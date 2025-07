I migliori film in streaming che vedono protagonista Superman

News Cinema

Ripercorriamo la storia del supereroe della DC Comics attraverso i film in streaming che lo vedono protagonista find agli anni '70.

L’arrivo nelle sale mondiali del nuovo Superman diretto da James Gunn ed interpretato da David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult ci offre la possibilità di tornare indietro nel tempo e regalarvi i migliori film in streaming che vedono protagonista il supereroe della DC Comics. Buona lettura.



Cinque film in streaming che vedono protagonista Superman

Superman

Superman II

Superman Returns

L’Uomo d’Acciaio

Batman v Superman: Dawn of Justice

Superman (1978)

Il primo, grandioso Superman diretto da Richard Donner è lo spettacolo che in pratica apre la stagione dei grandi cinecomic contemporanei. Christopher Reeve diventa immediatamente un’icona e rappresenta il meglio sia del supereroe che del suo alter-ego Clark Kent. A suo fianco Margot Kidder è una Lois Lane frizzante e piena di ritmo, il cameo di Marlon Brando è potente e soprattutto Gene Hackman nel ruolo di Lex Luthor vale da solo il prezzo del biglietto. Film spartiacque che mette d’accordo praticamente tutti. Ancora oggi dotato di un'epica che si addice a Superman meglio degli altri film. Magnifiche le musiche di John Williams, e non poteva essere altrimenti. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Superman II (1980)

Il passaggio di consegne a Richard Lester dietro la macchina da presa regala al franchise quel tocco di commedia in più che davvero male non fa. Superman II si rivela uno spettacolo ancora più grandioso, con la battaglia per le strade di New York con il Generale Zod e i suoi scagnozzi davvero superba. L’inserimento di Terence Stamp come cattivo di turno è davvero azzeccato, l’attore regala un fascino ambiguo e vamp a Zod. Il risultato non è lo stesso al botteghino, ma la qualità del film è forse addirittura superiore, almeno come trovate sorprendenti di sceneggiatura e effetti speciali. Insieme col primo film, un dittico indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, NOW.

Superman Returns (2006)

Superman Returns: il trailer del film

Il nuovo Uomo d’acciaio rivisitato da Bryan Singer lascia molti critici piuttosto interdetti, ma possiede comunque momenti di grande cinema, come ad esempio la sequenza dello shuttle all’inizio del film. Certo, Brandon Routh e Kate Bosworth come Superman e Lois Lane non reggono il paragone con gli attori passati (e futuri…), ma almeno Kevin Spacey nel ruolo di Luthor riesce sempre a regalare momenti di sano istrionismo. Superman Returns è tutto sommato uno spettacolo apprezzabile, tenta strade nuove per rappresentare il supereroe, non sempre centra l’obiettivo ma garantisce spunti di interesse. Il risultato al botteghino è accettabile, soprattutto negli Stati Uniti. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

L’Uomo d’Acciaio (2013)

L'Uomo d'Acciaio: Final trailer italiano HD

Zack Snyder porta nel suo nuovo L’Uomo d'Acciaio il suo stile di messa in scena sincopato e adrenalinico. Il film funziona meglio quando rallenta, crea atmosfere e situazioni per raccontare la solitudine di Clark, reietto a causa dei suoi poteri. Quando partono azione ed effetti speciali la qualità si fa ordinaria, ma nei momenti in cui ad esempio recitano Russell Crowe e Kevin Costner, il film ha spessore, eccome se ne ha. Henry Cavill è un Superman più che efficace, Amy Adams nel ruolo di Lois funziona, Michael Shannon come Zod un portento. Film squilibrato ma a tratti poderoso. Altro successo al botteghino, ma non quanto si prevedeva. peccato, un sequel di questo film avremmo voluto vederlo, intendiamo come standalone. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Batman v Superman: Dawn of Justice: Il trailer italiano ufficiale finale - HD

E infine il tanto atteso incontro/scontro con i due magnifici supereroi della DC Comics. Ancora Zack Snyder dirige Batman v Superman: Dawn of Justice e ne realizza uno spettacolo pieno di ombre, zone oscure, momenti di cinema angoscioso. Ben Affleck nel ruolo di Batman apporta la sua gravitas, Jeremy Irons come Alfred è la cosa migliore del film. Gal Gadot, Jesse Eisenberg partecipano con dedizione a questo cinecomic esploso forse più che esplosivo. La sceneggiatura ha enormi buchi ma la messa in scena è accurata. Come al solito il finale diventa eccessivamente spasmodico, ma ormai la direzione del cinema mainstream contemporaneo è quella, e sembra irreversibile…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.