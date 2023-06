I migliori film in streaming di Chris Evans lontano da Captain America

News Cinema

Abbiamo selezionato per voi cinque titoli in streaming fuori dal MCU dell'attore che compie oggi 42 anni.

Compie oggi 42 anni l’attore (e regista) Chris Evans, famoso presso il grande pubblico per aver interpretato Steve Rogers alias Captain America negli ultimi cinecomic della Disney/Marvel. Noi però vogliamo celebrare i suoi film in streaming realizzati al di fuori dell’universo dei supereroi, ovvero opere dove ha cercato di diversificare generi, toni e stili di recitazione, ottenendo in alcuni casi un considerevole successo almeno di critica. Eccovi dunque quello che consideriamo il meglio della filmografia di Evan, come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Chris Evans

Sunshine (2007)

Il notevole film di fantascienza diretto da Danny Boyle rappresenta uno dei punti più alti raggiunti dal genere nel nuovo millennio. A livello visivo Sunshine si dipana come una sinfonia dolorosa e affascinante, colma di un senso di predestinazione impossibile da evitare. Cillian Murphy, Rose Byrne, Michelle Yeoh e tutti gli altri compongono un cast di lusso, in cui Evans di distingue nel ruolo del “villain”, per così dire. Peccato non abbia avuto il successo che meritava, si tratta davvero di un grande film. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Scott Pilgrim vs. the World (2010)

L’adattamento cinematografico del comic book di culto consente a Edgar Wright di sbizzarrirsi e sciorinare una serie di trovate scatenate, musica di altissimo livello e piccoli grandi momenti di cinema. Mary Elizabeth Winstead, Michael Cera, Alison Pill, Anna Kendrick e tutti gli altri sono effervescenti, ma la scena la ruba un Evans gradasso e cattivissimo. Con Scott Pilgrim vs. the World ci si diverte in maniera sbarazzina e intelligente. Titolo degno di essere considerato un cult-movie contemporaneo. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Snowpiercer (2013)

altro adattamento clamoroso da un fumetto. Bong Joon-ho porta sul grande schermo Snowpiercer realizzando una sinfonia visiva distopica e corrosiva, un concentrato di azione e commento sociale di potenza innegabile. Evans è testosteronico protagonista, ma a brillare è anche un cast di supporto clamoroso composto tra gli altri da Tilda Swinton, Jamie Bell, John Hurt. Film prezioso, a tratti soffocante, capace di far entrare lo spettatore dentro un universo lontano eppure tangibile, fin troppo simile al nostro. Un monito…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Before We Go (2014)

Piccolo, gentile, romantico film fatto in casa che Evans dirige anche. Una storia di infatuazione e speranza messa in scena in una notte newyorkese affascinante come poche altre volte l’abbiamo ammirata negli ultimi anni. Before We Go vede co-protagonista un’intensa e bellissima Alice Eve, partner perfetta e glamour per un Evans che dimostra di saper maneggiare con sapienza il tono della commedia romantica. Un pizzico di Linklater - alla lontana, per carità! - per un film molto parlato e suadente, sentito. Una bella sorpresa, scalda il cuore con eleganza. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

The Gray Man (2022)

Quanto deve essersi divertito Evans a interpretare il killer psicolabile e cattivissimo in questo action scatenato! È senza dubbio lui la carta in più di The Grey Man, impacchettato dai fratelli Russo come un brand perfetto per la piattaforma di appartenenza. Ryan Gosling e Ana De Armas sono i “buoni” fascinosi e altrettanto spericolati. Ci si diverte, si passano due ore di intrattenimento organizzato con indubbio senso dello spettacolo. In mezzo a un cinema d’evasione sempre più votato alla superficialità e all’efficacia della confezione, questo di certo non è il peggiore degli spettacoli proposti. Tutt’altro. Disponibile su Netflix.