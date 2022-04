I migliori film in streaming di Adrien Brody

News Cinema

L'attore premio Oscar per Il pianista compie oggi 49 anni. Ecco i titoli in streaming più riusciti di una filmografia ondivaga ma affascinante.

Nonostante negli ultimi anni la sua carriera sia stata piuttosto ondivaga, non si può comunque obiettare che Adrien Brody abbia scritto pagine molto importanti di cinema contemporaneo, lavorando con alcuni dei cineasti più stimati del nostro tempo come dimostrano i film in streaming selezionati per ripercorrere il meglio della sua filmografia. Tra i titoli omessi nella cinquina sottostante vogliamo segnalare anche S.O.S. - Summer of Sam girato con Spike Lee e Bread and Roses di Ken Loach. Facciamo dunque gli auguri ad Adrien Brody per il suo 49o compleanno e ripercorriamo le tappe fondamentali della sua carriera. Come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Adrien Brody

La sottile linea rossa

Il pianista

The Village

King Kong

Grand Budapest Hotel

La sottile linea rossa (1998)

Un ruolo da protagonista poi notevolmente tagliato per Brody nel grande film di guerra diretto da Terrence Malick. Poco importa, aver partecipato a un’opera d’arte simile merita di essere inserito con pieno diritto in una lista dei titoli migliori. La sottile linea rossa è poesia dell’immagine e dolore, testimonianza del conflitto e dell’umanità dilaniata da esso. Nick Nolte, Woody Harrelson, Jim Caviezel, Sean Penn e molti altri attori per un film stupendo, vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino e candidato a svariati Oscar tra cui film e regia. Un titolo destinato a restare per sempre. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Il pianista (2002)

Il Pianista: Trailer originale del film

Il film cambia la carriera di Adrien Brody e gli regala un Oscar forse anche immeritato - ma questo non significa che la sua prova non sia stata valevole - è un’opera dolorosa e in parte autobiografica di Roman Polanski. Il pianista possiede la grandezza della messa in scena e l’animo ferito del racconto personale, un connubio impossibile da dimenticare che trionfa a Cannes e si porta a casa anche la statuetta per la miglior regia e quella per l’adattamento. Brody è intenso e capace di arrivare al cuore. Ma quell’anno in competizione c’erano Daniel Day-Lewis per Gangs of New York e Jack Nicholson per A proposito di Schmidt, quindi…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision.

The Village (2004)

Nel bellissimo affresco organizzato da M. Night Shyamalan Brody ha il ruolo maggiormente sopra le righe, che interpreta con notevole efficacia. Più di un horror The Village è uno studio su una comunità che vuole tenere il Male fuori dai propri confini. Forma e contenuto si fondono in un lungometraggio malinconico e affascinante, che svela il mistero troppo presto ma fin quando lo mantiene sfiora vette di cinema altissime. Joaquin Phoenix, William Hurt, Sigourney Weaver e le musiche di James Newton Howard. Film potente ed emozionante. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

King Kong (2005)

Forse il progetto più personale di Peter Jackson, anzi senza forse. Il suo King Kong è un omaggio sterminato al potere della fantasia tradotta in immagini, una sequenza di meraviglia non soltanto degli effetti speciali, ma anche della volontà di stupire. E il cuore del film è una Naomi Watts emozionante, capace di una prova fisica ed emotiva di altissima qualità. Brody, Jack Black, Kyle Chandler e Jamie Bell a supporto. La sequenza della battaglia coi tirannosauri è cinema puro, infuocato, strabordante. Grande film. Tre Oscar tecnici. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Grand Budapest Hotel (2014)

Per l'ennesima volta brody recita per l’amico Wes Anderson dentro un cast strepitoso. Capitanato da un Ralph Fiennes in stato di grazia e sorprendente vena comica, Grand Budapest Hotel è uno dei lungometraggi meglio organizzati dell’autore a livello narrativo, spassoso nello sviluppo e bellissimo da vedere, come sempre per l’autore texano. Nomination all’Oscar per film, regia e sceneggiatura, svariate statuette per il cast tecnico. Un fiore all’occhiello per chiunque vi abbia partecipato. Da rivedere ogni volta per deliziarsi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.