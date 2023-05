I migliori film in streaming ambientati in epoca vittoriana

News Cinema

La Regina Vittoria nacque il 24 maggio 1819. Vi proponiamo alcuni film in streaming ambientati durante il suo regno (1837-1901), momento storico ricco di grandi scrittori britannici.

In occasione dell’anniversario della nascita della Regina Vittoria (24 maggio 1819) abbiamo scelto di proporvi cinque film in streaming ambientati appunto in epoca vittoriana, un periodo particolarmente fervido a livello artistico-letterario. Nella maggior parte dei casi si tratta infatti di adattamenti da grandi autori britannici di quegli anni, con una sola ma altrettanto valevole eccezione. Buona lettura

Cinque film in streaming ambientati in epoca vittoriana

The Elephant Man

Jude

A Christmas Carol

Jane Eyre

Via dalla pazza folla

The Elephant Man (1980)

Cominciamo col capolavoro diretto da David Lynch, uno dei film più commoventi della storia del cinema. Il bianco e nero espressionista di Freddie Francis incornicia le prove maiuscole di Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft e John Gielgud. The Elephant Man risulta una ricostruzione precisa quanto visionaria di un mondo intriso di violenza e poesia, e nessuno meglio di Lynch poteva raccontarle insieme. Con un finale straziante e momenti di cinema immensi. Otto nomination all’Oscar tra cui miglior film, regia, attore. Incredibile non abbia portato a casa nessuna statuetta. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Jude (1996)

Tratto dal libro “maledetto” di Thomas Hardy, Jude è uno dei film più intensi del decennio. Michael Winterbottom costruisce un’opera sommessa ma profonda, disperata. Una Kate Winslet da inchino e un Christopher Eccleston altrettanto potente diventano eroi tragici di un film capace di entrare sotto pelle, maestoso nell’espressione del dolore umano. Con una sequenza quasi horror che diventa impossibile togliersi dalla mente. Un colpo al cuore. Disponibile su NOW.

A Christmas Carol (2009)

A Christmas Carol: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film

La trasposizione in motion-capture e 3D del capolavoro letterario di Charles Dickens in mano a Robert Zemeckis diventa uno spettacolo di enorme impatto visivo, spettacolare e tetro, con un Jim Carrey protagonista in forma davvero smagliante. A Christmas Carol intrattiene, sorprende, meraviglia e quasi quasi spaventa anche. Film magnificamente architettato da un cineasta a tratti davvero geniale. A noi è piaciuto moltissimo, forse il miglior 3D che vedemmo all’epoca. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Jane Eyre (2011)

Jane Eyre: Trailer italiano del film con Michael Fassbender e Mia Wasikowska

Il romanzo più famoso di Charlotte Brontë viene trasposto da Cary Fukunaga sviluppando un’estetica che flirta con l’horror. Esteticamente notevole, Jane Eyre deve il proprio successo al grande cast: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Judi Dench e tutti gli altri compongono un mosaico umano di spessore, regalando profondità ed emozione alla messa in scena. Film robusto e intenso, una rivisitazione con momenti di originalità inaspettata. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Via dalla pazza folla (2015)

Via dalla pazza folla: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Uno dei film più sottovalutati dello scorso decennio, un’opera dalla densità cinematografica ed emotiva davvero inusitate. Carey Mulligan e Matthias Schoenaerts come protagonisti sono davvero ammirevoli, ma spesso Michael Sheen a supporto ruba loro la scena. Thomas Vinterberg punta dritto al cuore e mette in scena Via dalla pazza folla con una corposità d’altri tempi. Troppe le scene impossibili da dimenticare. Che film bellissimo è questo! Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.