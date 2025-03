I migliori film in streaming di Christopher Walken, grande istrione che compie oggi 82 anni

News Cinema

L'attore premio Oscar possiede una filmografia incredibile, di cui i cinque film in streaming qui sotto rappresentano soltanto un minuscolo frammento.

Compie oggi 82 anni l'istrione del cinema americano per eccellenza, ovvero il grande Christopher Walken. Nel celebrare questo artista sempre scanzonato e capace di performance indimenticabili anche con poche scene in un lungometraggio, vi presentiamo come sempre cinque film in streaming da lui interpretati, scelti in mezzo a una filmografia davvero sterminata e preziosa. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Christopher Walken

Il cacciatore

La zona morta

Batman - Il ritorno

Prova a prendermi

Dune - Parte Due

Il cacciatore (1978)

Il Cacciatore: Il Trailer Ufficiale Italiano della versione restaurata in 4K per il 45esimo anniversario del Film - HD

L’epopea sulla Guerra del Vietnam realizzata da Michael Cimino regala a Walken l’Oscar come miglior attore non protagonista. Il cacciatore è un film controverso, non conciliatorio, anche ambiguo se vogliamo, ma senza la minima ombra di dubbio potentissimo. la sequenza sterminata del matrimonio è un momento di cinema inarrivabile per passione, realismo, le grandi interpretazioni anche del protagonista Robert De Niro, di Meryl Streep, John Cazale e tutti gli altri. Altri quattro oscar vinti tra cui quelli per il miglior film e la regia. Sequenze destinate a rimanere impresse nell’immaginario collettivo, rivelatrici di una visione onirica e “larger than life”. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

La zona morta (1983)

L’adattamento del bellissimo romanzo di Stephen King offre a Walken il ruolo di protagonista ma soprattutto la possibilità di lavorare insieme a un “maestro” come David Cronenberg. Il risultato è un dramma a sfondo soprannaturale di enorme impatto emotivo. Se La zona morta funziona in maniera evidente lo si deve alla prova superba dell’attore ma anche alla regia attenta e sensibile del cineasta canadese. Altro enorme punto a favore del film è il supporto di Martin Sheen nel ruolo del senatore contro cui si scaglia la “maledizione” Johnny. Con un finale bellissimo e purtroppo oggi più che mai inquietante…Disponibile su Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Batman - Il ritorno (1992)

Nella parte di Max Schreck Walken sciorina tutta la sua enorme carica istrionica, contribuendo a fare di Batman - Il ritorno il film diretto da Tim Burton che più si avvicina alla sua visione dark del supereroe. Michelle Pfeiffer nel ruolo di Catwoman e Danny De Vito in quello del Pinguino sono due antagonisti eccezionali, a cui si contrappone un Michael Keaton più in parte rispetto al primo episodio. Scenografie bellissime e dark, costumi straordinari, un universo cinematografico preciso e davvero potente. Film da amare senza riserve, è davvero uno dei migliori cinecomic mai realizzati. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Prova a prendermi (2002)

Prova a prendermi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Partecipazione straordinaria nel film di Steven Spielberg, in un ruolo che soprattutto per il cineasta significava davvero molto, quello di un padre assente e inaffidabile. Per le poche scene girate con i due protagonisti Leonardo DiCaprio e Tom Hanks Walken conquista una seconda nomination all’Oscar come non protagonista. Prova a prendermi è un biopic che si poggia su una relazione complessa e bellissima tra due uomini che devono imparare prima di tutto a capirsi. Uno dei migliori film di Spielberg nel nuovo millennio, con momenti di cinema assolutamente eccelsi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Dune - Parte Due (2024)

Dune - Parte Due: Il Nuovissimo Trailer Ufficiale in Italiano del Film Dune 2 - HD

Interpretazione contenuta e ammirevole nel ruolo dell’Imperatore che diventa il vero bersaglio della furia vendicativa di Paul Atreides. Con la sua presenza scenica unica Walken eleva il livello già molto alto di Dune - Parte Due, sequel che Denis Villeneuve rende degno capitolo successivo al magnifico originale. Timothée Chalamet fa un enorme e sorprendente lavoro, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin e tutti gli altri sono impeccabili. Prodigio visivo e un adattamento comunque robusto del capolavoro letterario di Frank Herbert. Enorme successo di pubblico e critica, candidato all’Oscar come miglior film. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.