un onore, ma Harry Dean Stanton vi partecipa comprendendo perfettamente il tono e la psicologia del proprio personaggio. Insieme a lui Sigourney Weaver, Ian Holm, Tom Skerritt, John Hurt, Veronica Cartwright. Ridley Scott dirige Alien grazie a una padronanza incredibile del mezzo-cinema, sapendo esattamente come impostare l’apparato visivo e in particolar modo il ritmo del racconto. Film di confine, che terrorizza e affascina grazie a un’estetica cinematografica senza precedenti. La fantascienza si trova di fronte a un’opera che è un vero e proprio spartiacque. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

1997: Fuga da New York (1981)

Evidentemente ci deve aver preso gusto, Harry Dean Stanton, a partecipare a lungometraggi di culto assoluto. Questa volta tocca a John Carpenter e alla sua visione distopica di un’America ridotta alle macerie di una società divisa, violenta e vendicatrice. Kurt Russell è il portentoso protagonista di 1997: Fuga da New York, sci-fi che vede Manhattan abbandonata a se stessa, isola-prigione dove ogni tessuto umano e sociale si è sgretolato. Accanto al protagonista ci sono anche Lee Van Cleef, Donald Pleasence ma soprattutto un lavoro su scenografie e costumi davvero incredibile. Che grande film di genere è questo…Disponibile su Amazon Prime Video.

Cuore selvaggio (1990)

Sei anni dopo Paris, Texas, Harry Dean Stanton torna a trionfare a Cannes grazie a David Lynch e a questa favola nerissima e insanguinata su una coppia di innamorati che percorre l’America lasciando una scia di sangue e morte dietro le spalle. Nicolas Cage e Laura Dern sono i protagonisti di Cuore selvaggio, con a supporto grandi nomi come quelli di Willem Dafoe, Isabella Rossellini, Diane Ladd. Road-movie infernale e strabordante di kitsch, che il grande autore organizza come un tour de force visivo e sonoro di potenza inusitata. Bellissimo e selvaggio come il suo titolo, con la sequenza della rapina in banca che ancora oggi è difficile da digerire…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

This Must Be the Place (2011)

Abbiamo selezionato il primo film internazionale diretto da Paolo Sorrentino perché a nostro avviso si tratta di uno dei suoi maggiormente personali, una dissertazione sulla vita che passa e la fama come valore aleatorio. Uno Sean Penn in grande forma viene accompagnato anche da Frances McDormand, Judd Hirsch e appunto Harry Dean Stanton, This Must Be the Place parte in maniera sorniona per poi cresce di intensità emotiva, un crescendo che conquista e sa come commuovere. Ottima prova del cineasta napoletano che sa gestire al meglio i tempi della narrazione e il cast importante. Film di spessore, gentile ma profondo. Da rivedere senza alcun dubbio. Disponibile su Rakuten TV, Infinity +, Netflix, Amazon Prime Video.